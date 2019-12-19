Нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент

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19 декабря 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Только что палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Трампа. Таким образом он стал всего лишь третьим американским президентом за 240 лет, против которого была применена эта процедура.

С каким же счётом прошло это голосование, и что ожидает дальше Трампа?..

Напомню вам, что против президента были выдвинуты два обвинения: злоупотребление полномочиями, и препятствие деятельности Конгресса.

Сегодня в Палате Представителей прошли дебаты по импичменту. Обе партии получили по три часа времени, и формат был похож на шахматную партию: каждая сторона по очереди предоставляла слово тому или иному спикеру на короткие высказывания от 30 секунд до трёх минут.

Разумеется, я не слушал все шесть часов дебатов, но всё же подключился, чтобы послушать последнюю часть этих выступлений.

Главные тезисы сторон:

Демократы говорили о том, что Трамп злоупотребил своими полномочиями в личных целях, и о своём конституционном долге не оставить его поведение безнаказанным.

Республиканцы критиковали процесс импичмента, обвиняли демократов в желании начать импичмент с первого дня администрации Трампа, и настаивали, что вина президента недоказана.

После дебатов стороны проголосовали за главный вопрос последних трёх месяцев. Результат голосования по первому обвинению: 230 голосов за импичмент (из них, все кроме одного - демократы); и 197 голосов против (все кроме двух - республиканцы). Одна из демократов, Талси Габбард, проголосовала "присутствующей", то есть, воздержалась. Ещё один демократ и двое республиканцев не проголосовали: демократ не смог явиться из-за болезни, но написал, что обязательно бы проголосовал за импичмент, а два республиканца были отстранены от своих постов из-за того, что нарушили закон.

По второму пункту голосование было очень похожим, но демократы потеряли тут один голос, так что результат был 229 за и 198 против.

Таким образом, третий в истории США импичмент президента официально состоялся. Если вы с кем-нибудь поспорили на тему того, будет ли эта процедура применёна к Трампу - то сегодня этот спор разрешился.

Напомню вам, что импичмент - это не отстранение президента от власти, а формальное обвинение в проступках, которые заслуживают такого отстранения. Теперь решение о том, продолжит ли Трамп быть президентом США будет принимать сенат. Для его отстранения понадобятся голоса 67 сенаторов, что представляется крайне маловероятным. Скорее всего сорок пятый президент сохранит свой пост.

Суд в сенате состоится уже в новом году.

Источник: https://levik.blog/579383.html