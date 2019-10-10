Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Жаркое из блогов 13+

Туалетная революция

Проект отмены платы за пользование туалетами на вокзалах — интересный социальный эксперимент

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Туалетная революция

Когда-то коммерциализация отрасли совпала по времени с изменением общественного отношения к туалетам - главному национальному позору советской (а наверняка и досоветской эпохи).

Не сказать, чтобы отрасль полностью поднялась с колен (если бы оно было так, адские уличные пластиковые кабинки давно запретили бы), но все же общественные представления о чистоте, приватности и эстетике претерпели революцию. Но в сравнении с реалиями 40-летней давности - небо и земля (за исключением, впрочем, части мест лишения свободы). И толком не разглядеть: стали туалеты цивилизованнее в силу платности (предполагающей взаимную ответственность владельца и плательщика) или что-то перещелкнуло в головах пользователей.

Предположу, за это время уровень враждебности людей к окружающему пространству снизился. Как следствие, понизился уровень уличного вандализма - от вырывания с корнем трубок в телефонах-автоматах до нанесения нецензурных неграффити на стены лифтов и подъездов.

Вполне возможно, что тест на возвращение бесплатности вокзальных туалетов тоже не окажется шоковым. Культурологи уверяют нас, что автономное помещение туалета как массовое явление появляется в советских деревнях только после Второй мировой войны. Если это так, то бытовая революция рубежа веков вполне объяснима. С уходом поколений, чье детство проходило без этого всего, туалет превратился из символа городской блажи в предмет обихода, не несущий в себе мощных пластов культурных ценностей и неврозов.

Михаил Виноградов, политолог

Источник: https://www.rosbalt.ru/posts/2019/10/08/1806664.html

 

Дас

//картина дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате"…

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского». Соответствующие формулировки содержатся в публикации, появившейся на страницах СМИ.

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Наиля Аскер-Заде пожаловалась своим подписчикам, что ее якобы какая-то дама «заказала» таинственному колдуну, чтобы порчу навести. Поклонники сочувствуют…

//новости ан

В Сети появились фотографии жительницы города Ершов Саратовской области - россиянке в инвалидном кресле приходится заползать в больницу по ступеням на коленях. "Да я уже…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Роскосмос собирается потратить более 7,5 миллиона на памятник. Он увековечит российскую аварию пилотируемого корабля «Союз МС-10». И нет, вы не ослышались - это авария…

//новости ан

Недавно воспитатель тигров Михаил Зарецкий посетил подольский лагерь «Мечта», куда приезжают дети-сироты. Ребятам из детских домов он рассказал, как спасает животных…

//новости ан

Родители российского оперного певца Дмитрия Хворостовского продали подаренное им знаменитым сыном жилье в Москве, чтобы установить памятник артисту. "Дима знал, что…

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра…