В Конституции всё так или иначе менять можно, кроме первой статьи...

//Жаркое из блогов 13+

20 декабря 2019, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Ну что, друзья, на исходе 2019 год и президент вновь готов раскрыть все карты перед почти двумя тысячами журналистов со всех концов нашей необъятной. Так что же новенького озвучил гарант сегодня? Как обычно, представляю вам 35 наиболее ярких высказываний Путина. Итак...

1. Отрасли по переработке мусора в СССР и в России никогда не было — мы создаём её с нуля.

2. Я попадаю в льготные категории по билетам на Дальний Восток.

3. Россия не находится в числе первых по выбросам в атмосферу. Первые — США и Китай, затем ЕС, и только потом Россия.

4. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться.

5. Мы не можем не пользоваться тем, что осталось от тысячелетнего российского государства. Но за последние десятилетия сделано много — три новых аэропорта, федеральные магистрали, новые вокзалы. Проведена глубокая модернизация!

6. Те, кто считают, что мы исключительно живём на старых, доставшихся нам от прежних поколений, ресурсах и мощностях — глубоко ошибаются!

7. Зарплаты в медицине у нас даже повыше, чем в других сферах.

8. Модель лучше не трогать, она развивается. (о медицинской реформе)

9. У нас подавляющее большинство спортсменов чистые. У нас девочки в фигурном катании четыре оборота прыгают. Их зачистить хотят? Это решение носит политический оттенок.

10. Там нет иностранных войск, формирования состоят из местных жителей. (про "ДНР" и "ЛНР")

11. Донбасс порожняк не гонит!

12. Нужно идти вперёд, развиваться активно, а не оглядываться в прошлое. (по поводу невыноса Ленина из мавзолея)

13. Рамзан Кадыров подвергается опасности в ежедневном режиме. Под пули лезет!

14. Хотите поддержать Украину — дайте денег, а не за наш счёт.

15. Вы придурки? Вас бы никого не было, кто так рассуждает! (Путин вдруг вспомнил опрос про сдачу Ленинграда)

16. Голунов, да, его фамилия?

17. В Конституции всё так или иначе менять можно, кроме первой статьи. Можно убрать оговорку про два срока подряд.

18. Мы не боимся инфляции, нужно её уменьшать. Рост инфляции означает падение реальных доходов граждан. Инфляция — повышение цен, мы не хотим повышения цен!

19. Самое простое — разбрасывать деньги налево и направо, не думая, что будет, если цены на нефть упадут. Мы делать это не будем.

20. Ставить на одну доску Советский союз и фашистскую Германию — это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать-писать не умеют!

21. Русский и белорусский народ — это почти одно и то же. Как и русский и украинский.

22. А у вас в Берлине бандиты гуляют по городу.

23. Вы верите тому, что написано в западных СМИ?

24. Санкции эффективно не работают. Евросоюз страдает. Для нас тоже есть минусы, но сельское хозяйство процветает, не было вертолетодвигательного производства — теперь есть, в сфере обороны рывок!

25. Искусственный интеллект у нас лучше всего развит в Сбербанке.

26. Никакой новой пенсионной реформы не будет!

27. Российское здравоохранение и так бесплатное. Мужчины детей не рожают, а женщины — рожают. Нужно повышать коэффициент рождаемости. (отвечая на вопрос о сборах денег на лечение детей)

28. Я не знаю, нужен ли закон о домашнем насилии. Давайте спокойненько это обсуждать.

29. Антиалкогольная кампания у нас ведётся. Есть результаты. Употребление алкоголя в России на душу населения в пересчёте на литры чистого спирта ниже чем в Германии.

30. Население должно переходить на напитки с более низким градусом, "тихие вина". Виноделие развиваем. Можно бороться без полицейских методов.

31. Свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу. Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне. Смысл закона только в этом. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать.

32. Не мы придумали термин "иностранный агент", его придумали в 1930-е в США.

33. Уровень заработной платы за прошлый год немножко подрос. Растут и реальные доходы.

34. С офицеров фуражки в транспорте сбивали, а сейчас мы гордимся развитием наших вооружённых сил.

35. Кхе-кхе-кхе... Щас-щас-щас...

Источник: https://nasedkin.livejournal.com/1700875.html