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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент

С каким счетом, и что дальше...

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент

Только что палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Трампа. Таким образом он стал всего лишь третьим американским президентом за 240 лет, против которого была применена эта процедура.

С каким же счётом прошло это голосование, и что ожидает дальше Трампа?..

Напомню вам, что против президента были выдвинуты два обвинения: злоупотребление полномочиями, и препятствие деятельности Конгресса.

Сегодня в Палате Представителей прошли дебаты по импичменту. Обе партии получили по три часа времени, и формат был похож на шахматную партию: каждая сторона по очереди предоставляла слово тому или иному спикеру на короткие высказывания от 30 секунд до трёх минут.

Разумеется, я не слушал все шесть часов дебатов, но всё же подключился, чтобы послушать последнюю часть этих выступлений.

Главные тезисы сторон:

Демократы говорили о том, что Трамп злоупотребил своими полномочиями в личных целях, и о своём конституционном долге не оставить его поведение безнаказанным.

Республиканцы критиковали процесс импичмента, обвиняли демократов в желании начать импичмент с первого дня администрации Трампа, и настаивали, что вина президента недоказана.

После дебатов стороны проголосовали за главный вопрос последних трёх месяцев. Результат голосования по первому обвинению: 230 голосов за импичмент (из них, все кроме одного - демократы); и 197 голосов против (все кроме двух - республиканцы). Одна из демократов, Талси Габбард, проголосовала "присутствующей", то есть, воздержалась. Ещё один демократ и двое республиканцев не проголосовали: демократ не смог явиться из-за болезни, но написал, что обязательно бы проголосовал за импичмент, а два республиканца были отстранены от своих постов из-за того, что нарушили закон.

По второму пункту голосование было очень похожим, но демократы потеряли тут один голос, так что результат был 229 за и 198 против.

Таким образом, третий в истории США импичмент президента официально состоялся. Если вы с кем-нибудь поспорили на тему того, будет ли эта процедура применёна к Трампу - то сегодня этот спор разрешился.

Напомню вам, что импичмент - это не отстранение президента от власти, а формальное обвинение в проступках, которые заслуживают такого отстранения. Теперь решение о том, продолжит ли Трамп быть президентом США будет принимать сенат. Для его отстранения понадобятся голоса 67 сенаторов, что представляется крайне маловероятным. Скорее всего сорок пятый президент сохранит свой пост.

Суд в сенате состоится уже в новом году.

Источник: https://levik.blog/579383.html

 

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