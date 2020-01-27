Постапокалиптический Китай

//Жаркое из блогов 13+

27 января 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Недавний муравейник в крупных китайских мегаполисах внезапно опустел. Не было еще в современной мировой истории сопоставимых действий (по масштабу) в обеспечении карантина, которые применяются в настоящий момент в Китае. Города с совокупной численностью населения 60 млн человек заблокированы частично или полностью.

В наибольшей блокаде Ухань (эпицентр распространения вируса), въезд и выезд из города заблокирован военными. Наивысший режим ЧС введен в 25 регионах Китая с совокупным населением в 1.2 млрд, т.е. практически весь Китай. По всему Китаю отменены все мероприятия по празднованию китайского Нового года, отменены туры, закрыты практически все развлекательные центры и заведения, критически ограничен межрегиональный трафик.

Первая группа бизнеса с максимальным ущербом – авиакомпании, транспортные компании, туристические, кафе и рестораны, казино и торгово-развлекательные, игровые центры. Также спортивные и культурные объекты. Практически весь малый и средний бизнес из сферы услуг может пострадать.

Логистика может быть существенно затруднена. По всей видимости во второй фазе экономического воздействия будут затронуты строительный бизнес, инфраструктурные проекты, экспортный кластер. Международная торговля под большим вопросом в таких условиях. Она, конечно, не может быть остановлена, учитывая текущую не самую драматическую ситуацию, но определенные издержки и задержки могут быть. С другой стороны фарма-компании получат свой золотой билет.

За неделю по официальной статистике количество инфицированных выросло ровно в 10 раз – с 210 до 2100, количество умерших с 4 до 56. 98% всех зараженных находится в Китае. С учетом Гонконга, Тайваня и Макао свыше 99%. Умершие только в Китае. Много это или мало?

Темпы экспансии быстры, но абсолютно типичны для любого респираторного вируса. Например, в России считается нормой и естественным фоном 700 действующих инфицированных респираторными вирусами на 100 тыс человек, т.е. 7000 на миллион и чуть больше 1 млн на все население России. Для Китая это соответственно 10 млн. Надо подчеркнуть, что действующих с 2-недельным «коридором», а не переболевших за сезон и официально зарегистрированных. Те, кто не обращается в поликлинику или больницу не учитываются.

График заболеваемости всегда экспоненциальный – это аксиома и чистая статистика. Пик экспансии приходится в среднем на 6-7 неделю. Но также быстро и снижается количество заболевших. Поэтому даже, если каждую неделю количество инфицированных в Китае будет расти в 10 раз (20 тыс в начале феврале и до 2 млн к 20 числам февраля), то в полной мере укладывается в статистику по респираторным и остро респираторным вирусным инфекциям. Проблема в другом – в смертности.

В России считается нормой по верхней границе 35 смертей от пневмонии и около 70 смертей от болезней органов дыхания, в том числе вызванных остро-респираторно вирусной инфекцией на 100 тыс населения в год. Реально от подобных болезней в России скончалось 60 тыс в 2017 и 2018, 70 тыс в 2016. Норма по верхней границе – это примерно 100 тыс человек в год от пневмонии и прочих осложнений от респираторных инфекций в России. Фактически от пневмонии в год погибает 25 тыс человек. Количество зарегистрированных больных пневмонией за год около 700 тыс, а фактическая смертность равна 3.5%

Другие инфекционные и паразитарные болезни, не учитывая пораженные органы дыхания – это еще около 30 тыс в год по норме (реально 16 тыс в 2018 и 23 тыс в 2017)

Думаю, для Китая порядки сопоставимы, т.е. 1 млн человек, приняв поправку на количество населения или 2800 в среднем в день, половина из которых пневмония. Это естественный фон. Пока за неделю умерло 56 человек от нового вируса. С точки зрения статистики это ни о чем. Легкое помутнение. В пределах точности счета.

Пока слишком мало информации. Не ясны возбудители, методы и скорость передачи вируса, инкубационный период, возможности лечения и так далее. По всей видимости, это тяжелая форма пневмонии, а погибают те, кто поздно обратился в больницу и имеет хронические заболевания и ослабленный иммунитет. Т.е. молодой, здоровый человек с высоким иммунитетом может пережить заражение, ковыряясь в носу и вероятно, вирус даже не сможет развиться в организме, даже если он обмажется этими вашими эболами и короновирусами с ног и до головы! Судя по всему, это не боевой вирус и не тяжелая форма вируса. Статистика смертности от пневмонии в широком диапазоне от 1 до 10%. Зависит от очень многих факторов - тип поражающего вируса, возраст, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, качество медицинского обслуживания и время обращения.

Я ничего не знаю в вирусах, но лучше всех в мире разбираюсь в статистике и информации. Поэтому с точки зрения статистики это пока шум. Но следить за развитием событий стоит.

Возможно, власти Китая знают больше, чем просто статистика, раз приняли невероятные по масштабу меры, подобные которым были только в постапокалиптических фильмах и играх.

То, что реально и прогнозируемо – негативные последствия для экономики, которые могут стать триггером к коллапсу рынка активов.

Источник: https://spydell.livejournal.com/675897.html