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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Как Юлий с Григорием календарь меняли

К XX веку разница между календарями выросла до 13 дней

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Как Юлий с Григорием календарь меняли

Почему в России Рождество празднуется на две недели позже, чем на Западе? Почему день Октябрьской Революции праздновали в ноябре? Почему 23 февраля - День защитника Отечества? Всему этому виной вот эти ребята, которые оба решили дать человечеству самый точный возможный календарь, и совсем немного не согласились друг с другом.

Разница между календарями Юлия Цезаря (44 год до нашей эры) и Папы Римского Григорием XIII (1582) меньше одной сотой доли дня в год. Эта ошибочка закралась в вычисления цезаревых астрономов. Казалось бы - сущий пустяк! Но за почти два тысячелетия, эта небольшая разница накапливалась, и в итоге привела к довольно серьёзной неразберихе.

До того, как Цезарь ввёл свой Юлианский календарь в Риме была довольно странная система: год делился на 12 месяцев, которые в сумме содержали в себе 355 дней. Так как такой год был бы слишком коротким, иногда в него добавляли лишний месяц, в котором было 22 или 23 дня. Однако, не было никакой известной системы выбирать, какие годы удлинять таким образом - решение всегда принимал Великий Понтифик, причём, он принимал его довольно непредсказуемо. Из-за этого многие жители Республики в провинциях удалённых от Рима не знали заранее, как будет выглядеть их год.

Что хуже, в этом решении часто была и коррупционная составляющая. В Древнем Риме каждый год сменялись консулы, и понтифики предпочитали удлинять годы правления своих союзников, а если на посту сидел враг, то год делали короче. Из-за этого годы очень часто съезжали взад-вперёд, а начала сезонов было трудно предсказать, что создавало проблемы для сельского хозяйства.

В 44 году до нашей эры Цезарь, на последнем году своего пребывания на посту Великого Понтифика, установил систему, в которой каждый год имеет в среднем 365¼ дня. Этот календарь, где каждый четвёртый год - високосный, сегодня известен даже школьникам младших классов. Цезарь так же скромно решил один из месяцев переименовать в свою честь: так Квинтилий (Quintilis, "пятый месяц") превратился в известный нам всем Июль.

Реформа Цезаря впервые зафиксировала год в календаре, сделала его предсказуемым. Отныне можно было точно знать даты солнцестояния и равноденствия, примерно прикидывать смену сезонов, приход холодов, и так далее. Все были очень довольны, и никому было не жалко, что один из месяцев теперь назывался в честь диктатора. А потом, ещё один, Август, в честь его наследника Октавиана.

И всё бы хорошо, но оказалось, что римские астрономы немного неточно рассчитали длину года. Ошибка была крохотной - всего в 0.0075 дня за каждый цикл. Однако даже с такой небольшой неточностью, за долгое время набегала существенная разница: за каждые 400 лет календарь "съезжал" с астрономического цикла земной орбиты на три дня.

Поначалу, этого никто особо не замечал - в Европе началось средневековье, были проблемы и поважней: войны, варвары, чума, вот это вот всё. Однако к XVI веку календарь успел сдвинуться уже на 10 дней, что затруднило некоторые религиозные праздники - например, все исторические тексты гласили, что Рождество, 25 декабря, должно праздноваться в один из самых коротких дней года. Но по Юлианскому Календарю дата уплывала всё дальше и дальше от зимнего солнцестояния. Надо было что-то с этим делать.

И за эту задачу снова взялся Великий Понтифик, на этот раз - Папа Римский, Григорий XIII. Его учёные смогли более точно установить точную длину года, нашли эту ошибку в 0,0075 дня. Чтобы выравнять год, они предложили систему, где за каждые четыреста лет будет не 100 високосных годов, как у Цезаря, а 97. На практике, все стократные года стали не високосными, кроме тех, что делятся на 400. То есть - 1900 и 2100 по Григорианскому Календарю считаются нормальными годами, а вот 2000 - високосным.

Помимо этого надо было что-то делать с уже существующим сдвигом. Эту проблему решили очень грубым образом, цинично ограбив октябрь 1582 года: месяц лишился десяти дней - после 4 октября, во всей католической Европе сразу же наступило 15-е. Так что в истории многих западноевропейских стран 5-14 октября 1582 просто не существовало!

Тогда, в 1582 году, указом Папы новый календарь был введён в большинстве католических стран, но некоторые даже на западе Европы не спешили переходить от Юлианского Календаря. Это вызвало в Европе несколько веков неразберихи. К примеру, оба Шекспир и Сервантес вроде как умерли в один и тот же день - 23 апреля 1616. Однако, католическая Испания уже жила по новой системе, тогда как англичане перешли на неё только в XVIII веке, а значит, на самом деле, между смертями великих писателей была разница в 10 дней.

Почти 350 лет прошло с момента провозглашения Папой Григорием новой системы, пока вся Европа не перешла на более точный календарь. В России коммунисты провели календарную реформу в 1918 году, но самой последней стала Греция, считающая себя оплотом восточного Православия. Греки перестали пользоваться Юлианским Календарём лишь в 1923 году!

С момента вступления в силу до начала 1900-х разница между двумя календарями выросла с 10 дней до 13. Именно поэтому Старый Новый Год празднуется 14 января. Ну и все остальные вещи, перечисленные в начале этого поста тоже с задержкой...

Источник: https://levik.blog/581248.html

 

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