Собачник творит то, что никогда не сотворит друг собаки

//Жаркое из блогов 13+

11 октября 2019, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Владельцы собак делятся на просто владельцев собак и на собачников. В чем разница? Собачник - это тоже владелец собаки. Но одновременно - он в той или иной степени кретин. Кретинизм собачника, а также степени проявления кретинизма собачника выражаются в поведении самого собачника - особенно в городской среде.

Если на тротуаре или на газоне вы увидели кучу собачьего говна, знайте, это говно не убрал собачник. Таково одно из характерных отличий собачника от владельца и друга собаки, который говно уберет.

Если собаку выгуливают в зоне запрещающих табличек или на детской площадке, знайте: её владелец - тот же собачник. Нормальный владелец и друг собаки так никогда не поступит.

Наконец, если собака (неважно какого размера) шныряет, где есть люди, без поводка, здесь тоже не обошлось без собачника. Отдающий себе отчет владелец и друг собаки выгуливает собаку на поводке и при необходимости - в наморднике.

Как правило, собачник, творящий то, что никогда не сотворит нормальный владелец и друг собаки, на сто процентов убежден в адекватности своих действий. Так что уже только в этом усматриваются признаки его кретинизма.

Объясняю, почему

1. В неубранное говно собаки собачника может вляпаться (и вляпывается) любой - даже не имеющий к собакам никакого отношения. Недовольство граждан к разбросанному тут и там собачьему говну, как известно, распространяется не только на собачников, которые говно не убирают, но и на добросовестных владельцев и друзей собак. Хуже всего то, что невольно объектом ненависти (а иногда и расправы) становятся сами собаки. Вот поэтому собачник - уже кретин.

2. Шныряющая по детской площадке собака собачника в особых комментариях не нуждается. Интересно, позволяет ли сам собачник играть своим детям на детской площадке, где пошныряла, пописала и покакала его собака или собака другого собачника? Скорее всего, да. В силу своего кретинизма собачник считает, что в этом нет ничего особенного. Ну, а собачнику, не имеющему детей, в общем, пофигу. Как это отражается на отношении ко всем владельцам собак и, что хуже всего, к самим собакам, - пунктом выше.

3. Высшая степень кретинизма собачника, обращенная в первую очередь против него самого, - это выгуливание собаки в людных местах без поводка. К общеизвестному "Собачка просто играет", когда из темноты или из-за кустов на прохожего выскакивает пёс без поводка, можно добавить, так сказать, эксклюзив: "Да ведь это всего лишь лабрадор!". То есть прохожий, прежде чем наложить в штаны, схватиться за палку, а то и за перцовый баллончик, обязан разбираться в породах собак и в их особенностях. В этом логика собачника, у которого лабрадор.

Логика собачника у которого питбуль или алабай может быть другой: "Собака правильно воспитана", о чем, надо полагать, тоже обязан знать прохожий.

У обладателей мелких и где попало бегающих собачек, похоже, логическое мышление и здравый смысл отсутствует вовсе, хотя даже если бы это и присутствовало, то ни на йоту не умаляло бы присущую такого рода собачникам степень кретинизма. Ибо в людных местах - миллион причин выгуливать любую собаку на поводке, а при необходимости - и в наморднике.

Собака может выскочить на проезжую часть и погибнуть.

Собака может цапнуть "подарочек" от догхантеров и погибнуть.

Собака может подцепить клещей неизвестного происхождения и неизвестной стойкости к препаратам и погибнуть.

Собака, наконец, может лизнуть вирусную мочу или схватить такой же экскремент и погибнуть.

Что касается кретинизма собачника, обращенного не только против него самого, но и на не имеющих отношения к собакам граждан, здесь всё гораздо хуже. Как известно, собаки в чем-то копируют своих хозяев. Я не уверен, что у невоспитанного и безответственного владельца лабрадора или питбуля, бегающего без поводка, может быть воспитанная и отдающая отчет своим действиям собака. В том смысле воспитанная, что не укусит или не напугает прохожего, который, кстати, может быть и ребенком. Хотя, возможно, тут я и не прав, ибо убежден, что собака всегда лучше собачника. И она не виновата, что собачник - кретин.



Источник: https://dunduk-culinar.livejournal.com/322479.html