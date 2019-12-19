Шеринг - это переход от благополучия к нищете

//Жаркое из блогов 13+

19 декабря 2019, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Просто хочу поделиться своим весельем по поводу адептов экономики шеринга в "цифровом мире" с инновационной доктриной "товар как услуга". В дискуссии эти адепты столько раз пытались доказать, что владение вещами - это неудобно, а шеринг через приложения в смартфоне - это прекрасно, что хочется кратко подытожить.

Начнем с простого

Если человек экономически-благополучен, то он покупает себе дом, транспорт, одежду, бытовую технику, и прочие вещи. Так было и так будет до тех пор, когда (и если) НТР++ реализует модель "рог изобилия", и можно будет брать все это бесплатно.

Если человек экономически-неблагополучен (попросту - нищий) то он не покупает, а старается делить материальные блага среди таких же нищих, иначе не хватит денег на базовые потребности. Так было и так будет, пока (и если) - см. Выше.

Т.е. социально-экономический переход от модели частного владения и пользования к модели коллективного владения и пользования (шеринга) это переход от благополучия к нищете.

Или: это переход от зажиточной хуторной системы к нищей колхозной, когда фермеры не в состоянии позволить себе роскошь держать свое хозяйство, и вынуждены объединять владение, чтобы снизить издержки ценой снижения комфорта. Понятно, что удобнее иметь свой трактор. Но если денег мало, то приходится покупать трактор на четыре хозяйства, и пользоваться по очереди (carshare): терпеть неудобство от того, что машина не всегда в вашем распоряжении, зато экономить 3/4 цены машины. Можно также съехаться несколькими семьями с хуторов в одно общежитие-коммуналку (flatshare), и сэкономить, поделив между собой цену кухни, санузла и электро-коммуникаций в общей цене жилья.

В пределе можно дойти от carshare и flatshare до bootshare и bedshare. Т.е. донашивать друг за друга ботинки, и по очереди пользоваться кроватью.

Вот что такое шеринг. Странно, что адепты шеринга как правило ругают коммунизм - мол негуманный строй. Какой же негуманный, если при нем как раз настоящий шеринг? В отличие от капиталистического лже-шеринга, который вообще зря называется этим словом.

Шеринг (колхоз) суть коллективная или кооперативная собственность. Ее главный признак: каждый участник имеет долю (share) в праве собственности на вещь.

Если внимательно посмотреть в "инновационные шеринговые сервисы" то окажется, что это не carshare и flatshare, а аренда (без какой-либо доли в собственности).

Вещь обычно в собственности у арендодателя, который берет деньги за пользование. Например в "каршеринге" DriveNow автомобили в собственности у одноименной компании. Совершенно так же, как у компании The Hertz Corporation (сдающей автомобили в аренду уже более 100 лет).

В предельно паразитном случае вещь в собственности у какого-то постороннего хозяина, а "инновационные шеринговые сервисы" берут комиссионный процент с пользователя за прокат онлайн-площадки, на которой арендатор ищет хозяина-арендодателя. Так устроен, например, "флэтшеринг" Airbnb (берущий примерно 10% просто за виртуальный воздух). Точно так же компания booking.com берет деньги за виртуальный воздух при заказе комнат в отелях.

Возвращаемся к аграрной аналогии

Первая фаза падения в нищету, как показано выше, это переход:

ХУТОРЯНИН (индивидуально владеющий вещами) -> КОЛХОЗНИК (кооператор, имеющий долю в коллективной собственности на вещи).

Вторая фаза падения в нищету, это переход к лишению владения, когда заработки фермера настолько низки, что он не в состоянии покупать даже долю в инвентаре.

КОЛХОЗНИК -> КОЛОН (батрак, не имеющий своих вещей вовсе, а за отработку пользующийся хозяйской собственностью).

Между прочим, модный тезис о прогрессивной замене "экономики вещей"на "экономику услуг" означает именно это, а не что-либо иное. Все имущество (все вещи, весь инвентарь) принадлежит неким хозяевам. И вот что интересно - оно их вовсе не обременяет. Наоборот, оно приносит им доход - за счет арендной платы, вносимой колонами-батраками.

Сказки про обременительность владения вещами - это для батраков (чтобы они, после своего падения во вторую фазу нищеты) иллюзорно чувствовали себя не экспроприированными, а облагодетельствованными.



Так что поздравляю вас с днищем, граждане батраки, голые босые пролетарии "инновационной экономики".

Дальше падать можно только в рабовладельческий строй, когда не только инвентарь, но и батрак принадлежат хозяину. Вам (при вашей внушаемости) доказали бы, что даже это "прогрессивно и инновационно", только вот не нужно это хозяину. Хозяин помнит из школьной истории что колоны (батраки) несколько эффективнее, чем рабы.

Такие дела.

Источник: https://alex-rozoff.livejournal.com/198903.html