Не было бы Ленина - не было бы и Латвии...

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10 января 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

«Мы, латыши, заслужили бы, наверное, некое уважение, будучи искренними и честными по отношению к людям других национальностей. А не пытались бы, в отместку за советское время, винить в нем и русский язык, и нынешних русских детей». - Виктор Авотыньш, латышский публицист (опубликовано в IMHO-club, Riga).

Кто-то в этой фразе знатного латышского националиста увидел пробуждение здравого смысла. А мне почему-то кажется, что в ней то как раз отразилась вся шизофрения правящей латышской элиты, являющуюся сиамскими близнецами с любой другой прибалтийской, а также с грузинской, украинской и прочими элитами, которые правильнее было бы объединить под брендом "госдеповские".

1) Латыши мстят советской власти... Той самой, которая подарила им государственность. Бескровно подарила, заметьте, без колониальных войн. Ни немцы, ни шведы, ни англосаксы такой вольности не допускали и допускать не собираются. Не было бы дедушки Ленина - не было бы и Латвии, как отдельного государства. И вот за это - за полученную на халяву собственную государственность латыши советское время ненавидят и за него теперь мстят... Бред, не правда ли? Но именно так оно и есть - именно так латышская элита и постулирует их "кампф", именно этим "кипит их разум возмущённый и в смертный бой идти готов".

2) Государственность латышам подарила советская власть, но мстят латыши за неё русским и России... это ещё интереснее. Давайте по пунктам - советская власть отобрала у России её территории, отдала их латышам, сделав в одночасье русских, живущих на этих территориях, изгоями.... И теперь латыши мстят России и русским за то, что советская власть у русских отобрала и латышам отдала... Вы логику чувствуете? Ну не классическую, а альтернативную, которая "Маразм крепчал, кретины ликовали"..

3) Но дальше еще круче - латыши мстят за советское время капиталистической России и русским детям, которые в глаза это советское время не видели, и уж тем более не могли его организовать и латышам подсунуть... Мало того, если уж копнуть историю, то окажется, что как раз к организации советского времени, причем не только в Латвии, но и в самой России, именно латыши приложили свою руку. Хорошо так приложили... их именем потом долго русских детей матери пугали... И вот за это - за организованное латышами советское время - латыши теперь мстят русским детям, которые это время даже не нюхали...

Одним словом - в одной фразе - весь учебник по психиатрии... И если бы это была только фраза. За словами следуют дела, которые доказывают - они как думают, так и делают:

1) Во время Второй мировой войны латыши фанатично сражались за Гитлера, который ни в каком виде никакую латышскую государственность не признавал против тех, кто эту государственность им предоставил.

2) Сразу после развала СССР латыши снесли памятник Ленину, который преподнёс им государственность на блюдечке с голубой каёмочкой, и поставили памятник рыцарю Роланду, который не только за нацию, за людей то их не считал и даже на конюшни не пускал. Мало кто знает, что в Ригу в те времена латыши могли придти утром и обязаны были уйти вечером, то есть исключительно в виде прислуги... Впрочем сейчас всё то же самое, только теперь прислуга за свой счёт отправилась в метрополию сама, купив билет в одну сторону...

Источник: https://seva-riga.livejournal.com/932967.html