Что делать, когда население стареет?

//Жаркое из блогов 13+

27 декабря 2019, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Я уже рассказывал о прогнозе Фридмана в его книге Следующие 100 лет - Прогноз событий XXI века касательно миграции и миграционных потоков в мире. Подтверждение прогнозу уже приходит. В частности, Германия ввела беспрецедентную программу по привлечению мигрантов с образованием и даже с рабочими специальностями.

Немцы быстро поняли, что в условиях когда население стареет, и как следствие социальные расходы растут, придется снова централизованно завозить и ассимилировать мигрантов, как это было в 70-80е годы с турками например. Но что на этом фоне будет происходить с странами донорами?

Мой лично прогноз заключается в том, что мы находимся вблизи начала волны массовой рабочей миграции из России на запад. С конца XX века можно отследить несколько волн миграции рабочей силы с востока на запад европейского континента. Сначала это были польские граждане, массово выезжавшие в 80-е и начале 90-х годов из Польши в Ирландию и Великобританию, затем их сменили граждане прибалтийских стран, большей частью литовцы, как нация более активная в миграции чем латыши и эстонцы. Сейчас на наших глазах разворачивается волна миграции украинцев, которые едут в Польшу и меньшей частью в Германию.

Так как все развивается ровно по сценарию, следующими будут белорусы и русские западных областей России. Как только власть Путина ослабнет и в России начнутся изменения - этот поток наберет силу и русские сменят украинцев в эмиграции. Но что будет происходить с самой Россией на этом фоне? И это самое интересное. Дело в том, что даже в условиях невозможности свободного въезда и работы для русских в Европе - население России активно сокращается.

Росстат опубликовал демографический прогноз, рассчитанный до 2035 года. Низкий вариант прогноза предполагает, что за 16 лет численность населения снизится со 146 млн до 134,2 млн человек. Согласно среднему прогнозу, население сократится до 142,9 млн, согласно высокому — увеличится до 150,1 млн.

В низком варианте ожидаемая продолжительность жизни к 2035 году достигнет 71 года для мужчин и 79 лет для женщин (в среднем — 75 лет). В высоком варианте прогноза продолжительность жизни составит 78 лет для мужчин и 84 года для женщин (81 год), в среднем варианте — 75 лет для мужчин и 82 года для женщин (79 лет).

Напомню, в июне президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года. Согласно ей, к 2021 году продолжительность жизни россиян должна вырасти до 74 лет. Такой сценарий возможен в высоком и среднем прогнозах Росстата (74 и 75 лет соответственно). Низкий вариант предполагает, что продолжительность жизни будет достигать 73,5 года.

Согласно нацпроекту «Здравоохранение», к 2024 году средняя ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет. Достичь этой цифры за четыре года не удастся ни в одном из вариантов прогноза Росстата. Нацпроект «Здравоохранение» также предполагает, что к 2030 году продолжительность жизни россиян поднимется до 80 лет. В высоком варианте прогноза Росстата говорится, что в среднем этот показатель вырастет до 79,7 года. Остальные два варианта подразумевают, что достичь нужной цифры не получится.

В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил исполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» с главами регионов. Глава правительства заявил о подтасовке данных о смертности в ряде субъектов.

Получается, что с большой долей вероятности, население России продолжит сокращаться, и это ставит перед властями непростой выбор. Либо закрыть границы и запретить свободный выезд, либо пойти по пути Германии и запустить государственную программу по привлечению мигрантов. Первый способ чреват социальным взрывом, второй способ еще хуже. Дело в том, что привлечение мигрантов в Россию возможно только из Средней Азии и Китая, чьи жители не близки русским ни по стилю жизни ни по вероисповеданию. А это в свою очередь вызовет напряжение между приезжими и местными жителями.

Довольно трудный выбор. Но эти два варианта именно то, что предстоит стране в ближайшие 10-20 лет. Другого пути как бы и нет, особенно в условиях тренда на снижение населения России. А что бы вы выбрали?

Источник: https://taxfree.livejournal.com/2589869.html