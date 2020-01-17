Как нам поднять Россию?

//Жаркое из блогов 13+

17 января 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Единственный на сегодня мощный ресурс и актив России - это её территория. Огромная, невероятная. Гарант её неприкосновенности - армия и флот. Ну и сам народ. Но как распорядиться этим активом? Жлобы его продают. И это - предательство. Я считаю продажу земли, а тем более собственности на ресурсы, природное и т.д. - надо запрещать. Человек не вправе владеть тем, что не создавал, но вправе использовать, если разумно.

Мой план простой.

1. Привязать людей к родной Земле.

Просторы страны позволяют расселить россиян и русских, а также всех, кто считает себя россиянином ( после очевидных правовых закорючек) комфортно, широко и удобно.

Не загонять население в мегаполисы как индейцев в резервации, а наоборот - уходить от многоэтажности, расти вширь, а не ввысь, интегрироваться в природу и интегрировать в себя природу, а не заливать всё стеклом и бетоном.

Расурбанизация. Деурбанизация. Демегаполизация.

Запретить рост Москвы и других мегаполисов, очертить пределы роста. Ограничить миграционные потоки и умело их направлять. Вот этот ресурс у России есть.

2. Постройка сети городов и посёлков, рядом с устаревшей инфраструктурой.

Запуск проекта новой транспортной системы, авто и жд/ магистралей. 4 полосы — местное. 6 полос — региональное. 8 полос федеральное. Двухполосные электрофицированные жд-дороги. Трамвайное, троллейбусное сообщение. Включая электрическое грузовое автомобильное.

Постройка городов и посёлков под беспрецедентное обеспечение населения не просто жильём, а комфортным и лучшим в мире. Это вызовет приток специалистов и возвращенцев.

Это создаст условия под рост экономики и сопутствующих индустрий. Если предоставить необходимые условия местным фирмам и производствам, то уже в ближайшее время будет налажен цикл, замыкающийся в себе. Строители строят, получая сырьё и материалы, сырьевики добывают и делают материалы, остальные обеспечивают гигантский проект, где всё финансируется будущим активом, собственностью и результатом работы. Беспроцентный кредит доверия, а не банковское наебалово и ссудный гопстоп.

3. Ротация управленческих кадров. Во избежание коррупции и т.д. Раз в 5 лет смена места жительства, служебное жильё.

4. Прямое представительство граждан в Электронном Вече и Правительстве и на портале Идей и предложений.

Гражданин выдвигает инициативу, если она набирает достаточное количество поддержки остальных граждан - передаётся для доработки в профильные комиссии, где работают специалисты, заранее избираемые гражданами из лучших из лучших. Доработанная инициатива становится проектом или законом, если получила одобрение большинства.

Там же - голосование по финансированию предложения и проектов, с публичным наблюдением всех расходов и трат и публичным аудитом, если речь не идёт о закрытых проектах, которые тоже должны наблюдаться, но уже специальными контрольными Комиссиями.

5. Реформа образования.

Повышение его уровня, охвата и обязательная привязка новоиспечённых кадров ( см. пункт 1). Обязательное распределение, отработка студенческого беспроцентного кредита по модели скандинавских стран.

6. Государственная Служба для всех лиц достигших 19 лет или 21 года БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ.

Военная( гвардия и т.д.) или гражданская( мчс, спасательное, работа на муниципальном, уборка, инфраструктура и т.д.) или социальная( больницы, дома престарелых, инвалиды и т.д.)

7. Создание предприятий ЦИКЛА самообеспечения страны.

Для этого нужен Росплан и Росконтроль. И перечень предприятий в государственном управлении, обеспечивающих необходимый минимум под самообеспечение и суверенитет. От продуктового, до предметов первой необходимости. Импорт должен быть не необходимостью, а приятной добавкой.

8. Определение жилых, туристических, индустриальных, аграрных, ресурсных, природоохранных и заповедных зон.

Определение чётких и понятных границ каждой зоны и конституционный запрет на изменения.

Цветовое оформление карт, преподавание начиная с начальных классов. Вдалбливание на уровне генетики. Запрет на строительство в природоохранных и заповедных зонах, перенос предприятий в индустриальные, озеленение жилых и туристических. Не должно быть полигонов там где живут и не должны жить там, где работают промышленные предприятия.

Всё надо перераспределить и сделать по уму, а не пришей к пуговице.

9. Установить минимальные зарплаты и средний уровень их на уровне европейских стран, привязав некоторые цены на необходимый минимум. Полностью орублить экономику.

После непродолжительного скачка, уровень жизни поднимется до уровня европейского и начнётся накачка иностранными мозгами.

10. Полностью реформировать судебное, правоохрану и т.д.

11. Реформировать бюрократический аппарат.

Провести аттестацию и экзаменацию профессионалов, с введением регулярных проверок уровней знаний и опыта.

Не сделаете - это сделают китайцы. Вместо вас и не для вас.

Источник: https://artemdragunov.livejournal.com/6556615.html