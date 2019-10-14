«А можно так было?»

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14 октября 2019, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Киева на улице Панаса Мирного у посольства Турции на Украине в ходе акции протеста против проведения турецкой военной операции, направленной на уничтожение курдских сил в Сирии, неизвестные турки атаковали митингующих и избили их.

Сами украинские сторонники курдов говорят, что нападавшие вышли из посольства. Лица у них тоже были явно не украинские, один из агрессоров спокойно скрылся на территории диппредставительства.

Подробности сообщили участники акции, так София Лапина обнародовала видеозапись проведения протеста и самого инцидента.

«Протестная акция у посольства Турции против геноцида курдов. Люди из посольства нападают на митингующих», — подписала ролик девушка.

На кадрах видно, что к посольству Анкары пришли более десятка молодых людей. Они держали в руках плакаты с осуждением военной операции Эрдогана и в защиту сирийских курдов, а также скандировали соответствующие лозунги. Активистка подчеркнула, что напавшие на протестующих мужчины выбежали с территории турецкого посольства. Также известно, что во время драки телесные повреждения получила одна из участниц протеста.

«Прямо сейчас у посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо», — сообщила девушка днём в пятницу.

В опубликованном ею видеоролике видно, что группа мужчин нападает на митингующих и бьёт их ногами, один смуглый неизвестный крупного телосложения в спортивном костюме агрессивно вырывает у молодого украинца плакат и бьёт его, после чего убегает на территорию посольства, по пути сминая отнятую бумагу.

Другая участница акции также описала события под посольством и обнародовала фотографии, на которых у девушки заклеен пластырем и бинтом участок лица на левом виске и под глазом.

«Сегодня во время мирной акции против геноцида курдов в Рожаве у турецкого посольства в Киеве на нас напали сотрудники посольства, а затем скрылись за ворота, которые охраняли представители Нацгвардии. Смех и грех. Не волнуйтесь, я нормик», — написала девушка.

В киевской полиции рассказали, что они устанавливают обстоятельства произошедшего конфликта у дипломатического учреждения и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.

«В полицию поступило сообщение о конфликте у посольства, расположенного на улице Панаса Мирного… На месте происшествия правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и причинили ей телесные повреждения. В дальнейшем врачи „скорой” оказали ей медицинскую помощь на месте. По их информации, 32-летняя потерпевшая получила незначительные травмы лица», — говорится в сообщении столичного управления МВД Украины.

В пресс-службе киевской полиции также уточнили, что в ведомстве уже установили, что заранее о проведении акции организаторы в соответствующие учреждения не сообщали.

«Событие должным образом зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Работники полиции устанавливают всех участников инцидента, после чего будет дана правовая квалификация события», — пояснили столичные правоохранители.

Ситуацию с юмором прокомментировали авторы крымского телеграм-канала «На связи Севастополь»: «В центре европейской столицы, известной в международных кругах как Kyev, протэстувальныкы пришли к Турецкому посольству высказать решительный протест против военной операции турецких войск в Сирии. На одном из плакатов было написано “F@@k Erdogan”.

Каково же было удивление протестующих, когда из турецкого посольства вышли «какие-то люди», порвали плакаты и дали им в дыню. Да друзья, это вам не под посольством краины-агрессора частушки распевать».

Источник: https://inforuss.info/a-tak-mozhno-bylo-turki/