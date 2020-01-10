Ночь накануне капитуляции

//Жаркое из блогов 13+

10 января 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пока я читал про то, как Японская Империя сдавалась союзникам на палубе последнего американского линкора, узнал одну любопытную деталь о конце Второй Мировой Войны, с которой раньше был незнаком. Оказывается, вся капитуляция Японии чуть было не провалилась!

В начале августа 1945 года американцы сбросили на японские города две атомных бомбы, а СССР, внезапно объявив войну, сломил Квантунскую Армию в Китае. Короче, император Хирохито (слева на фото), после тяжёлых раздумий решил, что пора сдаваться. О своём решении император объявил японскому народу в специальном радио-обращении. Это был первый раз, что император Японии обращался к простым людям страны, и чтобы всё прошло гладко, речь Хирохито записали на пластинку, которую собирались проиграть по радио 15 августа... Но далеко не все в японском руководстве были согласны с идеей капитуляции...

Среди средних чинов японской армии назрел мятеж.

Около тысячи офицеров Министерства Армии под руководством майора Кэндзи Хатанаки (на фото выше он справа) совершили в ночь с 14 на 15 августа попытку государственного переворота.

Хатанака считал капитуляцию бесчестным предательством тех, кто готов был сражаться до конца за японскую нацию. Условия, продиктованные Потсдамской Декларацией союзников он рассматривал как унизительные. Майор очень надеялся привлечь на свою сторону высшие чины из генералов армии, и обратился даже к министру армии, но так и не получил однозначной поддержки. В сердцах, он даже застрелил насмерть одного из генералов, когда тот отказал примкнуть к мятежникам!

Ночью 14 августа сторонники Хатанаки захватили императорский дворец.

Главе императорской гвардии, охранявший дворец, они сказали, что их действия поддерживаются высшими чинами. Они знали о существовании пластинки с речью Хирохито, и надеялись найти и уничтожить её. Однако, императорский дворец был очень запутанным, и никто из мятежников толком не знал расположение всех комнат. Запись речи удалось спрятать в стопке документов, а потом вынести из дворца в корзине с женским бельём.

Чувствуя, что его план скоро рухнет, Хатанака отправился на радиостанцию, где с пистолетом в руках требовал, чтоб ему предоставили несколько минут эфирного времени для обращения к японцам. Ему отказали.

Майор Хатанака совершил самоубийство на площади перед императорским дворцом, выстрелив себе в висок...

Через час, вся Япония впервые услышала голос своего императора, который объявлял о конце войны.

Правда, речь его была произнесена на классическом, устаревшем, японском. Она была полна очень скользких заявлений (например: "военная ситуация развилась, не обязательно в пользу Японии"). В итоге, дикторы радио сочли своим долгом после трансляции пояснить, что слова Хирохито действительно означают капитуляцию.

Источник: https://levik.blog/585030.html