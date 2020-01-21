Доллар за 200, или до 40...

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21 января 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист Алексей Ведев, занимающий пост главы Центра структурных исследований РАНХиГС, рассуждая о возможном будущем российской валюты, сделал довольно резонансное заявление. В ходе дискуссий на Гайдаровском форуме Ведев предсказал рублю несладкое будущее и возможный курс доллара за 200 «деревянных» и невозможный – за 40.

Кто-то считает фразу вырванной из контекста, а кто-то «небольшой экономической провокацией», чтобы поднять волну паники.

Так или нет, но подумать над тем, насколько реальны опасения, и какие факторы могут привести к такому ужасному курсу, лишним не будет.

Возможен ли такой курс сейчас? Аналитики думают, что нет. Во-первых, если бы не закупки валюты в рамках бюджетного правила, курс «россиянина» мог бы быть гораздо меньшим, чем сейчас – в пределах 50 рублей за доллар. Во-вторых, в случае критической ситуации закупки валюты для Минфина могут быть сокращены или прекращены.

Не стоит списывать со счетов относительно дорогую нефть. В бюджет заложена цена не ниже 40 долларов за баррель, а сейчас черное золото торгуется дороже – около 65 долларов за «бочку» Brent.

Что может привести к курсу 200 рублей за доллар?

Несколько негативных факторов, которые по отдельности не смогут так сильно обрушить рубль, но совместно – да, будут способны серьезно ударить по российской валюте. В первую очередь, это обвал цен на нефть, причем ниже уровня 40 долларов за баррель. Если страны-экспортеры не будут выполнять своих соглашений по сокращению добычи, если США не сократит добычу сланцевой нефти, если существенно снизится уровень потребления – это ударит по российской экономике.

Также в это же время должны произойти конфликты на внешней геополитической арене – Китай и США рассориться окончательно и бесповоротно, а на Ближнем Востоке разразиться затяжная война. Наконец, в России должна начаться экономическая рецессия, что автоматически приведет к ослаблению национальной валюты. Причем, все эти факторы должны начать сразу, так как по отдельности они не смогут обвалить рубль до отметки.

Будет ли курс рубля 40?

Несмотря на то, что опасения Ведева почти невозможны, укрепление российской валюты в обозримом будущем ниже отметки 57-58 рублей за доллар также маловероятны. В данный момент рубль достиг опорного уровня, и явных факторов для стремительного укрепления пока нет. Поэтому при нынешних ценах на нефть и уровне спроса на рисковые активы рубль будет торговаться в пределах 58-64...

Источник: https://puerrtto.livejournal.com/1121261.html