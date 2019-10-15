//Жаркое из блогов 13+

15 октября 2019, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Агенту Дональду явно понравились исторические аналогии и после обвинения курдов в том, что они не помогали США во время высадки в Нормандии, Трамп предложил курдам искать защиты у Асада, России или Наполеона Бонапарта.

«После 100% победы над Халифатом ИГИЛ, я в значительной степени вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю.

Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, может это сделать, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что все они отлично справляются, мы в 7000 милях отсюда!

Некоторые люди хотят, чтобы Соединенные Штаты защищали Сирийскую границу протяженностью 7000 миль под руководством Башара Асада, нашего врага... а Асад защищал землю нашего врага?



... Я бы предпочел сосредоточиться на нашей Южной границе, которая граничит с Соединенными Штатами Америки. И, между прочим, цифры значительно сократились, и СТЕНА строится!»

Смешно, но еще дней 10 назад курды искренне верили, что США их защитят. А тут такое вот. Как будто сознательно глумится над выброшенными клиентами.

Трамп безусловно "стабильный гений", как он себя величает. Побольше бы таких.

Попытки Грэма и Пелоси убедить Трампа отменить "ужасное решение" успеха не возымели, точно также как ранее провалились попытки Эспера и Помпео переубедить Трампа. Максимум, чего добились оппоненты Трампа это санкций против Эрдогана.

В демократической среде уже который день полыхает знатный пожар в стиле "такого предательства Америка не знала со времен Бенедикта Арнольда".



Подождите, впереди второй срок...

Касательно Наполеона, то зачем Наполеон, когда есть любезный офтальмолог из Дамаска и его друзья из Москвы и Тегерана. Они отлично справляются, методично перекрашивая карту Сирии в красный цвет.

PS. Кроме того Трамп объявил, что на Турцию за сирийскую историю будут наложены суровые санкции.

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что в скором времени он издаст распоряжение о введении санкций против Турции в ответ на военную операцию Анкары в Сирии. Он отметил, что меры будут направлены на турецких чиновников и других лиц, «способствующих дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии».

«Приказ разрешит широкий спектр последствий, включая финансовые санкции, блокировку собственности и запрет на въезд в Соединенные Штаты», - заявил президент США. Трамп добавил, что США также увеличат тарифы на импорт стали из Турции до 50% и "немедленно" прекратят торговые переговоры с Анкарой...

Трамп готов разрушить турецкую экономику.

В турецких соц.сетях по очередному кругу пошли обсуждать изгнание американцев с авиабазы Инджирлик в стиле "И ядерное оружие свое забирайте!".

В целом это прекрасно - одна страна НАТО вводит экономические санкции против другой страны НАТО. Заигрывания Москвы с Турцией очевидно принесли желанные плоды, конфликт США и Европы с Турцией с началом операции в Рожаве институциализируется. А европейские и американские санкции фактически подталкивают Эрдогана к России и Ирану, которые его если и осуждают, то лишь на словах и вполне прагматично готовы с ним работать.

В этом плане, то что сегодня произошло в Сирии стало не только знаковым событием для сирийской войны, так как ликвидация "курдского проекта" это событие знаковое и во многом историческое. Это знаковое событие для всей системы международных отношений, которое повлияет как на региональные, так и на глобальные процессы.

PS. Касательно военной текучки, то:

1. В приграничных районах турки продолжают зачистку в районе Таль-Абьяда и Рас-Аль-Айна, а также постепенно занимают оставленные курдами поселки у границы.

2. САА сегодня заняли Табку (плюс авиабазу и аэродром), Таль-Темр, Хасаке, Камышли, Таль-Хамис, Аль-Ярубия, Айн-Исса (плюс базу 93-й бригады) и пачку сел в районе Манбиджа.

3. По Кобани ситуация непонятная. В город пока никто не заходил. МО РФ опровергло турецкие заявления, что Россия не против турецкой операции в Кобани. СНА грозит пойти походов на Кобани, но пока никуда не идет.

4. Турки и СНА начали наступление на Манбидж, но пока что ограничились взятием нескольких малозначительных сел. Стороны понесли небольшие потери в боях. САА накапливает силы в районе Манбиджа. Над регионом отмечена российская авиация.

5. Шойгу и Хулуси Акар сегодня переговорили в "конструктивном ключе". Полагаю, что между РФ и Турцией есть некие закрытые соглашения, которые сейчас реализуются, где у турок есть красные флажки за которые заходить не следует. Об этом сегодня витиевато предупредил Ушаков.

Ключевой вопрос ближайших дней, где пройдет линия разграничения между сирийской и турецкой армией в районе Манбиджа и Кобани. По остальным территориям в целом уже понятно, что САА постарается занять все что южнее и восточнее Камышли и протянуть фронт до Айн-Исса и далее к Евфрату.

Турки в свою очередь достроят свою "зону безопасности", опираясь на которую и будут играть дальше, стремясь использовать этот козырь для решения проблемы беженцев и торга с Россией и Ираном по поводу будущего Сирии.

Асад фактически без войны получает огромные территории и в ближайшей перспективе он сможет восстановить доступ к нефтяным запасам на востоке Сирии. Россия также без войны, сугубо дипломатическим путем добилась приращения сирийских территории. Попутно, курды лишаются статуса значимого игрока, становясь полностью зависимыми от обещаний Асада и российских гарантий. США, Британия и Франция отползают с ковра. Неплохо для 14 октября.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5349288.html