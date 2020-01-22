Либералов документы не интересуют, им нужен лишь повод для визга

//Жаркое из блогов 13+

22 января 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Недавно один "борец с режимом" (будучи очень недоволен заявлением Путина о том, что наглому вранью о войне надо противопоставить факты), скопипастил (а больше особо ничего mi3ch и не умеет) откуда-то такое:

"На сегодняшний день в России засекречены шифротелеграммы Генерального штаба Красной и Советской армии, ВВС, ВМФ, наркоматов ... (дела N 448-453). Запрятаны все шифровки Разведуправления Генштаба (N 454-455). Недоступны копии военных приказов наркома обороны... (N 462-464 и 466-477).

Скрыты сводки по военной технике и экономике иностранных государства... (N 437). Закрыто дело N 493. Это переписка по военным вопросам Сталина с Никитой Хрущевым. Закрыты директивы и приказы Ставки Верховного главнокомандования и Госкомитета обороны (дела N 478-481 на 594 листах).

Тоже с ответами и резолюциями Сталина и членов политбюро (N 212-213 и 215-219).

Полностью закрыта переписка Сталина с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем, дела N 330-348 (18 дел, тысячи страниц).Полностью закрыто для отечественных историков дело N 317 ("Иран"). От посторонних глаз спрятана вся переписка Сталина с сопредседателями "Сражающейся Франции" ... (дело N 390). Наглухо закрыты документы по ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ (14 дел, N 170-183).

Это далеко не полные примеры, взятые лишь из одной (!) описи одного (!) фонда одного (!) архива."

Цитирую с сокращениями - только то, где указаны номера дел. Надо ли говорить, что это в ЖЖ модераторы сразу запихнули в ТОП, и что одни "простововы" радостно взвизгнули в комментах, а другие старательно потащили сие по инету. И что возражения "борец свободу и демократию" трет, а их авторов банит.

Из какого именно архива, какого фонда эти дела - "разоблачитель" не указал "почему-то". Но легко нагуглить, что это архив Сталина - РГАСПИ, ф. 558, опись 11. Но архив Сталина был выложен в инет еще в 2013 г.!

Вот, например, очень "секретное" дело 448. Вот дело 390 - переписка с французами. Вот дело 212. И т. д. Не только никуда не "спрятаны", а как раз наоборот - в инет выложены для бесплатного и круглосуточного доступа всех желающих, чего в "правильных" странах не делают (покажите мне в инете архив Ф. Рузвельта, например?).

Названы "закрытыми" 70 дел, лишь десятка полтора из них на сайте Росархива помечены как секретные. Все остальное - смотри, читай, скачивай сколько влезет. А если обратиться непосредственно в РГАСПИ - может, и немногие оставшиеся рассекретили давно, или могут рассекретить (это зачастую формальная процедура - делается при первом запросе документов).

Но либерду документы не интересуют (они часто не подтверждают наглое вранье, а наоборот), ей нужен предлог для визга.

Дополнение: доки эти приплетаются к ВОВ, на самом же деле многие из указанных дел не имеют к войне никакого отношения, ибо там документы 20-х-30-х годов.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3134978.html