Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Жаркое из блогов 13+

Что делать, когда все на одно лицо...

Синдром Шалтая-Болтая, или прозопагнозия

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Что делать, когда все на одно лицо...

Говорят, что из фильма «Мимино» была вырезана сцена, когда Валико (Вахтанг Кикабидзе) и Рубик (Фрунзик Мкртчан) едут в лифте гостиница «Россия» вместе с группой японцев. И один японец говорит другому:  Эти русские все на одно лицо...

Наверное, и у нашего соотечественника, впервые приземлившегося где-нибудь в пекинском Шоуду или токийском Нарита, поначалу сложится такое впечатление — но через некоторое время он уже начнёт находить отличия в чертах лиц.

Впрочем, есть и такие люди, которые и в своём родном городе (да даже деревне, чего уж тут) не особо различают лица случайных встречных и даже знакомых. Много ли таких среди нас? В Штатах есть неофициальная статистика — порядка 2%, да и то полагают, что на самом деле больше, до 10%, если считать более лёгкие случаи. Просто не каждый готов признаться даже себе в том, что не в состоянии распознать характерные черты лица, и привычно списывает эту свою особенность на невнимательность, рассеянность, занятость.

Эту особенность заметили довольно давно. Ещё в XIX веке Джон Хьюлингс Джексон и Жан Мартен Шарко описали целый ряд выраженных клинических случаев. А там и Льюис Кэрол написал свою «Алису в стране чудес» и «Алису в Зазаеркалье» Причём тут он? Ну, в том богатом на психопатологию санктуарии персонажей, с которыми знакомится читатель, есть Шалтай-Болтай.

- Даже если встретимся, я тебя все равно не узнаю, – недовольно проворчал Шалтай и подал ей один палец. – Ты так похожа на всех людей! – Обычно людей различают по лицам, – заметила задумчиво Алиса. – Вот я и говорю, – сказал Шалтай-Болтай. – Все на одно лицо: два глаза (и он дважды ткнул большим пальцем в воздухе)… в середине – нос, а под ним – рот. У всех всегда одно и то же! Вот если бы у тебя оба глаза были на одной стороне, а рот на лбу, тогда я, возможно, тебя бы запомнил.

Вот и получило это расстройство своё неофициальное название — синдром Шалтая-Болтая. Ну и официальное впридачу — прозопагнозия, но это уже от привычки медиков баловаться латынью и, как в этом случае, древнегреческим: πρόσωπον, prósōpon — лицо и ἀγνωσία, agnōsía — неузнавание. Правда, официальное припоздало, аж до 1947 года, когда его ввёл в медицинский обиход немецкий невролог Хоаким Бодамер. Сами понимаете, послевоенная практика невролога обширна: контузии, сотрясения, ранения. Вот он и описал три случая прозопагнозии, включая тот, когда мужчина перестал узнавать лица после пулевого ранения в голову —  при этом и слух, и зрение, и обоняние, и осязание у него не  пострадали.

Кстати, начиная с тех лет и довольно долгое время потом, прозопагнозию считали следствием травмы или болезни, которая могла повредить ткань мозга. Конкретнее — его правую нижне-затылочную область. Иногда — прихватывая за компанию участки теменной и височной долей неподалёку. Потом уточнили: нарушения происходят в латеральной затылочно-височной извилине правого полушария. Кстати, если прозопагнозия начинается в старости, от возрастных изменений в ткани мозга и в сосудах, её питающих, то больший риск её заполучить на склоне лет имеют левши.

И только в 1976 году заподозрили, что и генетика тоже может играть тут свою роль: был зафиксирован случай двенадцатилетней школьницы, не умевшей узнавать одноклассников, пока те были в школьной форме — выяснилось, что ее мать также имела сложности с распознаванием лиц.

