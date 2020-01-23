Обаятельные и привлекательные министры-технократы

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23 января 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Часть нового облика правительства Ливана, которое стало не только более женским, но и несколько более про-иранским и все также поддерживаемым "Хезбаллой".

О новом составе правительства, которое сформировано после многомесячных протестов и попыток США и Израиля подорвать позиции "Хезбаллы" и Ирана в этой стране.

Что происходит?

На фоне активизации протестов в Бейруте премьер-министр Ливана Хассан Дияб утвердил вместе со спикером парламента Набихом Берри и президентом страны Мишелем Ауном новый список «министров-технократов. В него вошли 20 человек (все на снимке).

Большинство кандидатов поддержаны христианскими партиями «Альянса 8 марта», лояльными Хизбалле.

Впервые с момента подписания Таифских соглашений 1989 г. в правительство не вошли представители «Движения за будущее» (Саад Харири), друзской общины (Валид Джумблат), «Ливанских сил» (Самир Джааджаа) и «Катаеб» (Пьер Жмаель).

Уступкой Саудовской Аравии стало назначение на пост министра обороны исполнительного директора консалтинговой фирмы «Information International» Зейны А.Адры. Она консультировала руководителей крупных компаний США, КСА и ОАЭ. Неоднократно участвовала в совместных программах Агентства США по международному развитию (USAID).

Министром внутренних дел стал Мухаммад Фахми, - кадровый военный, специалист центра по разминированию и близкий друг главы Бюро национальной безопасности Сирии.

В экономический блок, от которого напрямую зависит рейтинг правительства, вошли профессиональные экономисты, знакомые с Диябом по работе в Американском университете Бейрута

Что это значит?

В ходе неформальных переговоров лидеры ливанских общин достигли временного консенсуса. Но положение кабинета министров останется неустойчивым, а пространство для проведения структурных экономических реформ - сузится.

Дияба считают новичком в большой политике. Премьер зависим от Хизбаллы и тесно связан с советником иранского Верховного лидера Али Велаяти. Он не пользуется поддержкой бывшего главы правительства Харири и в среде влиятельных суннитов.

Несмотря на привычные угрозы Вашингтона о прекращении экономической и военной помощи Ливану, Пентагон продолжит предоставлять вооружение и кредиты этой ближневосточной стране, а Бейрут - балансировать в американо-иранском противостоянии.

Что дальше?

Как мы отмечали ранее, перед правительством сохранится угроза досрочного прекращения полномочий. Многое будет зависеть от готовности Хизбаллы и поддерживающих её партий пойти на инклюзивный национальный диалог. В условиях роста численности мусульман-шиитов он должен гарантировать защиту интересов этноконфессиональных меньшинств.

В целом, на текущем этапе выдернуть Ливан из шиитской дуги у США с Израилем очевидно не получилось, что и будет обуславливать неустойчивость нового правительства перед лицом объективных экономических проблем и внешнего давления.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5586825.html