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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Боеспособность в условиях, приближенных к боевым

Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Боеспособность в условиях, приближенных к боевым

Как сообщила 22 января 2020 года пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), в Бурятии военнослужащие ракетного соединения ВВО отработали вопросы доставки специальных боеприпасов в условный район.

Основной задачей таких занятий является, отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов «Искандер-М» по доставке и перегрузке изделий, а также их дальнейшей отправке в заданные районы.

Были выполнены временные нормативы по выводу техники транспортной группы эксплуатации из парка боевых машин на объединенные склады военно-технического имущества, совершению марша в заданные основные и запасные позиционные районы, рассредоточению агрегатов и элементов боевого порядка.

В общей сложности личным составом базы в ходе планового занятия отработано около 20 вводных, в основном направленных на изучение командирами возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенной к боевым условиям.

Комментарий bmpd. Речь идет о 103-й отдельной ракетной Краснознаменной бригаде Восточного военного округа, дислоцированной в Улан-Удэ.

Насколько можно судить, данное сообщение является первым официальным признанием наличия ядерных ("специальных") боевых частей на оснащении строевого оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М».

Источник: https://bmpd.livejournal.com/3912162.html

 

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