Гренландию назвали «Зеленой страной» в рекламных целях

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17 декабря 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

В ряду часто повторяемых в СМИ, соцсетях и видеоблогах аргументов против того, что нынешнее потепление выходит за рамки обычных естественных колебаний (речь идет о последних столетиях – тысячелетиях), есть аргумент про Гренландию. Дескать, в X веке викинги назвали Гренландию «Зеленой страной», а это значит, что было гораздо теплее, чем сегодня, ледники в Гренландии были намного меньше, зелени – намного больше и т.д.

Действительно, в Гренландии в X – XIII веках было теплее, и морской путь туда был проходимее, чем в последующие века (XIV – XIX). С этим никто не спорит, как и с тем, что вымирание европейской колонии в Гренландии (конец XV века) было связано с сильным похолоданием, с т.н. «малым ледниковым периодом». Было ли там в X веке теплее, чем сегодня — не знаю, но вот аргумент «от Эйрика Рыжего» точно нуждается в коррекции.

Все подробности об открытии и заселении Гренландии известны нам по двум сагам: «О гренландцах» (текст предположительно записан на основе устной традиции в конце XII века) и «Об Эйрике Рыжем» (записана предположительно в середине XIII века или позже). Фрагмент, где говорится о присвоении стране названия «Гренландия», в обеих сагах одинаковый. Когда Эйрика приговорили к изгнанию на три года из Исландии, он решил поплыть на поиски неизвестной земли, которую видел издали человек по имени Гуннбьёрн, когда его отнесло далеко на запад в море.

«Эйрик вышел в море у Ледника Снежной Горы» (это, кстати, тот самый Эйяфьядлайёкюдль, над непроизносимостью которого все шутили). «Он нашел страну, которую искал, и подошел к земле у ледника, который он назвал Средним» (т.е. ледники в Гренландии вполне себе были, и были отлично видны с моря). Три года он исследовал окрестности, в т.ч. плавал «на самый север, к Снежной горе».

«На следующее лето он поехал в Исландию и подошел к земле в Широком Фьорде. Он назвал страну, которую открыл, Гренландией, ибо считал, что людям скорее захочется поехать в страну, если у нее будет хорошее название».

Это ключевой момент. Он есть в обеих сагах. Название было дано в рекламных целях! Эйрик хотел основать собственную страну и быть там главным (что ему вполне удалось: далее говорится, что переселенцы «его очень уважали, и все ему подчинялись»). Он назвал страну «Зеленой», чтобы больше народу согласилось туда с ним поехать.

Кроме того, мы видим, что исландским читателям еще в XII веке (когда был записан текст и когда Средневековый климатический оптимум еще не закончился), требовалось пояснение, почему, собственно, эту не очень-то зеленую землю назвали «Зеленой Страной».

В «Саге о гренландцах» есть также описание плавания Бьярни, сына Херьольва, который поплыл в Гренландию, не зная дороги. Бьярни привык зиму проводить у отца в Исландии. Однажды, приехав туда в конце лета, он узнал, что отец уехал в Гренландию с Эйриком. Бьярни рванул за ним, хоть и понимал, что «неразумным сочтут наше плаванье, ведь никто из нас не бывал в Гренландском море». Корабль Бьярни долго носило неведомо где. Моряки несколько раз видели разные земли, но Бьярни не велел на них высаживаться. Он знал, что это точно не Гренландия, «потому что говорят, что в Гренландии огромные ледники». При том что третья земля, которую они увидели, последняя перед прибытием в Гренландию, «была высокая, гористая, и на ней был ледник». Видимо, ледник был недостаточно внушительный.

Таким образом, тот факт, что страна была названа «Зеленой», не является хорошим аргументом в пользу того, что в X веке в Гренландии было гораздо теплее, чем сейчас, а ледниковый щит был принципиально меньше.

Использованы: Саги в переводе филолога-скандинависта М.И. Стеблина-Каменского; датировки текстов — из комментариев к ним под редакцией О.А.Смирницкой.

Источник: https://macroevolution.livejournal.com/279912.html?media&utm_source=recommended&utm_content=main_block