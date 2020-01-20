Сапсанам нужны отдельные магистрали Появятся ли в России высокоскоростные железные дороги?

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20 января 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

В России с высокоскоростным железнодорожным движением все очень сложно. С одной стороны, у нас из Москвы ходят Сапсаны в Петербург и Нижний Новгород, есть Аллегро из Петербурга в Хельсинки. С другой стороны, бо́льшую часть пути в сторону Северной столицы поезд может идти лишь на скорости до 200 км/ч, а в Нижний Новгород и того меньше.

Тот же Сапсан максимальную конструкционную скорость в 300 км/ч у нас вообще не развивает. Опять же, запуск скоростного движения привел к изменению расписания других поездов: все мы помним, как отменяли электрички, а кто часто ездит на обычных пассажирских и скорых поездах по линии Москва-Петербург, точно заметили многочасовые стоянки с целью пропуска Сапсанов.

Дело в том, что для высокоскоростных поездов нужно строить отдельные железнодорожные магистрали. В том же Китае, который сейчас очень активно развивает высокоскоростное движение, активно возводят отдельные железные дороги, на которых скорость движения может доходить до 350 км/ч. Сейчас общая протяженность китайской сети подобных железных дорог около 35 000 км, что примерно 2/3 от скоростных железнодорожных путей во всем мире (новые магистрали в Китае рассчитаны на скорость движения 250-350 км/ч).

У нас не Китай, у нас нет такого пассажиропотока, чтобы связать Москву и, например, Владивосток, но есть и очень загруженные направления. И есть планы строительства скоростных магистралей. Но у нас очень много планов!

На днях закончился Гайдаровский форум, где генеральный директор РЖД Олег Белозеров подтвердил планы по запуску движения на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург. Скорость движения на линии должна составить 380 км/ч. Более того, была названа вполне конкретная дата начала движения поездов – 2026 год, проект строительства должен быть готов к 2022 году. Это, конечно, все здорово и прекрасно – новые технологии, первая ВСМ в России, из Петербурга в Москву можно будет доехать почти в 2 раза быстрее, но все же есть некоторые сомнения. Ведь далеко не впервые нам говорят, что осталось чуть-чуть, вот уже скоро и мы будем жить в счастливом высокоскоростном будущем.

Про организацию скоростного движения на линии Москва – Санкт-Петербург думали еще во времена СССР. Более активно начали прорабатывать проект в 90-е, уже в России. В 1995 году одобрили технико-экономическое обоснование строительства линии, тогда речь шла про запуск поездов уже к 2000 году. В самом центре Петербурга под проект даже уничтожили ряд домов на Лиговском проспекте, рядом с Московским вокзалом. Там должны были построить отдельный пассажирский терминал для скоростных поездов между Петербургом и Москвой, а также деловой центр.

Однако проект строительства ВСМ так и не был реализован. На месте снесенных домов влепили громадный торгово-развлекательный комплекс.

Через несколько лет, в 2006 году, к идее строительства ВСМ вновь вернулись. Было создано акционерное общество «Скоростные магистрали». В это время вновь прорабатывается план, чуть позже появляется и дата открытия высокоскоростной линии – 2017 год. Стоимость оценили в 1,2 трлн.руб. В общем, для линии Москва-Петербург к этому времени подготовили уже несколько разных проектов строительства, но опять что-то пошло не так.

Наступает 2013 год, в Сочи Владимир Путин предлагает строить железнодорожную магистраль из Москвы не в Петербург, а в Казань (с перспективой продления ее до Екатеринбурга). Планы меняют, на вокзалах размещают разные макеты дороги, запускают сайт с презентацией новой высокоскоростной линии. Озвучена стоимость постройки магистрали до Казани – 1 трлн 695 млрд рублей. В общем, про линию Москва-Петербург забывают, но активно прорабатывают новую ВСМ в Казань.

Каждый раздел проектной документации ВСМ содержит множество инноваций, каждая технология на ВСМ Москва — Казань — это результат работы большого количества разнопрофильных специалистов, причем, как российских, так и зарубежных. Проектирование ведет международный консорциум в составе ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект», China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd.

Позже пошла даже речь о продлении ВСМ до самого Пекина! Я готовил отдельный пост, где объяснял, почему скоростных поездов между Москвой и столицей Китая не будет.

Но в апреле 2019 года Владимир Путин предлагает обратно вернуться к первоначальному варианту, то есть все же строить ВСМ Москва-Петербург. Теперь линию в Казань решено отложить. Если верить РЖД, то сейчас с казанского направления будут строить лишь ветку до Нижнего Новгорода.

Что по этой всей истории можно сказать? Вообще у РЖД полно других проблем, неплохо было бы напомнить им, как до сих пор выглядят пригородные поезда во многих регионах страны. А что касается скоростных магистралей, не понятно, будет ли реализован новый проект, действительно ли мы увидим в 2026 году ВСМ Москва-Петербург? Или снова все поменяют, переиначат и начнут проектировать линию куда-нибудь еще? А что вы думаете?

Источник: https://varlamov.ru/3756636.html