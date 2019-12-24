Во время испытаний разбился истребитель Су-57

//Жаркое из блогов 13+

24 декабря 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Экспериментальная машина принадлежала заводу-изготовителю и крушение произошло при испытании новых двигателей. Летчик успешно катапультировался.

Не разбиваются самолёты только те что не летают, сувенирные. А тут опытный экземпляр, заводской прототип и тем более, что это испытания новых двигателей. Для примера, на этапе испытаний F-22 произошло две аварии.

Есть такое понятие: "летающая лаборатория". Вот это была она. То, что упал самолет - плохо, но то, что это была лаборатория - хорошо. Жаль конечно денег, но главное, что пилот жив. Это заставит сделать выводы и внести корректировки в конструкцию. И очень даже может быть, что на критические параметры приведшие к катастрофе машину выводили намеренно (п.с. - чуть позже выяснилось, что так и оказалось - проверяли по специальным программам на максимальных режимах).

Скорее всего это был второй экземпляр на тот момент Т-50 (первый полёт его состоялся 3 марта 2011 года). Насколько знаю, осенью именно на нём отрабатывался двигатель второго этапа.

Что до двигателя первого этапа, стоящего сейчас на новом российском истребителе, то он уже соответствует всем требованиям, которые предъявляются к пятому поколению. В том числе позволяет развить сверхзвуковую скорость без применения форсажа, а также оснащен полностью цифровой системой управления и имеет плазменную систему зажигания.

Для Cу-57 скороподъемность с двигателями первого этапа зарегистрирована в 2016-м как 384 м/с. Из серийных боевых никто быстрее не поднимается. А самолет специально для рекордного полета не облегчали. Для сравнения, Ф-22 в аналогичной конфигурации показывает менее 250 м/с (открытые данные).

С двигателем второго этапа характеристики Су-57 станут ещё гораздо более впечатляющими.

Если у F-22 максимальная скорость составляет 2,25 Маха (2410 км/ч), а сверхзвуковая крейсерская скорость 1,7 Маха (1800 км/ч), то у Су-57 с новым двигателем это будет составлять 2,45 Маха (2900 км/ч) и 2 Маха (2380 км/ч) соответственно.



Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3099957.html