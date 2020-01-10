Информация, за которую никто не отвечает

//Жаркое из блогов 13+

10 января 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

То, с какой вероятной натугой коллективный Запад пытается натянуть на Иран якобы вину за упавший под Тегераном Боинг, не может не вызывать иронию

Кругом звучит "ссылаясь на анонимные источники СМИ сообщили", означает вброс информации, за которую никто ответственности не несёт. Как это по-американски.

То вбрасывают снимок детали ракеты зенитного комплекса «Тор-М1», причём невозможно никак привязаться ни к месту ни ко времени. Но будь это "Тор", все бы видели след ракеты, которого не было. И 14-ти килограммовая боевая часть ракеты "Тора" сделала бы авиалайнер располосованным вдоль и поперёк.

То разгоняется фейк, как один пилот типа вместо спасения самолета маме звонил рассказать, что падают, менее чем за 2 минуты до падения управился.

Или вот вброс. В 21:06 мск некий телеграм-канал PS752, созданный сразу после катастрофы украинского боинга в Тегеране, постит видео, полученное от "источника", на котором видно, как "ракета поражает самолет", но это реально более похоже на петарду. Да и сам канал "честно" предупреждает, что он не знает правдиво видео или нет.

Где это видео мариновалось больше суток?

Откуда видно, что это утро вчерашнего дня по тегеранскому времени? Событие в небе - якобы попадание какого-то объекта в другой и... и дальше пустое чёрное небо... А где же летящий и снижающийся горящий Боинг? лажа дешёвая, чтобы ей претендовать на вчерашнее событие.

Спустя всего час Bellingcat уже "определяет" координаты, где сделано это любительское видео (кстати, место может быть и реальным, а съемку произвели на сутки поже). И сообщения провокаторов мигом все подконтрольные США СМИ подхватывают, и раскручивают.

И вкидывают активное хайли-лакли. Сперва Трамп (заинтересованная и ангажированная сторона, при этом он всё равно стесняется прямо врать и ссылается на своё мнение). После того как гавкнул Хозяин и шавки подключились: Трюдо, Джонсон.



На это МИД Ирана отреагировал умно.

"Иран просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране", - заявил официальный представитель Мусави.

Логическая ловушка. Есть информация - делитесь. Не поделились - информации нет. В таком случае закройте рот и не засоряйте атмосферу.

Лично я допускаю, что если авиакатастрофа рукотворная, то она спланирована специально дабы создать информационную волну направленную на срыв иранских операций против военных США.

А ракета, конечно, была русская

Уже раз 25 это повторили за пять минут на FOXе. Говорят, сбили по ошибке, когда американскую базу обстреливали. Осталось только доказать пустячок, что американскую базу обстреливали зенитными ракетами.

Сейчас медийном плане это происшествие будут максимально раскручивать. Будут это делать до того момента, пока эксперты максимально «не разрушат» её, но задача стоит посеять в умах людей сомнения и месседж, что иранские власти скрывают правду.

П.С.

Пентагон скромно умолчал, что у него есть космические снимки момента пуска ракеты, но они никому их не покажут. А ещё есть видео того как ТОР-М увозят в Россию в Курск по дну Каспийского моря. Это видео сняли два украинских контрабандиста шедшие по дну Каспия перенося контрабанду по новому Шелковом у пути.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3123684.html