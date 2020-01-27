"Ну, у нас много чем есть гордиться..."

//Жаркое из блогов 13+

27 января 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Помню, как лет 15 назад, ехал я поездом из Харькова в Киев. Захожу в СВ-купе. Там уже сидит мой попутчик. Молодой парень, в хорошем костюме, на руке золотой Ulysse Nardin. Возле него лежит блестящий черный портфель.

Здороваюсь. Сажусь. Достаю книгу. Читаю. Поезд тронулся. Вижу боковым зрением, что мой сосед по купе снял пиджак, открыл свой портфель и что-то достал оттуда. Смотрю, а это какой-то журнал и кулечек с семечками. И вот мой попутчик начинает листать журнал, щёлкать семечки и скидывать шелуху… на пол. Холеный мужик, в хорошем костюме с дорогими часами, вел себя, как шпана.

Я сделал замечание. Он спокойно сказал, что все ок и тут уберут. Потом. Как в Киев приедем. Им за это платят, – завершил он. Я тогда встал со своего места, взял наволочку из стопки постельного белья, которая была на месте моего соседа, и высморкался в нее. Видели бы вы его глаза. С использованием ненормативной лексики он поинтересовался, что происходит?

- Постирают. Потом. Как в Киев приедем, – ответил я ему.

У мужика на лице появилось недоумение. А потом он заржал.

– Доходчиво объясняете, – сказал он и убрал семечки обратно в портфель, – Мой батя всегда говорил, что можно мальчика вывезти из провинции, но невозможно провинцию вывести из мальчика. Семки - это привычка. Не могу избавиться.

– Но можете не мусорить на пол, – сказал я.

– Могу, – согласился он без агрессии и мы с ним еще поболтали пару часов. Занятный оказался персонаж. В процессе нашего разговора он достал семечки и щелкал их, выкидывая шелуху на журнал.

Я не знаю всегда ли он стал так делать впоследствии, но в тот вечер все так и было. Потом я еще ни раз видел идущих по улице людей, которые лузгали семки и кидали шелуху под ноги. Последний раз я такое видел пару месяцев назад в Запорожье на проспекте Свободы возле Макдональдса. И я тогда опять сделал замечание. И столкнулся с предсказуемой агрессивной реакцией. Пришлось включить дар убеждения подкреплённый обсценной лексикой. Это произвело нужный эффект.

А так хочется, чтоб люди сами избавились от этого рагульства. И не только от этого. От дебильных самопальных балконов на исторических фасадах, от ковров на стенах, от носков под сандали, от запаха немытого тела в утреннем метро, от сожженных кнопок в лифтах и от многого другого. Главное реагировать на это словами, мыслями, действиями, насмешкой. Реагировать, а не принимать это, как норму. Главное пытаться менять ситуацию. И тогда эти стереотипы уйдут в прошлое. А будущее? Мы его будем ваять без этого шлака, который останется в прошлом. И если честно, то меня раздражает, что парень в спортивках, сидящий на кортах и лузгающий семки для многих олицетворяет Троещину. Просто, я многое сделал, чтоб разрушить этот стереотип и потому я высмеиваю этот образ.

Борислав Береза

Когда я сегодня в прямом эфире ZIK сказал, что Давос – это фуфло и аналоговый отстой и мне сложно понять, почему в Украине, которой нечего на Давосе предложить, с утра до вечера трезвонят об этом событии, как будто это мать родная. Аргумент журналиста восхитил своей простотой “Не могут столько людей ошибаться”. В этом весь стадный инстинкт нашей медиа спільноти. Которая всегда бежит туда, куда все бегут.

Другой вопрос меня восхитил еще больше: А чем мы должны гордиться, когда приезжаем на такие мероприятия?

Гордиться! Гордиться, ... вот он для чего Давос!

Я ему говорю: Да нечем нам гордиться, вот вы назовите две-три причины для гордости?

Он: Спорт у нас неплохой (спорт….. в Давосе….гордиться…..). Ну у нас много чем есть гордиться...

Я: Какие достижения? Конкретика.

Он: Я не скажу, что мы Америка, но мы не какая-то африканская страна.

Я: Это вода, куча африканских стран богаче Украины. В Ботсване ВВП на душу населения в четыре раз выше Украины. О чем вы говорите.

Тут включается второй журналист: Я бываю за границей, мои друзья бывают за границей. Они видят как там живут, насколько круче зарплаты, но когда ты просто идешь по улице европейского города ты видишь европейцев (!!!!). Но они идут в наушниках (!!!!). Эти наушники они шнуровые (!!!), они простые, они обыкновенные! Но когда ты приезжаешь в родную неньку Украину, давайте не про Киев, давайте про Днепропетровск, я сам с Хмельничины, я иду по Хмельницкому (я все это время судорожно пытаюсь понять, где начнутся украинские достижения и тут…..) и практически каждый четвертый парень или девушка (а ну-ка, ну-ка) имеют самый дорогие наушники и популярной фирмы телефон! (Шах и мат!)

Я: Ну к чему нести эту ахинею? Какое это имеет отношение к развитости страны, ее перспективам? Вы приезжаете в Египет, и там тоже люди ходят в наушниках и ездят на хороших машинах. Или в Ботсвану, или в ЮАР.

Он: Я бы не назвал это ахинеей, пане Юрию. Занавес.

P.S. Следующий вопрос был про смену климата. Какое климатическое будущее у Украины. Второй занавес.

Юрий Романенко

Источник: https://werewolf0001.livejournal.com/4632305.html