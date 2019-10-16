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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Куда делся смелый Голобородько?

Попробуем понять Зеленского

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Куда делся смелый Голобородько?

Майдан 14 октября прошёл мирно и без эксцессов - националисты почувствовали, что Зеленский их боится и готов окончательно превратиться в Порошенко. То есть может, как и предшественник, нести всякую пургу - переворачивая Минские соглашения с ног на голову, заверять мировое сообщество в непреодолимой тяге к миру и одновременно - к бескомпромиссной войне с агрессивной Россией.

Вообще-то, положение у нового укропрезидента средненькое. И, положа руку на сердце, я и сам не знаю, как бы поступил, окажись каким-то чудом на его месте.

Дело в том, что для реализации «формулы Штайнмайера» - увертюры Минских соглашений ему нужны гарантии безопасности. Которых ему никто дать не может, даже великий и ужасный Коломойский. Это в том случае, если Зеленский искренне хочет мира (будем исходить из этого).

Он, по-видимому, пытался объяснить своим западным партнёрам, в каком тупике оказался и почему не может усмирить своих нациков, но его вряд ли поняли. Точнее, поняли и даже, возможно, посочувствовали, но добро на новую войну ни Макрон, ни Меркель дать ему не могут. Тем более, ни за что не согласятся в ней участвовать.

Американцы тоже не пошлют армию защищать интересы нэньки. И дело тут не в Трампе. Демократы тоже не дураки - боеприпасов и инструкторов, может, и дадут, флаг в Одессе засветят, но воевать с Россией не станут.

Полагаю, вчерашний визит на саммит Совета ЕС министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, несмотря на бравурные отчёты, был не очень удачным. Делаю этот вывод после таких его слов, произнесённых на пресс-конференции в Брюсселе:

- Если мы о чём-то договариваемся, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить, потому что это путь к миру, которого мы можем достичь в будущем. Если для народа это приемлемая цена - мы это делаем. Если нет - мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам: если они серьёзно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса. Эти опции все - перед украинским народом. Но правительство должно выбрать и предложить то, что является наиболее целесообразным.

Перевожу: у Украины два варианта - или выполнять Минские соглашения, или предпринять вторую попытку покорить Донбасс. Для войны, результат которой неясен (для меня, впрочем, ясен) нужны колоссальные деньги. Решайте, готовы ли вы жрать траву ради победы.

Собственно, после этих слов Пристайко я и решил поговорить о Зеленском и Украине серьёзно.

Нет, новую власть я бы не назвал невменяемой. Скорее, она беспомощна. Но действует абсолютно верно - раз с нациками невозможно договориться о мире, пусть берут на себя ответственность за войну.

Разумеется, я вижу тупиковость и этой позиции - никакого большинства у бандеровцев в Верховной раде нет, поэтому призыв Пристайко к депутатам - не более чем реверанс в сторону цивилизованного мира, где привыкли, что парламент обладает властью. Плевать укронацики хотели на парламент и другие институты, организующие из сброда государство. Они привычно решают принципиальные для державы вопросы на улице, и у них получается. Как мы все убедились шесть лет назад, нескольких тысяч человек вполне достаточно, чтобы снести любую власть, даже если остальное население против.

А остальное население против - у Зеленского и его команды рейтинг пополз вниз, у Бойко с Тимошенко - вверх. Надежды на артиста, сыгравшего главную роль в сериале «Слуга народа», не сбываются. И тенденция эта усилится - Зеленский не превратится в Голобородько, не стоит на это рассчитывать.

Что делать нам?

Да ничего — наблюдать за процессом, как любители комнатных рыбок следят за жизнью в аквариуме. Ни в коем случае не перекармливать, иначе глупые, но жадные обитатели могут заболеть и даже умереть.

Не выделять никого из укрополитиков, не делать на них ставок, особенно на Бойко и Тимошенко. Они такие же беспринципные хапуги, как и остальные, только основным источником своих доходов считают Россию, а не Запад. Хотя не прочь раскрутить на бабки и Европу с Америкой.

Их рейтинг, скорее всего, со временем обгонит весь «95-й квартал», и кто-то из них, возможно, прорвется к табуретке. И окажется ровно в том же положении, в каком сегодня находится Зеленский. Когда совершенно не важно, чего ты хочешь, главное — что ты можешь.

А не можешь ничего. Никто не спасет нэньку от гибели и разорения. Население будет разбегаться, выпрыгивать из аквариума с зараженной водой, и процесс этот не остановить.

Источник: https://pavel-shipilin.livejournal.com/1049553.html

 

Дас

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