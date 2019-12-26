Штраф за оплаченный проезд

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26 декабря 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

А знаете ли вы, что по закону контролёры в автобусах и метро имеют право оштрафовать вас, как безбилетников, хоть вы и честно оплатили проезд?

Цитата из transport.mos.ru: "В соответствии с транспортным законодательством Российской Федерации, каждый пассажир общественного транспорта должен иметь свой билет. Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей и налагается даже в том случае, если проезд пассажира был оплачен другим пассажиром по собственной карте или билету".

То есть каждый раз, когда вы проходите с кем-то близким или знакомым в метро или автобус, оплачивая проезд за себя и второго человека одним билетом (не важно, в режиме "кошелёк" или "60 поездок"), вы нарушаете закон (хоть и дурацкий, но закон). И любой контролёр в метро или автобусе имеет полное право оштрафовать одного из вас на 1000 рублей.

В метро на это не обращают внимания, а вот в автобусе специально сделано, чтобы второй раз по одной карте можно было пройти только через четыре минуты. Дело в том, что терминалы контролёров видят только последнюю оплаченную поездку, и контролёр не может узнать, за сколько человек оплатили одной карточкой. Поэтому контролёр в городском транспорте вполне может заставить платить штраф, хоть поездка и была оплачена.

Каждый раз оплачивая проезд за двоих одним билетом помните, что любой контролёр имеет полное право вас оштрафовать.

Источник: https://ammo1.livejournal.com/1107649.html