Ключик к стихийным беспорядкам

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14 октября 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

В большинстве случаев беспорядками в стране управляют люди «сверху», которые не выходят с толпой на улицы, не скандируют громкие лозунги. Для этого у них есть «пешки».

Западные институты и аналитические центры давно разработали механизмы, с помощью которых можно легко манипулировать своей целевой аудиторией. Имея «золотой ключ» к человеческой психологии, они с легкостью толкают возмущённых надуманными страхами людей на массовые беспорядки.

Учитывая этот факт, беспорядки перестают быть стихийными. В каждый вложен смысл и цель. Целью беспорядков в России служит возможность вмешательства Запада в дела нашей страны.

Для этого на ее территории проводятся закрытые лекции о «Страхе в России», организаторами которых является несколько крупных фондов: Фонд Бориса Немцова (Германия), Фонд Фридриха Науманна ( Германия), ВОТ-Фонд (Польша, при активной поддержке со стороны МИД Польши, посольств Великобритании и Чехии в Польше, Фонда польско-немецкого сотрудничества и польской ассоциации «За свободную Россию»). Интересно, но ни одна из вышеперечисленных организаций никоим образом не относится к самой России. Выступающие спикеры чаще всего оказываются русофобами, которые каждый день промывают слушающим мозги, чтобы было легче управлять людьми, пребывающими в параноидальном состоянии.

Такие лекции недавно проводились на форуме Немцова в Варшаве, главной темой которого стали «Страхи, царящие в России». Звучит, как секта, на которой зомбируют людей, давая установку «разрушать». Просмотрев список приглашённых людей, становится понятно, что так и есть: Алексей Навальный, Владимир Милов, Владимир Кара-Мурза, Сергей Бойко, Юлия Галямина и Сергей Петров. Все вышеперечисленные являются известными оппозиционерами, как раз занимающимися разрушением великой страны и единого народа.

Также в качестве участника форума Немцова был замечен ближайший помощник Дмитрия Гудкова - Виталий Венедиктов, возглавлявший его избирательный штаб во время предвыборной кампании в Мосгордуму. Он, в компании с Александром Соловьевым, был замечен в аэропорту. Его напарник этой осенью пытался стать депутатом МГД, но из-да махинаций с подписными листами, не был допущен до выборов.

Очевидно, что на форум они приехали для того, чтобы представлять интересы Дмитрия Гудкова. На прямые вопросы примчавшихся в аэропорт журналистов они ответили отрицательно, заявив, что не были в Варшаве, правда никакого алиби придумать себе так и не смогли.

Зато на вопрос, о возможном дополнительном финансировании оппозиции, Виталий ответил кивком. Правильно, не зря же они с товарищем смотались в Варшаву и приняли участие в форуме Немцова. Без денег ни о каких подковерных играх и очередных выдумках и речи быть не может.

Кто согласится вписываться в протесты за бесплатно, зная что где-то там, «сверху» в дорогих креслах сидят люди, управляют своими «пешками» и «серой массой», не подвергая себя опасности, но четко идущие к цели «разрушения» страны?

Источник: https://goodspb.livejournal.com/3646889.html