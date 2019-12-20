О мотивах стрелка информации пока нет

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20 декабря 2019, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Правоохранительные органы установили личность человека, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Как сообщает РЕН ТВ, это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщает CIT, в различных базах данных находится только один человек со схожими данными — Евгений Фатихович Манюров из Подольска, родившийся 16 арпеля 1980 года.

В декабре 2014 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выбрав видами деятельности деятельность в области права и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В апреле 2015 года он прекратил деятельность предпринимателя.

Его имя также встречается в списке победителей соревнований по стрельбе в МГССК ДОСААФ.

Кроме того, в этом году он проходил курс «Социологический анализ рекламной коммуникации» в ВШЭ.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографию человека, которого ФСБ считает напавшим на приемную спецслужбы на Лубянке. «По словам специалистов, он вел себя как человек со специальной подготовкой», — говорится в сообщении.

Стрельба у здания ФСБ в Москве началась в четверг вечером. Изначально сообщалось, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ.

Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое, однако позднее аннулировало новость.

ЦОС ФСБ сообщил, что стрелявший был один, он убит.

Минздрав сообщил, что в результате перестрелки пострадали пять человек. Четверо из них сотрудники спецслужб. Один сотрудник ФСБ погиб.

Как развивались события:

- В 18:10 неизвестный ворвался в здание приемной ФСБ на улице Кузнецкий мост, 23, открыл стрельбу. Нападавший выбежал на улицу, где продолжил стрелять, по информации РБК стрелял из автомата Калашникова.

- Источник RT сообщает, что в здании там нашли чемодан, LIFE — что рюкзак и гранату. На место приехали саперы.

- Нападавший забаррикадировался в одном из помещений дома 2 на Большой Лубянке, оттуда периодически стрелял и был убит в ходе перестрелки с прибывшими силовиками. Место происшествия оцеплено, перекрыто пересечение Покровки и Садового кольца в сторону центра.

- «Медиазона» пишет, что, судя по разговорам силовиков, работающих на месте, нападавший был одет как силовик.

- По сообщениям телеграм-канала 112 и Mash ранены три сотрудника ФСО и сотрудник ГИБДД Илья Фисенко, который первым попал под обстрел и скончался на месте. «Коммерсант»: погиб один силовик, три получили ранения.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в курсе происходящего.

- Следственный комитет заявил, что дело заведено не по статье теракт, а по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

- По данным ФСБ, стрелок был один и ему не удалось проникнуть в здание ведомства, он ликвидирован.

- По официальным данным, в результате стрельбы убиты сотрудник ФСБ и сотрудник ГИБДД.

- По данным Минздрава на 20:30, “медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим”, до этого в ведомстве сообщали, что двое сотрудников ФСБ получили “крайне тяжелые ранения”.

- О мотивах и личности стрелка никакой информации пока нет.

- По неофициальным данным, нападавших было трое. Эту версию, в частности, распространило агентство “Москва”, сославшись на центр общественных связей ФСБ, но затем агентство аннулировало эту новость. Не исключено, что ее опубликовали по ошибке.

Источник: https://rex-net.livejournal.com/2499178.html