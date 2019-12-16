Почему власть перестала влиять на демографию

//Жаркое из блогов 13+

16 декабря 2019, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Величайшим подвигом В.Путина из многих сотен других, является подъем суммарного коэффициента рождаемости (он же СКР, он же фертильность, он же плодовитость, он же число рождений на женщину фертильного возраста) российских женщин на 50%.

С 1.157 в 1999 году до 1.777 в 2015 году. Это мировой рекорд роста фертильности в мирное время за последние 100 лет. Но в последние годы он начал падать. Сократившись до 1.579 в 2018 году.

Эту загадку мне хотелось разобрать. Как же так и почему президент перестал влиять на плодовитость российских женщин.

Немного истории

Население царской России росло очень быстро. Перед большевистским переворотом население России составляло почти 10% населения земного шара. И с каждым годом эта доля росла, некоторые говорили, что к концу XX века Россия обгонит Китай по населению. С учетом будущего присоединения Манчжурии, Синцзяна и Внутренней Монголии, этот прогноз легко претворялся в жизнь.

Вторым шагом, был раздел единой России состоящей из губерний на национальные республики. С 1917 года по 1922 население России уменьшилось вдвое. В 1918 году в России жило 174 миллиона человек, за первые 4 года советской власти, коммунисты сократили население России до 86,34 миллиона человек.

Увы, но население России все равно прирастало с небывалыми в мире темпами по 2,2% в год 1922-1926 годы.

Тогда коммунисты стали бороться с плодовитостью русских женщин физически впервые в мире разрешая аборты, создавая невыносимые условия работы и быта. И.Сталин сократил фертильность русских женщин втрое . С 6,9 рождений на женщину в 1926 году до 2,3 в 1953 году. Россия стала чуть ли не первой страной в мире, которая перестала воспроизводить свое население, это случилось в 1959 году. Русские женщины 1937 года рождения и далее, уже никогда не рожали больше 2 детей (уровень воспроизводства населения).

Было еще несколько шагов по уничтожению русского народа. Запрет иметь русским свою компартию, все прекрасно понимаю что такая компартия сразу перечеркнет все деяния коммунистов. Недопущения национально ориентированных русских, да и вообще русских в высшую номенклатуру ЦК КПСС.

Замена коммунистическими русофобами названия русской нации советской при одновременной коренизации национальных республик и уничтожения в них русского языка. Даже сейчас последний бывший член Политбюро ЦК КПСС Назарбаев переводит казахский на латиницу, уничтожая русский алфавит. Советский ненавидит все русское. Спаивание русского населения, полное уничтожение главного источника плодовитости русского народа - русской деревни. Расселение и уничтожение исторического ядра России.

Еще одно поколение, после прекращения воспроизводства, и население которое пока еще росло из-за демографической инерции, начало бы сокращаться физически. Но перед окончательным развалом России коммунисты нанесли по плодовитости еще один сильный удар. Они сократили рождаемость с 2 499 974 в 1987 году до 1 587 644 в 1992 (на 912 330 рождений). Фертильность упала до 1.547 рождений на женщину.

Но в августе 1999 пришел Путин и Россия стала возрождаться

Что досталось в наследство. Откроем старые статсборники 2001 года. мы увидим что детей до 5 лет в 2000-2001 году, стало вдвое меньше, чем в 1989. И эта доля продолжала падать.

6 303 000 детей в 2001 году. Будущих женщин из них получится вдвое меньше. 630 000 женщин в год. Через 20 лет им начинать рожать. Даже если каждая совершит небывалое за 30 лет, родит по 2 ребенка. Всего получится 1,26 млн детей в год, и это при том что умирает в России ежегодно 1,8 млн. То есть даже выходя на уровень воспроизводства населения, население в силу инерционности демографических процессов, все равно будет вымирать по 0,6 млн в год на радость русофобам. Единственный выход на сведение в ноль демографического баланса в 20-е году, это три ребенка на женщину. Но это просто невероятно.

Весь мир, абсолютно весь, сокращает фертильность. Единственные исключения это еврейские ортодоксы, американские амиши с мормонами. То есть, чтобы стать исключением из падения фертильности, нужна сверх высокая религиозность населения. Грубо говоря, превратить Россию в теократии с разрешенным многоженством. Или создать группы населения, исключительным занятием которых будет воспроизводство русского населения. Скажем 2 миллиона женщин, каждая из которых будет за определенные блага рожать не менее 5 детей.

То есть выхода всего три: - или превращение в сверхрелигиозную страну, или евгеника или завоз населения из других стран в размерах убыли населения.

Можно делать все понемногу комплексно в трех областях. Понемногу завозить из других стран, понемногу строить храмы, увеличивать число религиозных людей, которые не будет делать абортов и будут рожать ежегодно то есть увеличивать фертильность. Заметим, как не нравится русофобам - любителям СССР ни один из вариантов. Они и против храмов и религиозности, и несмотря но вроде им присущую интернациональность против завоза жителей даже из Белоруссии и Украины. А что будет с ними, если скажем объявят набор 500 000 женщин с обязательством родить не менее 5 человек в течении 10 лет. Они просто в истерике изойдутся.

Но вернемся к теме мнимого падения фертильности

Хоть фертильным возрастом и считается 15-45 лет. Рожают в основном в возрасте 20-35 лет.

При расчете суммарного коэффициента рождаемости рождения распределяются на все группы фертильных женщин. И что будет если большая группа женщин переместится из возраста 20-35 лет в возраст 35-39 лет, где рожают вдвое меньше чем в 30-34 . Количество фертильных женщин остается прежним, но рождаемость значительно сокращается, а значит падает фертильность. А что на самом деле происходит с фертильностью самых продуктивных женских возрастов 20-35 лет.

По материалам демографических ежегодников я составил табличку РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ на начало года.

На ней видно как минимальная группа рожденных в 90-е (красным цветом указан последний советский привет) входит в продуктивный фертильный возраст 20-25 лет. А шести миллионная группа женщин рождения во время "сухого закона", уходит в низкопродуктивный возраст 35-40 лет.

Пик фертильных женщин это 2004 год. С тех пор число этих женщин упало на 4 млн. Пик женщин наиболее фертильных возрастов 20-35 это 2010. С тех пор число этих женщин упало на 2,5 млн. Из них в последние 2 года, пришлось половина падения в 1,3 млн женщин. И дальше будет еще хуже, предстоит потеря еще 1,7 млн. женщин .

То есть к падению числа фертильных женщин в нагрузку, идет смещение большого количества женщин в низкопродуктивные фертильные возраста.

Спрашивается, а есть ли падение фертильности, с учетом этих обстоятельств? Нас же по большому счету интересует самая продуктивная группа женщин 20-35 лет. Поделим число детей на самую высокопроизводительную группу женщин 20-35 лет. Мы увидим что никакого падения фертильности нет. Падение фертильности с 2017 года у группы женщин 15-45 лет есть. А у группы женщин 20-35 лет, нет. Просто переход значительного количества женщин в возрастную низкофертильную категорию 35-45 и создает такое псевдопадение. Только выпадение через 10 лет из категории фертильных женщин в 45 лет даст такое же номинальное повышение фертильности.

Источник: https://genby.livejournal.com/807763.html