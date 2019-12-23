Ажиотаж вокруг 140-летнего юбилея вождя

//Жаркое из блогов 13+

23 декабря 2019, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Минувшая неделя в России прошла под знаком Сталина. В Москве коммунисты устроили акцию с проецированием его изображения на стены домов, в Питере Русский музей торговал шоколадками с портретом вождя, в центре Волгограда открыли его бюст, а в Воронеже юбилей Сталина едва не провели в Доме актёра, но культурная общественность в последний момент взбунтовалась.

Ажиотаж связан со 140-летним юбилеем вождя. Образ Сталина всё твёрже шагает по стране. Я не удивлюсь, если через несколько лет его день рождения станет если не официальным, то по крайней мере одобренным властью народным праздником.

Мне всегда интересно, что в головах у людей, которые искренне фанатеют от усатого палача. Давайте-ка посмотрим:

Вот несколько цитат из материала издания "Сибирь. Реалии":

"Его наследие именно актуально сейчас. В стране бедлам, а с экономикой ещё хуже. Нужен жёсткий лидер, отстранённый от олигархов. А у нас сейчас в правительстве все ставленники крупной буржуазии.

Репрессии действительно были, но не надо их преувеличивать. Соседи могли наушничать, и много репрессий связано было с этим. А потом, когда повально реабилитировали всех, а сидели-то в лагерях не только те, кто чем-то был недоволен, а уголовники и полицаи всякие, которых с Украины привезли. И вот за счёт их и оказалось, что столько якобы от режима пострадало. И нам сейчас нужна жёсткая рука".

Участник торжественного мероприятия в честь Сталина Иосиф Лернер

Интересно, что собеседника издания зовут так же, как одного из известных узников ГУЛАГа. Я думаю, он даже не в курсе. Вообще, сталинистов отличает крайне легкомысленное отношение к истории. Они даже юбилей своего вождя отпраздновали на год и несколько дней позже, чем следовало.

"Я всю жизнь прожила с его именем, и уйду с его именем. Для меня это человек с большой буквы. Это святой человек. С его именем мы победили в войне, восстановили Родину".

Участница торжественного мероприятия в честь И.Сталина Раиса Сергачева

Кстати, сталинисты очень любят забывать про то, что Сталин сначала поделил Европу с Гитлером, а потом отказывался верить, что Третий рейх нападёт на СССР. Конечно, нельзя утверждать, что войны удалось бы избежать: история не знает сослагательного наклонения. Но Сталин имел все возможности, чтобы попытаться минимизировать количество жертв. Он этого не сделал, потому что человеческая жизнь в СССР не стоила ничего и приносилась в жертву имперским амбициям и личным фобиям Гуталина.

"Сталинская экономика доказала свою эффективность по результатам. Мы получили страну, где мы живём сегодня. Современная Россия, я утверждаю, живёт за счёт плодов, заложенных Сталиным... Это опыт очень актуален сегодня, потому что либеральный проект не удался, это очевидно для всех".

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Эффективность сталинской экономики была основана на бесплатном труде миллионов зеков. Это вообще славная русская традиция! Всё, начиная с Петербурга и заканчивая Беломорканалом, строилось на костях бесправных рабов. А та же коллективизация – это просто новое крепостное право, у людей в колхозах до 1970-х даже паспортов не было. Господин Локоть хотел бы быть как Сталин, но пока ограничивается тем, что выгоняет горожан на субботники.

- Во-первых, это великий человек, и не просто человек, – уверен Виталий (Матыков из Ишима). – Мало ли что там сейчас про него говорят, вот это вот все насочиненное про репрессии и все прочее. На самом деле они гораздо завышены по сравнению с теми репрессиями, которые в реальности сейчас происходят. Я считаю, сейчас, хоть и нету никакой войны, но население нашей страны убывает, а при якобы репрессиях Сталина население страны, наоборот, прирастало и приумножалось. И великий он человек потому, именно он спас нашу страну от нашествия фашистской Германии. Я не согласен, что сильно много невинно репрессированных. Если говорить про сегодняшнюю власть, то у нее жертв миллионы. Сталин намного гуманнее был, чем сегодняшняя власть.

