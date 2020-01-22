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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Антилиберальное по своей природе

О главном сюрпризе нового правительства

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Антилиберальное по своей природе

Персональный состав нового российского кабинета министров – удивил и поразил. Неправы те, кто говорят, будто он технический и проходной. Напротив, он – в некотором смысле, конечно – уникальный и символический. Такого ещё не было в новейшей российской истории.

Главный сюрприз от него вот в чём...

Не в потоках свеженарытого компромата на премьера и министров, не в замене фриков на чиновников и даже не в усилении позиций московского мэра Сергея Собянина, о чём можно будет сказать отдельно.

Главный сюрприз – это первое в новейшей российской истории правительство, где нет либералов. Полностью. Даже на декоративных должностях.

Прежде такого не было. Уж хотя бы пост министра экономики по традиции, идущей от патриарха всех либералов Евгения Ясина, сохранялся за обладателем либеральной ориентации. В прошлом кабинете единственным условно-либеральным являлся Максим Орешкин, в нынешнем даже эта синекура досталась карьерному чиновнику Максиму Решетникову. Он кто угодно – математик, счетовод, администратор и т.п., – но только не либерал.

Точно также, кстати, нельзя считать либералом и Антона Силуанова, сохранившего портфель министра финансов, но утратившего пост вице-премьера, а вместе с ним и влияние. Это финансист, бухгалтер, «плюшкин» – но не либерал ни разу. Как и его бывший подчинённый, нынешний премьер Михаил Мишустин, кстати. Он мытарь, технократ и цифровик отчасти, но либеральных взглядов не имеет.

А уж нового куратора экономической политики 17-го российского правительства, первого вице-премьера Андрея Белоусова тем более нельзя считать либералом. Люди сведущие утверждают, что бывший экономический советник нынешнего президента придерживается твёрдых государственнических подходов и вообще сторонник дирижизма и активной роли государства в национальном хозяйстве. Что антилиберально по своей природе.

В общем, теперь все разговоры о либералах в правительстве должны бы закончиться. Новый кабинет составили не просто люди «свои» в доску, ночные хоккеисты, но сплошь чиновники и государственники.

Как думаете, станет ли от этого жить на Руси хорошо?

Источник: https://a-nalgin.livejournal.com/1816520.html

 

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