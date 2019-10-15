Кто собирается на международный форум в Сочи

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15 октября 2019, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Он планировал, командовал и убивал. Его любимым средством коммуникации были похищения людей и последующая торговля ими. Сегодня он официальный политик, достопочтенный и признанный ООН представитель Ливии.

В конце октября в Сочи должен пройти саммит «Россия-Африка», который объединит за общим столом переговоров официальных представителей 54 государств африканского континента. По данным организаторов, 40 из них уже подтвердили свое участие. В качестве сопредседателей выступают Россия и Египет.

Полный список тем и участников дискуссии есть на сайте организаторов. Мероприятие позиционируется как экономический форум, в контексте которого будут обсуждаться способы решения гуманитарных, экономических и социальных проблем континента. Понятное дело, что одной из тем станет безопасность. Именно тут возникает вопрос: как спикером в такой теме может быть террорист?

Из официальной программы саммита:

24 октября 2019 года, 11:00-12:30

Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере

Безопасная Африка

Африканский континент регулярно сталкивается с проблемами нелегальной миграции, контрабанды, криминальной активности. Отдельной и самой существенной угрозой является терроризм. Безопасность государства и личности должна обеспечиваться комплексом соответствующих мер и своевременным предупреждением возможных угроз. При этом особо уязвимыми местами являются слабо контролируемые пограничные участки территории, незащищенные промышленные объекты, мегаполисы, в которых можно легко затеряться. В России разработан комплекс мер, позволяющих эффективно бороться с террористическими угрозами, пресекать незаконную деятельность и обеспечивать надежную защиту своих граждан. Российские организации и компании готовы поделиться своим опытом с африканскими партнерами. Как в сложившихся условиях обезопасить африканские страны и их население? Как надежно защитить государственную границу и обезопасить крупные объекты государственной важности? Как исключить попадание на территорию страны запрещенных веществ и препятствовать их распространению? Как оперативно выявлять любых правонарушителей и оптимизировать работу городской инфраструктуры? Как пресечь неправомерное использование дронов, которые сегодня можно приобрести в любом магазине?

Модератор: Алексей Иванов — Руководитель направления внешнеэкономической деятельности и военно-технического сотрудничества, Государственная корпорация «Ростех»

Выступающие:

Павел Калякин — Исполнительный директор, ЛАНИТ-Интеграция

Антон Кондрашёв — Руководитель департамента внешнеэкономических связей, ООО «Скантроник Системс»

Андрей Крюков — Заместитель начальника управления анализа и перспективного планирования, АО «Рособоронэкспорт»

Самба Мони — Вице-губернатор провинции Танганьика Демократической Республики Конго

Игорь Полянский — Руководитель группы развития, Группа компаний «Стилсофт»

Басма Судани — Директор по политическим вопросам, информации и кабинету, Союз арабского Магриба

Шабан Хадиа — Заместитель секретаря, Правительство национального единства Государства Ливия

24 октября в 11 часов перед участниками саммита выступит Шабан Хадиа, официальная должность которого звучит как Заместитель секретаря Правительства национального единства Государства Ливия. Шабан Хадиа стоял у истоков революции в Ливии 2011 года, которая переросла в гражданскую войну. Тогда Шабан Хадиа возглавлял «Оперативный штаб революционеров», плотно взаимодействовал с представителями Аль-Каиды, ИГИЛ (запрещенные в России организации).

Будучи официальным преступником в Египте Шабан Хадиа был задержан правоохранительными органами страны в 2014 году, куда он прибыл защитить степень магистра в одном из университетов Александрии. Его сторонники в ответ на задержание своего лидера напали на посольство Египта и похитили шестерых человек. Главным требованием террористов было – освобождение Хадиа. Тогда власти Египта договорились с преступниками и обменялись пленными.

ПНС (Правительство национального единства) официально признанная организация ООН, но все равно возникает вопрос: как человек с подобным бэкграундом может вещать на форуме в России, о проблемах безопасности в Африке? Сегодня он занимает пост заместителя секретаря временного правительства, а буквально несколько лет назад возглавлял самые бесчеловечные операции в Ливии. Одна гибель Каддафи чего стоит.

Источник: https://boeing-is-back.livejournal.com/712623.html