– А репрессированные есть у вас в семье или у знакомых?

– Были, конечно. Но я вам честно скажу, никто из нас, хотя и были, как вы говорите, эти репрессированные, никто не ополчился ни на советскую власть, ни на Сталина.

"Отмечать день рождения Сталина, несмотря на большое количество репрессированных, я не считаю циничным. Многие из невинно репрессированных были реабилитированы в 39–40 годах, к сожалению, некоторых убили. Это так, но это классовая борьба. Невинные жертвы были, но та польза, которая была принесена в целом, она и позволила нам выиграть в войне, поэтому не вижу ничего циничного".

Участник митинга Андрей из Тюмени

"Мне приходилось общаться с потомками репрессированных, но они не клянут и не хают, а понимают. Наказания без вины не бывает, не принимая во внимание какие-то ошибки, которые были и признавались, в частности, тем, что судебная система практиковала оправдательные приговоры. А такого нет в современных государствах".

Cекретарь Новокузнецкого ГК КПРФ Александр Прищепа

Обратите внимание, что все эти ... следуют логике своего кумира. Они уже сейчас готовы жертвовать чужими жизнями ради правильной экономической и политической системы. Никакого нового Сталина ещё не появилось на горизонте, а они уже рассказывают, что людей убивать нормально. Чем это отличается от идеологии Третьего рейха, который так обожал ваш мудрый вождь?

"Мне задавали вопрос о невинно репрессированных, я ответил ровно то же самое, что и сейчас: это закон диалектики. Ты жертвуешь одним, зато большинство выживает. Он выстроил свою систему для лучшей жизни советского человека. А сейчас происходит ровно наоборот, деградация. Я не согласен с нынешней системой мирового капитализма, в которой мы являемся рабами. А Сталин сделал нас людьми. И мой собеседник тогда со мной согласился. Конечно, он был недоволен, что это произошло с его родственниками, но он согласился со мной в том, что это было необходимо. Товарищу Сталину трудно было за один раз донести до всех цель своей политики. Соответственно, было противодействие, враги. И он их просто убирал".

Секретарь первичной ячейки Орджоникидзевского района Новокузнецкого отделения КПРФ Артём Ногих

А ещё каждый из них ссылается на потомков репрессированных, которые признаются, что Сталин был прав. Думаю, тут дело либо в буйной фантазии героев сюжета, либо они специально ищут каких-то павликов морозовых.

"Сталин был очень эффективным руководителем для страны, для народа. Эта эпоха ленинской и сталинской модернизации является примером для всего мира. И коммунистический Китай взял лучшее и идёт такими же темпами, когда наша страна была под его руководством. Мы говорим о Сталине и считаем, что это гениальный был человек, эффективный руководитель, полководец, геополитик. Страна вышла из гражданской войны и Великой Отечественной, победила "коричневую чуму". Для нас Сталин – пример во всём".

Первый секретарь Новокузнецкого ГК КПРФ, секретарь Кемеровского ОК КПРФ Леонид Бураков

К сожалению, "коричневую чуму" великий Сталин так и не смог одолеть, потому что коричневая чума у вас в головах.

Благодаря всем этим поехавшим Сталин из реального человека, из олицетворения действительно существовавшего тоталитарного режима превращается в розовый миф о каких-то благословенных временах, когда и жизнь была хороша, и жить было хорошо.

Как справедливо заметил новосибирский историк Константин Голодяев (герой той же статьи), рост популярности Сталина связан с недовольством нынешней жизнью и с элементарным незнанием истории. Отсюда и "поиск сильной руки".

Источник: https://varlamov.ru/3722580.html