В самых выраженных случаях, кстати, трудность распознавания касается не только лиц (оно бы и ладно — ведь есть походка, голос, духи, привычные детали одежды), но и других объектов. К примеру, машины... хотя, пожалуй, пример так себе: есть люди, прекрасно разбирающиеся в лицах и деталях одежды, но отвратительно именно в машинах — ну машина и машина, при чём тут марка, характерные обводы? Да, красненькая. Симпатичная... Ну а казуистика, вроде той, о которой пишет Оливер Сакс, автор книги «Человек, который принял жену за шляпу» — это, сами понимаете, казуистика, но наглядная.

Итак, что может указывать на расстройство? Стандартные признаки обобщила доктор Сара Бэйт в 2010 году:

Путаница в лицах персонажей фильма, сериала, телепередачи и т.д. 
Неспособность узнавать людей на фотографиях (включая знаменитостей, знакомого человека или себя).

Склонность чувствовать себя неуютно в людных местах — на детской площадке, вокзале — именно по причине обилия незнакомых лиц.

Трудности, которые испытываешь в группах товарищей с одинаковыми внешними данными — например, когда окружающие носят одинаковые формы, имеют одинаковый возраст или пол. Этакий отряд агентов Смитов получается.
Собеседник определяется не столько влёт и по лицу, сколько с помощью наводящих дополнительных вопросов — но аккуратно, чтобы не обиделся.

Частое избегание имен людей — чтобы никого ни с кем не перепутать. Просто катастрофа для человека, имеющего жену и трёх любовниц. Или мужа и трёх любовников. Поневоле перейдёшь на «зайчиков», «солнышек», «котят» и прочие уменьшительно-ласкательные.

Описание людей с помощью информации, не относящейся лично к человеку, например: «девушка с папкой в руках», «девушка с веслом», «девушка с серпом, молотком и мужиком»

Неспособность узнать человека вне привычной обстановки или после изменений во внешности. Ну это как в анекдоте про двух дачников, встретившихся в городе после окончания дачного сезона: вот если повернётся спиной и нагнётся, тогда ещё можно определить...

Невозможность увидеть знакомых на улице, отчего те обижаются — мол, то ли зазнался, то ли подозревает о чём, а сам человек недоумевает: а чего это вон тот встречный хмырь так пристально смотрит и загадочно улыбается?

Ну и тесты есть визуальные, но это уж вы сами. Возникает закономерный вопрос: а дальше-то что? В случаях лёгкой прозопагнозии — чаще всего ничего. Ибо специфического лечения нет. В случаях же более тяжёлых, нарушающих социальную адаптацию, не помешает обратиться к доктору. Но не к психиатру, а к неврологу, чтобы понять, что же привело к сбою в работе латеральной затылочно-височной извилины правого полушария. И нет ли тут процесса, на который можно как-то повлиять благотворно.

Источник: https://dpmmax.livejournal.com/879529.html

 

Дас

//картина дня

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Красноярске полиция поймала девушку, которая в мороз бегала по улице без одежды с ребенком на руках. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы инцидента. Ребенок…

//новости ан

По подозрению в гибели двух дорожных рабочих на Калужском шоссе задержан 75-летний тракторист. Водитель трактора попытался скрыть инцидент, скинул их тела в ливневый…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известную сваху и ведущую телешоу "Давай поженимся" Розу Сябитову упрекнул жених Дмитрий, который ищет невесту в программе у Ларисы Гузеевой, астролога Василисы Володиной…

//новости ан

Сегодня открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен…

//новости ан

//новости ан

Значительное количество военнослужащих Вооруженных сил Украины поддерживает самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом заявил освободившийся из киевского плена…

В Татарстане после учений МВД с участием школьников уволилась начальник районного отдела образования. Министерство лихорадит, проводится служебное расследование…

//новости ан

Родители учеников кадетского класса школы № 21 в Златоусте возмущаются церемонией посвящения, которая прошла в учебном заведении. Спецназ ФСИН показал применение приемов…