Работа по знакомству

//Жаркое из блогов 13+

18 декабря 2019, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Когда работа нужна – все средства хороши. Работные сайты, конечно, выручают, но есть куда более надежный и верный способ, проверенный столетиями и тем зарекомендовавший себя как самый 100% – поиск работы через знакомых. Давайте разберем на сколько это обоснованно и эффективно сегодня.

Еще буквально двадцать лет назад технический прогресс не был на столько всепроникающим. Если кто забыл, то напомню: работу искали по объявлениям в газетах, изучали рекламу, которой были обклеены столбы и информационные стенды, ходили в центр занятости населения, чтобы получить информацию о вакансиях и активно интересовались у всех знакомых и малознакомых нет ли где «места». Да и не только двадцать лет назад было так.

Во времена рабовладельческого строя самую грязную и тяжелую работу выполняли рабы. Да и самого понятия «работа» как такового не было. Была служба, на которую поступали «белые» люди по знакомству, по происхождению и т.д. И гражданских служащих было мало, но много было военных.

В СССР существовала чудесная система распределения после окончания обучения. Выпускника направляли куда-нибудь далеко-далеко, где он должен был отработать несколько лет. Кто-то оставался, но многие возвращались в родные края и шли по отделам кадров и по знакомым в поисках работы.

Еще один практикуемый долгое время способ трудоустройства – это работа по наследству. В принципе, и сегодня вполне действенный. Династии ремесленников, врачей, нотариусов и юристов всегда существовали. И, судя по всему, будут и дальше существовать.

Говорят, раньше было проще с поиском работы, да и работодатели были менее избирательны. Вывесят объявление о поиске работников на двери предприятия и ждут пока кто-нибудь постучится. Охват такое объявление получало низкий, потому и желающих было меньше. Выбирать не из кого, оценивать персонал не умели. Брали каждого второго, но понимали, что это не надежно. Поэтому запускали сарафанное радио по знакомым, друзьям, родным в поисках того, кому нужна работа. Такому сотруднику доверяли больше, потому как был как минимум один человек, который за него поручился. Это был самый эффективный способ трудоустройства, но так нанимался не самый эффективный работник.

В 90-е годы прошлого века трудоустройство по знакомству стало сходить на нет потому, что государственных контор практически не осталось, а появился частный бизнес. Новоявленные предприниматели сначала брали на работу родственников и знакомых, но потом вдруг перестали. Причина оказалась банальна: существовавшая долгое время система оплаты работы за нахождение на рабочем месте, а не за итоговый результат, расхолаживала работников. Те, кто умел работать и приносить результат, не испытывали проблем с трудоустройством. А родственники и знакомые, мечтающие ничего не делать и получать за это деньги, не приносили прибыли. От них начали избавляться как от балласта.

На сегодняшний день трудоустройство по знакомству сохраняется в государственных структурах. Попасть на государственную службу с улицы невозможно. Комиссии по этике выкручиваются как могут, но скрывать родственные связи между 20 чиновниками одного учреждения им становится все сложнее. Отделы кадров государственных учреждений с порога огорошивают пришедших: «Родственники, знакомые есть в нашем учреждении? Нет? Тогда зачем Вы сюда пришли и тратите наше время?».

В коммерческих структурах все реже встречаются на управляющих должностях родственники и знакомые директора. Долгое время бытовавшее заблуждение, что свои не обманут и не предадут, вдребезги разбилось о суровую действительность: и обманывают, и предают, а потом еще и не понимают и обижаются за что их выставили на улицу. В условиях, когда для бизнеса важна каждая копейка и нужна эффективность, нет места тем, кому нужны деньги за безделье и капающий трудовой стаж.

Искать работу через знакомых сегодня можно и иногда это даже эффективно. Многие компании запускают акции «Приведи друга» и им подобные. Только акции эти не подразумевают, что на работу возьмут всех, кого приведут. Возьмут лучших. И возьмут под личную персональную ответственность того, кто привел.

Другой вариант трудоустройства по знакомству сегодня – это смена места работы совместно с руководителем. Многие хорошие управленцы формируют свою команду, которую ведут за собой из одной компании в другую. Да и самих хороших управленцев и опытных специалистов все чаще начинают искать по рекомендациям. Так что, в каком-то смысле, мы снова возвращаемся к трудоустройству по знакомству, но с другими критериями. Работные сайты превращаются в доски объявлений для начинающих и обычных работников и служащих.

А вы готовы привести на работу родственника или знакомого и поручиться за него?

Источник: https://lika-bo.livejournal.com/15476.html