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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Кто и когда придумал День Победы...

Традиция его отмечать распространилась в самых разных странах

, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Кто и когда придумал День Победы...

Судя по происходящему в последние годы в Польше, Украине, прибалтийских республиках, зацикленность на Второй мировой войне превратилась в общую болезнь для Восточной Европы. В итоге страницы газет, экраны телевизоров и интернет заполняют бурные споры вокруг событий, казалось бы, утративших какую-либо актуальность.

Обнаруживается, что для многих наших современников нет более насущных вопросов, чем то, знал ли Сталин о нападении Германии, правильно ли маршал Жуков штурмовал Зееловские высоты или насколько комфортно было воевать в танке Т-34. Впечатление такое, что, во-первых, все это происходило пару лет назад, а во-вторых, можно вернуться назад и что-либо исправить.

Между тем, об актуальности темы Второй мировой войны можно было говорить только до 1991 года, когда с распадом СССР рухнула Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, основанная на противоборстве двух лагерей. И пусть в количественном отношении мы не так далеки во времени от Второй мировой войны, как от пунических войн, но качественно мы живем совсем в другую эпоху…

Любопытно отметить, что традиция всенародно отмечать годовщины военных побед не такая уж и древняя. Великие воители древности, римляне, отмечали победу всего один раз, во время триумфа, а затем спокойно готовились к новым. В Европе средних веков и раннего нового времени войны были очень частым явлением, и битвы, победы и поражения быстро заслоняли друг друга.

Первый относительно длительный период мира на Европейском континенте (если не считать Балканы) наступил после франко-прусской войны 1870–1871 гг., и именно немцы, одержавшие в этой войне верх, изобрели традицию празднования «дня победы»: до самого конца кайзеровской империи в 1918 г., 2 сентября, день капитуляции французов под Седаном, был главным национальным праздником кайзеровского рейха, отмечавшимся с таким размахом, что, по замечанию современного немецкого историка С. Хаффнера, «у всех было такое настроение, как будто немецкая футбольная команда завоевала звание чемпиона мира – и так каждый год в течение 50 лет!»

А в 1912 г. свой «день победы» появился и в одном из главных антагонистов Германии – Российской империи – в стране широко отмечался столетний юбилей Отечественной войны 1812 г. К торжествам на Бородинском поле даже нашли одного «ветерана» – им оказался якобы 122-летний Аким Винтонюк из Кишинева, по его словам, воевавший с Наполеоном в составе Волынского пехотного полка, а еще восемь «очевидцев» Отечественной войны. Все они из рук царя получили по юбилейному «бородинскому» рублю. 

Встреча с "участниками" войны 1812 года в 1912 году

А через два года начнется война, которую первоначально и будут называть «Великой Отечественной». Вскоре, однако, она станет у нас «империалистической», а возникшее в 1914 г. пышное наименование снова зазвучит через тридцать лет, чтобы обозначать совершенно иную войну, которую будет вести государство, возникшее на руинах Российской империи. Впрочем, на этом история фразеологизма не закончится – в Северной Корее, копировавшей политическую эстетику и риторику СССР сталинской поры, войну 1950–1953 гг. станут именовать «Великой Отечественной освободительной войной»…

КНДР отмечает свой День Победы

Возможно, представителям молодого поколения покажется странным, но это факт: День Победы 9 мая выходным и по-настоящему культовым днем станет только в 1965 г. (до этого был выходным только в 1946 и 1947 гг.). Иосиф Сталин, подобно цезарям Древнего Рима, больше думал о будущих победах, готовясь с решающей схватке с бывшими западными союзниками. Что касается его преемника, то он также предпочитал глядеть в будущее, но в мирное, мечтая о построении коммунизма к 1980 г. Кроме того, Хрущев не любил военных и вспоминать об участии в войне он также не особо любил. Иное дело – Брежнев, обожавший, когда его фотографировали в военной форме, с огромным количеством наград, в том числе и орденом «Победы».

Брежнев сделал 9 Мая настоящим праздником

Но самое важное, при Леониде Ильиче возобладала тенденция гордиться уже достигнутыми успехами. Так стали появляться монументальные памятники, торжественные песни, многосерийные кинофильмы. И кстати, все это было сделано весьма талантливо, в отличие от той безвкусицы и какой-то истеричности, которую мы наблюдаем в современной России. Имелись также и важные идеологические отличия культа Великой Отечественной войны при Брежневе и при позднем Путине. При Брежневе День Победы отмечала именно та страна, которая и победила в войне. Сейчас же его отмечает государство-обломок Советского Союза, пусть и самый крупный, но с совершенно другой идеологией (например, частная собственность или православная церковь тогда считалось злом, а теперь благом).

На параде в честь 30-летия Победы

Поэтому многие «неудобные» для власти моменты стремятся затушевывать, иногда и в самом буквальном смысле, когда Мавзолей Ленина во время парадов закрывают фанерой. Отметим и еще одно важное отличие. В брежневское время, когда возобладала доктрина разрядки и мирного сосуществования, в Великой Отечественной видели этакий «венец всех войн», исключающий возможность какой-либо новой «Великой Победы». Сейчас же по инициативе руководства страны внедряются настроения «если надо – повторим» (или уже «повторяем»).

Что же до Дня Победы, то традиция его отмечать распространилась в самых разных странах. Только этот День у каждого свой. Например, в Бангладеш торжественно отмечают День Победы над пакистанцами, в Камбодже – над Пол Потом, в Мозамбике – над португальскими колонизаторами. Так традиция, придуманная немцами при Бисмарке, пустила корни по всему земному шару.

Источник: https://devibhakta.livejournal.com/304149.html

 

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