Полковников ФСБ из Самары посадили надолго

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15 октября 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Что-то полковники ФСБ косяками пошли под статьи, кормушка сжимается. Сначала три полковника - миллиардеры из центрального аппарата ФСБ. Теперь еще эти три полковника... до этого майоров сажали, кто вор, кто убийца. Еще сотрудники ФСБ банк ограбили... и это лишь вершина айсберга.

10 октября, в Самарском окружном военном суде огласили приговор для двух бывших полковников УФСБ России по Самарской области - Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Вместе с ними на скамье подсудимых - два бизнесмена и полковник - сотрудник центрального аппарата ФСБ России.

Полковник ФСБ Сергей Гудованый - замначальника службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской области. Полковник ФСБ Павел Чермашенцев - начальник отдела «М», который занимается контролем над МЧС, МВД и Минюстом. Полковник ФСБ Переточкин - сотрудник центрального аппарата ФСБ России.

На троих они получили 34 года лишения свободы, штраф 140 миллионов и лишение званий, орденов и медалей. Сергей Гудованый - единственный из всех обвиняемых, кто полтора года, пока шло следствие, провел в СИЗО. В этом же году уже посадили майора из УФСБ Самарской области.

Слушание дела в Самарском гарнизонном военном суде началось 13 июня 2019 года. 10 сентября закончились прения, после которых подсудимым дали право высказаться перед оглашением приговора.

Вердикт суда таков: Пашкевичу - 7 лет с отбыванием в колонии общего режима, штраф 700 000 рублей. Булатову - 5 лет с отбыванием в колонии общего режима, штраф 500 000 рублей. Чермашенцеву - 4 года общего режима, штраф 400 000, лишение воинского звания полковника. Переточкину - 10 лет строгого режима, штраф 60 миллионов рублей, лишение звания полковника, лишение медалей и орденов за заслуги перед Отечеством. Гудованому - 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима, штраф 90 миллионов 500 тысяч рублей, лишение звания полковника запаса, лишение Ордена мужества.

По версии следствия, криминальная история началась в 2016 году с подачи предпринимателя Алексея Пашкевича. Он пришел к Сергею Гудованому с предложением избавить от проверок и прочих проблем компанию МО «ТНП». Это предприятие зарегистрировано в Самаре и занимается добычей и продажей нефтепродуктов. Гудованый согласился.

Пашкевич «поделился» возможностью заработать с товарищем - директором логистической компании «Премиум Транс» Сергеем Булатовым. После этого Пашкевич назначил встречу в гостинице «Киев» руководителю юридического отдела «ТНП» Олегу Павлову.

- Пашкевич потребовал у Павлова по два миллиона рублей в месяц за покровительство. Павлов посоветовался с исполнительным директором Василием Ермаковым. Они согласились на предложение Пашкевича, - рассказала версию следствия в суде гособвинитель Дина Исмагилова.

По миллиону рублей получал Гудованый, а по 500 тысяч - посредники. Позже члены группировки решили платить и Чермашенцеву. Тот тоже обещал оказывать покровительство бизнесменам, считают следователи. Вскоре Чермашенцеву и Гудованому стали передавать уже по 2,5 миллиона рублей в месяц на двоих. Всего они получили больше 117 миллионов рублей, считает следствие.

При обыске у Гудованого нашли, по уточненным данным, 84 миллиона рублей. Кроме этого, у него изъяли оружие, множество патронов и гранаты, которые он, как считает следствие, незаконно купил и хранил.

Но Сергея Гудованого обвиняют не только в этих преступлениях. По версии следствия, бывший сотрудник центрального аппарата ФСБ Александр Переточкин предложил Гудованому взять деньги у руководителей похвистневской фирмы «Лагуна». Следователи считают, что глава нефтебазы «Лагуна» Свиридов передал три миллиона рублей Гудованому за то, чтобы у его конкурентов, нефтебазы «Восход», нашли нарушения.

- 1,5 года изоляции в СИЗО перевернули всё мое сознание. Я признал свою вину по части мошенничества в особо крупном размере. Но обвинение требует наказания в колонии строгого режима. Начать всё с нуля возраст и здоровье уже не позволят. Я искренне раскаиваюсь в том, что сделал. Я прошу прощения у семьи, коллег и всех, кто мне доверял. Боевой орден прошу сохранить - он мне никакой выгоды не приносит, но я его получил за боевые действия, - сказал Сергей Гудованый.

Бывший полковник ФСБ также признался, что ему стыдно за испорченную репутацию после 30-летней службы. А 18 миллионов из обнаруженных он скопил за годы работы в органах из зарплаты.

Участники боевых действий Переточкин и Гудованый имеют награды. Суд учел их в качестве смягчающих обстоятельств.

Судья зачитал список имущества, которое принадлежит подсудимым. Это заняло более 15 минут. Среди имущества по несколько земельных участков, снегоходы, вездеходы, иномарки, автомобильные прицепы, квартиры.

Часть имущества вернут владельцам, в том числе дорогие иномарки. Боеприпасы, которые нашли у Гудованого, уничтожат.

Павел Чермашенцев свою вину не признал и попросил учесть это суд при вынесении, по его словам, справедливого решения. Ранее он давал признательные показания, но потом забрал свои слова обратно. Полковник заявил, что оклеветал себя под давлением следствия.

Весной 2019-го года Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему майору ФСБ Сергею Абрамову. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

По версии следствия, он обещал бывшему руководителю Ставропольского филиала Самарамелиоводхоза покровительство за взятку в 1,6 миллиона рублей и оформление права собственности на оросительный канал. Но афера была раскрыта. Мужчину задержали, а впоследствии уволили из органов.

Рассмотрение дела в суде началось с происшествия. 4 марта во время заседания умер Владимир Гапонов - адвокат Сергея Абрамова. Во время допроса потерпевшего адвокату стало плохо. Заседание прервали, вызвали скорую помощь, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, медики прибыли в суд в течение 20 минут. Но к тому моменту адвокат был уже мертв.

- Суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также Сергея Абрамова лишили звания. Ему запретили на протяжении года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, учреждениях, Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а также связанные с осуществлением функции представителя власти, на протяжении одного года. Кроме того, суд назначил мужчине штраф в размере 400 тысяч рублей, - рассказали в суде.

Во время судебного процесса Сергей Абрамов вину не признал.

Источник: https://oper-1974.livejournal.com/1455666.html