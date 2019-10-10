Туалетная революция

//Жаркое из блогов 13+

10 октября 2019, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Когда-то коммерциализация отрасли совпала по времени с изменением общественного отношения к туалетам - главному национальному позору советской (а наверняка и досоветской эпохи).

Не сказать, чтобы отрасль полностью поднялась с колен (если бы оно было так, адские уличные пластиковые кабинки давно запретили бы), но все же общественные представления о чистоте, приватности и эстетике претерпели революцию. Но в сравнении с реалиями 40-летней давности - небо и земля (за исключением, впрочем, части мест лишения свободы). И толком не разглядеть: стали туалеты цивилизованнее в силу платности (предполагающей взаимную ответственность владельца и плательщика) или что-то перещелкнуло в головах пользователей.

Предположу, за это время уровень враждебности людей к окружающему пространству снизился. Как следствие, понизился уровень уличного вандализма - от вырывания с корнем трубок в телефонах-автоматах до нанесения нецензурных неграффити на стены лифтов и подъездов.

Вполне возможно, что тест на возвращение бесплатности вокзальных туалетов тоже не окажется шоковым. Культурологи уверяют нас, что автономное помещение туалета как массовое явление появляется в советских деревнях только после Второй мировой войны. Если это так, то бытовая революция рубежа веков вполне объяснима. С уходом поколений, чье детство проходило без этого всего, туалет превратился из символа городской блажи в предмет обихода, не несущий в себе мощных пластов культурных ценностей и неврозов.

Михаил Виноградов, политолог

Источник: https://www.rosbalt.ru/posts/2019/10/08/1806664.html