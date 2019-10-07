Несправедливый город

//Жаркое из блогов 13+

7 октября 2019, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Слышали про выражение "инициативный дурак хуже вредителя"? Вы даже не представляете, насколько оно актуально в современной России! Ведь нашу страну окружают враги, мы одни на целой планете остались оплотом моральности, где верят в светлые цели! Поэтому почти каждый день нас пытаются от чего-нибудь да спасти. И нет, я сейчас говорю не о православии и запрете всех выделяющихся из серой массы. Это всё касается наших городов тоже – чего стоит хотя бы блаженная вера в светлое автомобильное будущее и расширение дорог ради спасения от коллапса!

Казалось бы, на дворе XXI век: есть интернет и возможность за секунды узнать информацию из любой точки мира, каждую минуту где-то взлетает самолёт и переносит людей хоть в другое полушарие, но это не мешает бравым чиновникам и политикам жить прошлым. На днях представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ездил по Владивостоку с мэром и губернатором, предлагая решения по превращению Владивостока в столицу. Лучше бы он молчал!

"... мы вам дали деньги федеральные, чтобы вы сделали беспрепятственное движение по Владивостоку. Вот смотрите, здесь ширина проезжей части почти такая же как ширина тротуаров. Только на тротуаре нет ни одного человека, ни одного. А здесь машин посчитать сколько — девать некуда. А тротуар еще есть сверху. А нет бы его убрать полностью, наверху его сделать, а вот здесь вот расширить дорогу. И закончились бы все пробки. Такая свежая мысль в голову не приходила?"

"Деньги надо тратить на расширение дорог, на увеличение пропускной мощности, а не на ямочный ремонт и замену бордюр".

PrimaMedia

Если на улице есть пробка, то нужна просто улица побольше – логично? Логично, только это так не работает. Это как тушить пламя бензином: ведь бензин жидкий, значит, должен помочь... но становится только хуже! В развитых странах весь прошлый век пытались решить проблему пробок с помощью новых развязок, расширения улиц и строительства новых парковок. Первые несколько лет это действительно помогало, но через некоторое время пробок становилось только больше: если раньше стояло две полосы, то теперь машины занимали все пять полос. Пришло понимание, что это так не работает.

При выходе из дома мы каждый раз обдумываем возможности перемещения: проще ли дойти пешком, быстро ли будет доехать на трамвае или легче взять машину. Чем чаще побеждает последний вариант, тем хуже ситуация с транспортом в городе: автомобиль занимает слишком много места и везёт слишком мало людей внутри (в среднем 1,2-1,3 человека на салон). Сюда же стоит добавить проблемы с экологией, проблемы со здоровьем от малоподвижного образа жизни, шумовое загрязнение и рост смертности от аварий.

Никто не спорит, что удобно выйти из подъезда и сразу сесть в машину с печкой и любимой музыкой, чтобы доехать прямо до офиса. Есть лишь одно "но": когда так делают все, то страдает абсолютно каждый горожанин. Транспортники назвали это спровоцированным спросом, а экономисты – "трагедией общин".

Поэтому города по всему миру ушли от попыток догнать спрос на поездки по городу на своей машине и стали развивать велоинфраструктуру, вкладывать деньги в общественный транспорт, делать город удобнее для пешеходов, вводить платные парковки и ограничивать место машин на улице. Муниципалитеты стали всеми силами подталкивать людей к отказу от поездок на машине по городу.

Даже если у человека есть автомобиль, это не означает, что он им будет пользоваться каждый день. Во Владивостоке действительно много машин, но не больше, чем в каких-нибудь Нидерландах или Сан-Франциско. Основное отличие в том, что тот же Амстердам сделан удобным для пешеходов и велосипедистов, поэтому даже при наличии автомобиля люди едут на работу или учёбу на велосипеде или трамвае.

Расширение дорог, строительство подземных переходов и развязок и другие подобные меры не только вызывают транспортный коллапс. Это ещё и дискриминация значительной части жителей города. Получается, что огромные деньги и бюджеты идут на попытку удовлетворить запрос богатых жителей. Если у человека нет автомобиля, то он будет страдать – это несправедливый город и рост социальной напряжённости.

Более того, никто не думает о поддержании уже построенных дорог. Если на стройку деньги дают регион и федерация, то убирается и ремонтируется всё это за местный счёт. Нужно ли говорить, что чем больше развязок и широких улиц из асфальта, то тем больше денег они требуют? Часто на ремонт и уборку банально не хватает средств, приходится экономить и сокращать расходы на социальные и иные цели. В итоге это бьёт по всем жителям, даже по заядлым автомобилистам.

После подобных предложений очень любят вспоминать про США, ведь там никто не смеет нарушать священное право автомобилиста ездить на машине быстро и кидать её в любом месте! Как вы помните, это совершенно не так. Автомобиль в прямом смысле уничтожил многие города США, и сейчас там активно строят велодорожки, делают переходы и вкладывают деньги в трамвай и прочий общественный транспорт – они смогли принять свои ошибки и начать их исправлять.

"Эти деньги выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивый и по нему люди могли спокойно передвигаться. Этот город – номер один по количеству автомобилей на душу населения в РФ. И поскольку дано поручение президента о столице ДФО, мы хотели, чтобы люди могли по дорогам ездить, а не просто их выровнять и поменять бордюры!"

PrimaMedia

Как вы поняли, Юрий Трутнев совершенно не разбирается в вопросах транспорта и урбанистики, хотя позволяет себе диктовать условия городам и целым регионам. Как связана функция столицы Дальнего Востока и превращение города в кучу асфальта среди сопок – большой вопрос. Видимо, Юрий давно не был в Москве, которая переболела этим и последние 10 лет идёт по пути города, удобного для пешехода:

Юрий почему-то очень волнуется за людей в машинах, но лучше бы попробовал пройти пешком по Владивостоку: подземные переходы, неожиданный обрывающиеся тротуары, ямы и прочие прелести наверняка изменили бы его мнение. Ещё лучше, чтобы он попробовал это сделать с коляской или тяжёлой сумкой – пусть оценит удобство города вне железной коробки.

Я много езжу по России, но такого убитого и неудобного города, как Владивосток, я не встречал.

Спасибо Аркадию Гершману за помощь с материалом

Источник: https://varlamov.ru/3627393.html