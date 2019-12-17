"Представьте, Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец..."

//Жаркое из блогов 13+

17 декабря 2019, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Друзья, а вы не забыли, как ещё совсем недавно наши соседи высмеивали Крымский мост? И что многие до сих пор ждут, что вот-вот он развалится, рухнет и затонет, тоже помните?

Так вот, читаю тут совершенно фееричный пост одного гражданина соседней страны. И это – шок!

Хотя и в хорошем смысле слова…

Смотрю я на это видео (оно ниже – А.Н.), восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я ещё не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком.

Поверьте, я искренне горжусь! Раньше мне это казалось нереальным, как сказка. Но сегодня это уже наяву!

Представьте себе, хотя бы на минутку, в Крым идут украинские поезда. В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец. Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов.

Из Одессы напрямую идут грузы, через Крым в Сочи. Херсон отправляет свои баштаны на Крым и на Сочи. А херсонцы садятся на прямой скорый поезд «Ласточка» ехать на отдых в Крым.

Вот это моя мечта! Мое сердце мне подсказывает, что скоро так и произойдёт! Мы объединимся! И станем могучей, единой страной! И начнем строить, возрождать наш славянский мир.

Запомните! Вместе мы сила! Вместе мы должны остановить эту проклятую войну! Она не наша!

Наше, наших народов – это Победа, дружба и строительство мостов между нами.

Вот источник вдохновения бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, автора этих проникновенных строк:

https://web.facebook.com/avzhuravko/videos/2436674499994728/

Определённо, ветра перемен повеяли над Украиной. Пока ещё лёгкие, почти неощутимые, как дыхание спящего младенца. Но прежде и таких слышно не было.

И не надо тут говорить, что это экс-депутат – от Партии Регионов, януковичевский прихвостень и путинский агент, обретающийся ныне в стане врага (в Москве). В первую очередь он человек. Один из тех, кто устали от навязанной войны и навязчивой пропаганды, от розни и вражды. Много ли таких среди украинцев сейчас, тем более на родине? Не знаю, но электоральная поддержка Владимира Зеленского, пообещавшего мир с Россией, тоже о чём-то говорит. Как и малолюдность недавней акции «Красные линии» в Киеве, организованной условной партией Войны до победы.

Разумеется, одна ласточка весны не делает. Путь к обоюдному примирению, даже если он всерьёз начнётся, лёгким быть не обещает, и России тут нужно быть более мудрой, терпимой и гибкой (чего, правда, сейчас в её истеблишменте не наблюдается, увы). Но ведь могут же наши народы и наши страны просто жить в мире, взаимопонимании и взаимном уважении, без нелепых претензий, обид, и взаимных насмешек?

Или я слишком наивен, и при жизни нашего поколения ничего такого не произойдёт?

Источник: https://a-nalgin.livejournal.com/1803570.html