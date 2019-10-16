//Жаркое из блогов 13+

16 октября 2019, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Иногда приходится сталкиваться с дискуссиями, которые ведут в сети монархисты с неокоммунистами или сторонники возрождения СССР с теми, кто констатирует невозможность (в силу самых разных объективных и субъективных причин) реставрации погибшего государства. Характерная черта всех этих дискуссий - стороны объективно стремятся к одному и тому же, к справедливому государственному и общественному устройству, которое способно обеспечить как мощь государства, так и благоденствие народа.

Но есть одна особенность: левые (а сторонники возрождения СССР однозначно левые в не меньшей степени, чем различные маргинальные группировки, апеллирующие к разными течениям марксизма, включая, безусловно, и ленинизм) создают из «первого в мире пролетарского государства» некую утопию, где на заборах у пейзан сидели индюки, строители БАМа сразу после смены отправлялись окультуриваться в Большой театр, партийное руководство, набранное из лучших сынов народа, мудро руководило, а остальные радостно совершали трудовые подвиги, думая лишь о том, как бы побольше поработать и поменьше получить. Отдельные же недостатки, были не родовыми пороками системы (хоть и передавались от поколения руководителей к следующему поколению), но злобными происками ЦРУ.

При этом императорской России XIX века они напрочь отказывают хоть в чём-то положительном. Разве, что литература, но и тут они делают акцент на том, что Пушкин и Лермонтов погибли на дуэли (как будто их царизм на дуэль вызвал), Толстого отлучили от церкви, Достоевского чуть не расстреляли и т.д.

Недостатки же старого порядка гипертрофируются настолько, что непредубеждённый человек, приняв изыскания современных неомарксистов за чистую монету, ужаснётся и не поймёт, как несчастный русский народ более ста лет выживал в этом концлагере.

К предшествующей эпохе неомарксисты относятся несколько лучше, в основном из-за крупных военных побед, присоединения территорий, Суворова, Кутузова, Ушакова, некоторые даже знают о Дмитрии Донском и Александре Невском.

Собственно, именно эта недоговороспособность и бескомпромиссность неомарксистов служит их маргинализации. Они абсолютно уверены в своём идеологическом, идейном, научном и даже интеллектуальном превосходстве, только потому, что веруют (именно веруют) в один из вариантов марксистской догмы. Подчёркиваю, что речь идёт не о добросовестных экономистах марксистского толка, которые развивают до сих пор актуальный научный аспект теории Маркса, а о толпах верующих в социальную справедливость, которая где-то есть, достаточно только сказать «крэкс-пэкс-фэкс», чего не желает делать «антинародная власть», подкупленная рептилоидами с планеты Нубиру.

Это такое же «рыжее мясо майдана», как нацисты и «люди с хорошими лицами». Неслучайно на классическом майдане до половины и больше составляют именно люди левых взглядов. Ну и не надо забывать, что нацизм — тоже социализм, только «национальный».

Часто говорят, что эти левые представляют опасность для России, так как могут в какой-то момент поднять массы (всегда желающие невозможного) на бунт против устоев. Может быть когда-нибудь они и будут представлять опасность. Но не сейчас. По одной причине: они абсолютно инфантильны.

В личном плане они могут быть крутыми мачо, съездившими на несколько войн «за справедливость», регулярно участвующими в митингах «за всё хорошее, против всего плохого», провоцирующими полицию и даже (в отдельных случаях) отбывшими реальные сроки за свою «политическую деятельность». Но в плане организационном это даже не марксистские кружки конца позапрошлого — начала прошлого века, это группы сектантов, объединённые вокруг конкретных гуру. Гуру конкурируют друг с другом, конкурируют и группы. В идейном плане они абсолютно девственны, никаких трудов по творческому развитию социально-политической части марксизма, которые отражали бы актуальную ситуацию, они не написали и не напишут. В плане идеологическом большинство из этих групп исповедуют чудовищную смесь ленинизма, троцкизма и маоизма, клянясь при этом в верности Сталину (своему идеологическому антиподу).

Их главная претензия к действующей российской власти — она не построила для них социализм и не воссоздала Советский Союз. Как евреи мошиаха, ждут неомарксисты пришествия какого-то «настоящего» вождя, «друга народа», который ни с того, ни с сего, как фокусник из своего цилиндра, достанет им «истинно народную власть», «справедливое общество» и СССР впридачу. После чего сразу на молочных реках с кисельными берегами начнут плясать гурии, все станут богатыми, здоровыми, красивыми и умными, а булки будут расти прямо на деревьях.

Обращаю внимание, они ноют, стонут, пытаются избраться в Государственную думу и/или местные органы власти (иногда им это даже удаётся), но они понятия не имеют, что они хотят построить (в лучшем случае хотят, чтобы было всё, как в детстве, когда счастье обеспечивала не столько КПСС, сколько родительская любовь и забота). Более того, они часто не имеют понятия о реальном состоянии российской экономики и общества, предпочитая жить в легендарном мире, в котором всё разваливается, нищета растёт прямо пропорционально увеличению числа автомобилей на семью, а построенные дороги, мосты, заводы, верфи, возрождённая армия и восстановленное почти из ничего государство объявляются пропагандой. Они это просто не видят.

И ждут. Ждут своего мессию, который скажет с кем воевать, кого убивать, что ломать, поскольку строить эти люди органично не приспособлены. Они готовы и действующую власть полюбить, но только если власть будет им постоянно что-то давать. Желательно — сразу всё, что они хотят, и ещё немного сверх того, а потом ещё что-то, чего они ещё не придумали. В общем, должен прийти кто-то, кто пойдёт туда-не-знаю-куда, принесёт то-не-знаю-что, дунет-плюнет и установит «всеобщее благоденствие» в понимании отдельно взятого политического маргинала. В Господа они не веруют, но богоподобного героя ждут.

Именно поэтому они безопасны. Они не готовы что-то делать сами. Даже бороться с властью или за власть за пределами интернета. Если же им эту власть дают подержать, то очень быстро выясняется, что самые бестолковые ничего не могут, кроме как развалить работающий механизм, а самые толковые в состоянии давать неплохие результаты, но работая в рамках и по правилам сложившейся системы, которую они отнюдь не стремятся ломать, наоборот, усиленно в неё вписываются, становясь вполне буржуазными депутатами, губернаторами, сенаторами и т.д.

Источник: https://cont.ws/@ishchenko/1475033