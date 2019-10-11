Не каждый артист может управлять государством

//Жаркое из блогов 13+

11 октября 2019, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

10 октября Владимир Зеленский давал не просто большую — огромную пресс-конференцию, в которой попытался ответить на все вопросы, волнующие местное общество. Желание поговорить честно обо всем человека, далекого от политики, с такими же простыми людьми, далекими от политики, объяснимо. Но лучше бы он все же этого не делал.

Если бы президент имел возможность приватно поговорить со всеми украинцами, они бы его поняли. Даже в тех случаях, когда он говорил противоречиво и путано. Потому что мы, простые люди, ловим интонацию и прощаем друг другу отсутствие логики.

Но когда все изложенное первым лицом государства попадает на бумагу или интернет-страницу, слова начинают жить своей жизнью и порой обретают прямо противоположный смысл. В этом, конечно, большая беда Зеленского, а вместе с ним и всей нэньки.

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет», — сказал украинский лидер во время уже упоминавшейся пресс-коференции. А потом вдруг сказал прямо противоположное: Украину могут обвинить в неисполнении подписанного, и тогда она может «остаться один на один с Россией».

Въедливый российский политолог Владимир Жарихин тут же подметил опасность, скрытую в этой вроде бы доступной каждому украинцу и даже националисту логике. Самые непримиримые из них, между прочим, всегда называли Минские соглашения зрадой (укр. - предательство), а выход из них или хотя бы невыполнение — перемогой (укр. - победа).

Но теперь вариант перемоги, который ультрарадикалами всегда предлагался, вышел на самый высокий уровень — президента. То есть о выходе из Минских соглашений из-за того, что Украина никогда не собиралась их выполнять, услышал весь мир.

И вот что из этого получилось.

— Пересмотра Минских соглашений давно следовало ожидать, — сказал Владимир Жарихин «Московскому комсомольцу». — В конце концов, бесконечно долго говорить Западу, что они верны Минским соглашениям, и при этом говорить радикалам внутри страны, что никогда этот документ выполнять не будут — невозможно. Зеленский с этой традицией покончил и поставил вопрос о ревизии Минских соглашений. Но тогда возникает вопрос: за что накладываются санкции на Россию. Все время произносилось, что это именно Москва отказывается выполнять договоренности, хотя даже не была субъектом этих соглашений. Сейчас Зеленский признал, что в той форме, в которой соглашения прописаны сейчас, Украина их выполнять не будет. Тогда нужно снять эти санкции с РФ и вести переговоры о том, как урегулировать ситуацию в Донбассе заново.

Не знаю как вы, а я слышу, как Колесо генотьбы (укр. - борьба с позором) со скрипом проворачивается от «перемоги» к «зраде». Это что ж получается, все было зря, и виновата во всем совсем не Россия, а Украина? А Путин — никакой не агрессор, а, наоборот, миротворец?

Приятно, конечно, выбрать хорошего человека в президенты вопреки всему на свете. Такого же, как все — неискушенного, честного и разговорчивого. Но все же не каждый артист может управлять государством.

Источник: https://pavel-shipilin.livejournal.com/1048483.html