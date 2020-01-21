Для Запада ложь - это работа

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21 января 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

По инициативе России состоялось заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено обсуждению доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от 1 марта 2019 года об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте в Сирии.

Во время заседания членам Совбеза были представлены показания жителей Думы. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал, что его НПО:

- опросила 15 очевидцев в больнице в Думе. В том числе и знаменитого мальчика, "жертву химатаки" из видео, который потом приезжал и в Гаагу, чтобы дать показания, но с ним представители ОЗХО и западные журналисты побоялись встречаться;

- опросили 10 жителей дома в Думе, где были найдены тела людей;

- опросили 300 жителей в радиусе одного километра от здания, где были обнаружены тела.

По свидетельству всех опрошенных очевидцев, в больницу в Думе не поступали люди, пострадавшие от химических атак. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована.

Представлены фото и ролики, где без противогазов и ОЗК обыкновенной водой делали дегазацию людей от боевых отравляющих веществ которые могут отравить через поры кожи? Все ликвидаторы и пострадавшие должны были стать покойниками. Ролики были рассчитаны на простой лохторат, но не для тех кто хотя бы посещал уроки НВП и ОБЖ.

Членам Совбеза на заседании также продемонстрировали видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который работал в Думе. По его словам, в итоге тех, кто работал в Думе, отстранили от итогового доклада.

«Выводы в итоговом докладе противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу. К моменту выпуска промежуточного доклада в июле 2018 мы понимали, что у нас есть серьезные сомнения по поводу того, что такая химатака произошла», – отметил бывший эксперт ОЗХО.

Инспекторы, входившие в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, не привлекались и не участвовали в написании доклада до самого момента его публикации. Многочисленные попытки этих людей поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались.

Руководство ОЗХО отдало прямой приказ удалить из внутренней базы документов инженерный доклад, в котором «химическая атака» в Думе была названа постановкой, из основного доклада исчезли существенные детали, влияющие на достоверность документа.

Между тем некоторым странам "брызгай в глаза, всё равно Божья роса". Некоторые на этом же заседании СБ продолжили обвинять Сирию в использовании химоружия.

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон ничтоже сумняшеся заявил, что доверяет «независимой и профессиональной работе МУФС» и что «нет причин сомневаться в заключениях доклада ОЗХО по Думе». А что? Хорошая позиция! Прикрываются фактом простого доверия. А в случае чего всегда можно соскочить «мы добросовестно заблуждались, когда верили. Но мы же не виноваты, что доклад оказался ложным».

Изначально и Белингкэт и американцы брехали, что там была смесь хлора и зарина. ОЗХО уже после доказательств постановки пыталась смягчить брехню с "химическое вещество, содержащее химически активный хлор" до уровня "химически активный хлорсодержащий химикат". Замечу, просто хлором его они не называли, а в качестве базы использовали слова Белых касок про смесь хлора и зарина. А все потому, что зарин оставляет уж слишком заметные продукты распада, поэтому ОЗХО пыталась через следы хлора протянуть версию о смеси хлора и зарина.

Но потом пришлось затирать в докладах инспекторов информацию и о том, что и хлора-то как такового и не было. Нашли молекулы хлора, но в ничтожно малых величинах 1-2 частиц на миллиард, что соответствует домашней хлорке присутствующей практически везде.

Пришлось вписывать писать обтекаемые фразы "обнаружены различные органические химические вещества, содержащие хлор". Но что под этой фразой скрывается? Обыкновенный навоз? Кстати это весьма вероятно. Обыкновенная соль NaCl? Купленная в магазине хлорная известь? Или это была жидкость, которая используется под ободком унитаза?

Также из отчета почему-то без объяснений выкинули заключение экспертов по судебной токсикологии о том, что симптомы «жертв» на видеороликах «Белых касок» вообще не имеют ничего общего с отравлением любыми хлорными соединениями.

Но главное, что в металлоконструкциях, где хлор должен и обязан был быть обнаружен при атаке хлорным газом, ничего не нашли. А сейчас появились сотни свидетельских показаний, что химатаки и не было и свидетельства инспекторов участвовавших в проверке, что выводы исследования прямо сфальсифицированы ОЗХО.

Напомню, на основании этой фейковой "химатаки", Сирия была атакована Томагавками, то есть американцами совершенно международное военное преступление. А сейчас на амбразуру бросили авторитет ОЗХО, чтобы прикрыть это преступление.

Да даже если бы предоставили видео, где 100% видно как и кем эта постанова снимается, как "убиенные и пострадавшие" пьют кофеё в промежутках между дублями, как играет в картишки "весь окровавленный и без рук", и то это вряд ли приняли за доказательства.

Ещё дедушка Крылов говаривал "Твоя вина лишь в том, что хочется мне кушать". Они просто эти доказательства проигнорируют и будут талдычить дальше про химатаки, как будто его и не было вовсе.

Но вопрос в ООН о махинациях при помощи ОЗХО продолжать ставить надо. Суда не будет, зато хотя бы кто то уже по другому воспримет лживую информацию Запада.

Для Запада ложь - это работа. А сейчас им следы затирать надо и уходить от ответственности. Ибо многие западные страны и политики за эти фальсификации рискуют своей репутацией, карьерами и жизнями. Поэтому не признаются, но будут устранять свидетелей, как убрали главу Белых касок.

Дело России не лжецов сейчас ловить (ибо лжецы объединились, чтобы ложь именовать правдой и наоборот), а наносить максимальный ущерб этим лжецам, вцепившись мёртвой хваткой в преступление в Думе до тех пор, пока у лжецов кровь из ушей не пойдёт. И до тех пор они будут слушать про свою неудавшуюся ложь столько времени, чтобы окончательно провоняться в ней, чтобы у каждого от открытия их ртов возникало чувство брезгливости. Да и последователи поостерегутся светиться.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3134010.html