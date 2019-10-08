Великая нужда - сажать лес...

//Жаркое из блогов 13+

8 октября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Вечная мерзлота. На деле в Питерской школе мерзлотоведения используют совсем иного ракурса формулировку - Многолетняя мерзлота. И ничего более. То что почва когда то давно замёрзла, совсем не обязывает её быть вечно замёрзшей и тем более страхи за негроидов и за растаявшие почвы под домами. Природа меняется постоянно и надо просто приспособится, как завещал мудрый Дарвин.

На сплошной мерзлоте нет ни одного крупного города, кроме Якутска. При реальной надобности, можно и нужно Якутск переселить на Юг Якутской республики, да собственно давно пора. А то город с населением за 300 тысяч, не имеет моста через Лену и прямой связи с материком, а что бы построить мост, нужно столько же денег, сколько на две трети Крымского моста. Смысла же строить такой мост к такому малому числу людей, нет никакого. Остальные города на многолетней мерзлоте не более чем вахты-города, которые раскидал СССР, с дуру ума надо сказать раскидал, Канадцы такой ерундой никогда не занимались, а селили строго вахтами в нужных местах. Что делать? Расселять!

Диксон - аж 548 человек предстоит вывезти! Как мы только сдюжим а!?

Хатанга - 2 645, Норильск - 180 000 (давно надо сделать строго вахту), это плод дикой шизофрении СССР и нежелания считать деньги. Из за одного завода устроили город там, где даже белым медведям делать особо неча. Тура - 5 500 человек. Анадырь - 15 000. Воркута - 58 000. Салехард - 50 000. И так далее. Если усиленно складывать, не получится толком и миллиона человек в сколь либо крупных городах. Если же говорить о сёлах, то это вообще не серьёзно, в сёлах проблемы многоквартирных домов нет да и сами жители там решат вопросы с мерзлотой, если она растает.

Иркутск стоит вполне себе на островном ареале мерзлоты, проще говоря там бывает лёд кусками большими, но не более того, это не страшно и решаемо доработками в процессе строительства новых зданий, к тому же эти ледовые линзы просто выкапывают при встрече, что и делали при стройке космодрома Восточный успешно. Улан Удэ так же, не на многолетней мерзлоте, Чита на прерывистой, тоже совсем не смертельно. Красноярск и так далее вообще на сухом стоят, они если что стоят на Юге России, просто это Юг Сибири, но именно полноценный географический крайний российский Юг. При желании всю мерзлотную чудную Россию можно и нужно расселить единым гос-планом, наконец оставив только вахты, а не унылые северные дебри-города, где детям вообще делать нечего.

https://lx-photos.livejournal.com/ - рекомендую тебе ознакомится. :) Ты очень сильно упирался, доказывая что от леса не зависит количество дождей, а если зависит, то слабо. Ещё ты считал что Сахара растёт исключительно из за процессов, не зависимых от человека. Это и близко не так. Человек уже 10 000 лет активно помогает Сахаре звереть.

Леса не вырабатывают кислород для нашего дыхания, его вырабатывают океаны. Зато леса ускоряют и очень сильно, круговорот воды в природе и значит в итоге очищают воздух и усиливают его перемещение по поверхности Земли.

Леса на планете Земля (карта в начале материала) - те что мы ещё по дебилизму своему не порубали на мебель икея. А вот глобальная карта влажности планеты. Внимательно на карту Африки... Где влажно? Там где леса, а там где нет лесов, фига а не влажность, живите как хотите, выжидай дожди строго по сезону, а остальное время мучайся. Индонезия - сплошные пока что леса и влажность и значит дожди. Австралия, почти нет лесов и почти нет влажности и почти нет дождей. Тут не надо быть гением, что бы уловить суть - лес и влага единый комплекс. На планете Земля действует строгий закон - где есть лес, там будет влажно и будут намного чаще идти дожди. Пусть не 600 - 800 мм, но 200 - 300 точно будет идти. Потому что воды испарённой на Земле хоть отбавляй, было бы чем её притянуть. Все океаны парят и при глобальном потеплении это только усилится.

