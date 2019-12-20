Голливудское шило в лунном мешке все равно не утаишь...

//Жаркое из блогов 13+

20 декабря 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

При анализе вопроса «Аполлона» практически всегда не критически принимается как само собой разумеющийся один важнейший пункт: о том, что между СССР и США в тот период шла напряжённая «холодная война» и, в связи с этим, при - если не малейшем, то - более-менее серьёзном подозрении на мошенничество - СССР не мог не заявить об этом напрямую. Между тем ситуация гораздо сложнее.

Холодная война, условно начавшаяся в 1946-м, в начале 1970-х сменилась Разрядкой. В БСЭ, которая отражала официальное мнение властей Союза, прямо сказано о «крахе Холодной войны», причём об её окончании свидетельствует ряд договоров между СССР и США (по контексту — имеется в виду Договор по ПРО 1972 г., а также напрямую упомянут Заключительный акт СБСЕ — 1975-й). Полёты по программе «Аполлон» же, считающиеся «лунными», шли в 1969–1972 гг. То есть — как раз предшествуют или идут одновременно с событиями начала Разрядки. И, вполне вероятно, причинно-следственная связь тут как раз имеется.

Если посмотреть на начало холодной войны, то очевидно, что положение США — намного лучше: ЕМНИП, по основным экономическим показателям США превосходят СССР от 2 до 5 раз, обладают ядерной монополией, а также превосходством в некоторых других областях науки и техники (дальняя авиация, флот). У СССР — относительно гораздо более мощная сухопутная армия. Обе стороны имеют возможность позже нарастить свои силы: США контролируют основную часть Европы и колонии европейских метрополий, СССР — Китай.

По состоянию на конец 1960-х положение СССР также выглядит откровенно плохим: у США сохраняется экономическое превосходство, Европа оправилась от войны, Китай же вышел из-под влияния СССР (то есть СССР с союзниками уступает по населению одному только Западу вдвое — и это без учёта Японии, не говоря уже о подчинённых странах и регионах). У США — всё ещё доминирование по ядерному оружию (причём ничего не мешало США иметь более мощную атомную промышленность — за счёт общего экономического превосходства — и производить на каждую советскую ядерную бомбу две своих). Цены на нефть оставались низкими — то есть давление на западные экономики отсутствовало, а советская подпитки за счёт продажи энергоносителей ещё не получала. И Вьетнамская война ещё не была проиграна…

И тем не менее — что мы видим в 1-й половине 1970-х?

США практически «сливают» все свои достижения. Соглашаются на ядерный паритет с СССР, хотя, исходя из экономики и технологического уровня, могли и не соглашаться. Соглашаются на разделение сфер влияния и т.п., хотя в текущей ситуации это выгодно не им. Не давят ОПЕК, хотя рост нефтяных цен давит на их экономику и, наоборот, усиливает СССР. Капитулируют во Вьетнаме. Не пытаются трансформировать своё ракетное доминирование в общевоенное за счёт милитаризации космоса. В общем — отступают по всем фронтам. И это они ещё в этот период якобы лунную гонку выиграли?!

Победа в лунной гонке — это, как минимум, крупный «спортивный» успех.

Но в советско-американском противостоянии той поры абсолютно не видно никаких следов какого-то крупного успеха США. Наоборот: видны явные следы некоего крупного американского поражения, для компенсации результатов которого им пришлось, по сути, «сдаться» в первой Холодной войне — той, которая шла между Фултонской речью Черчилля и Разрядкой.

Потом, после мирной передышки в 1970-х, в 1980-х «Холодная войн» продолжилась (вернее, началась новая). Её начало — избрание Рейгана (СОИ и всё такое), конец — 1987-й, договор по РСМД («договор по евроракетам»). Но это уже была совсем другая история и новая ситуация.

В общем, тут всё просто: сама ситуация признанного равенства (стратегического паритета) США и СССР не существовала всегда (мы так привыкли к ней, что невольно «опрокидываем в прошлое»), а сложилась именно после «Аполлона». Очевидно — как раз в результате его провала: успешная лунная программа же не может сломить уже, казалось бы, победный американский натиск (а произошло именно так). В такой ситуации считать, что «Аполлон» закончился чем-либо, кроме провала, возможным не представляется никак: грубо говоря, предположение, что американцы были на Луне, несовместимо с иными фактами, которые нам достоверно известны об эпохе 1960–70-х гг.

P.S. Да, разумеется, я согласен с тем, что, вполне вероятно, доставшимся СССР козырем можно было распорядиться и лучше, нежили свести вничью холодную войну в 70-х. Но я и не считаю тогдашнее советское руководство гениями. Кроме того, в их оправдание можно отметить, что, согласно коммунистическому «тоннелю реальности», в условиях «мирного сосуществования» капитализм всё равно обречён, так что в СССР считали, вероятно, что всё равно ничем не рискуют.

Обратите внимание на приписку P.S. Вот это и есть самое главное. Руководители СССР, фактически пошедшие на лунную сделку с американцами ради мира, дружбы и экономический выгоды, были уверены, что голливудское шило скоро вылезет из мешка лунной аферы без их участия! Оно и вылезало многократно, кстати. Однако истерическая антиконспирологическая контрпропаганда в СМИ на Западе не позволила тогда распространиться аполлонской критике в достаточной мере для того, чтобы вывести её на научный уровень, как это сделал блогер ФотоВлад.

Источник: https://photo-vlad.livejournal.com/166817.html