И дожди, где идут сегодня и вообще в целом. Общая картина такая же почти круглый год, если только не выносит дожди из этих ареалов туда, где их обычно нет в силу влажности. Леса замедляют воздушные массы и причём глобально, чем больше лес по площади, тем лучше. Ветер несущийся и разгоняющийся и несущий в себе пары, таким образом замедляет свой бег, скажем процентов на 60-70. В итоге тот ветер который унёсся бы и унёс влажный воздух, встречается с догоняющим его сзади идущим воздушным потоком. Эти потоки усиливают влажность друг друга и в итоге влажность над лесами всегда минимум на 15 процентов выше, чем в степи. Как бы без леса, воздушные потоки это дико несущиеся скоростные поезда с водой и от них дождя почти нет, но когда есть леса, то это медленно идущие товарные составы, дожди от которых обязательно прольются. Значит намного больше вероятность выпадения дождей над лесом и в сотнях километрах от леса. Деревья сами пьют воду, актвино и активно её испаряют, в итоге почвенная вода не иссушается солнцем, но наоборот в виде меееедленно поднимающегося водяного пара, поднимается над лесом и... Опять усиливает вероятность дождей. Леса задерживают влагу в целом и особенно позволяют плавнее стаивать снегу по весне ( Привет диким наводнениям, из за жутких вырубок! ). В общем лес это накопитель и даритель влаги для всей планеты. Где нет леса, климат становится сухим, дождей в разы меньше. И чем дальше от лесов, тем меньше нужных для хозяйства дождей.

Заодно без лесов, если их и в округе нету, придет ветровая эрозия. Она пострашнее водной будет, потому что может идти дольше по срокам, а последствия намного более глобальные. Без лесов вода слишком быстро образуется из снега и сносит всё вокруг. Лес и даритель воды и накопитель и сдерживатель, он как гигантский конденсатор будущих дождей.

Ещё я тотально против засовывания соски в рот кому бы то ни было. Любой нормальный социум сам приходит к выводу, что надо не жаловаться, а работать над природой. Современное развитие человечества исключает отказ от энергии угольной и атомной, это невозможно физически. Исключён отказ от самолётов и сельского хозяйства, причём глобального. Мы давно обязаны менять природу так, что бы было место и животным в ней и нам и воздуху и дождю и что самое главное, мы можем это делать. Цена стены - 8 миллиардов долларов, цена военного бюджета трёх передовых стран - более триллиона долларов. Тут выводы сами собой напрашиваются, можно ли менять планету к лучшему и есть ли на это ресурсы.

Белым медведям будет отлично в зоопарках, они там и живут намного дольше и будут навсегда защищены от вымирания. Пингвинам и прочим морским леопардам вообще не грозит вымирание, Антарктида упорно, несмотря на истерики платных провокаторов, наращивает объёмы своего льда. И там всё хитро, видимо природа имеет свои цикличные процессы. В Арктике пока что убывает, в Антарктиде площадь льда вроде бы тоже убывает, но толщина растёт! Прирост на 5 см в год, что значительно больше 1990-х годов. Мало того, он ещё с 2013 года и расширяться начал

( https://polarresearch.net/index.php/polar/article/view/2818/6445 ), на что одуревшие от лжи потеплелы придумали.... контрастное изменение климата. А по нашему, по русски, они зря получали Нобелевку через Альберта Гора! Потому что всё это напоминает маятниковое качение, когда Земля уже десятки миллионов лет таким образом баланс ловит, потому что быть стабильной нельзя физически, как кристалл не бывает живым. Итого, Арктика тает, Антарктида успешно наяривает миллионы тонн воды в лёд. Баланс, резкое затопление отменяется.

Источник: https://sevastian-mos.livejournal.com/22032.html?media&utm_source=recommended