Америка - иной мир

//Жаркое из блогов 13+

4 октября 2019, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Одно их самых неприятных отличий с Россией - в США налог не включен в цену, поэтому на ценнике магазина одна цена, а когда пробьют чек в кассе, она уже будет выше. В России налог включен в цену, поэтому на кассе у вас не будет неприятного сюрприза и проще рассчитать свои финансовые возможности. Не обошло это и железную дорогу. Налог за каждый билет вы заплатите 7-12% сверху от суммы (в зависимости от штата).

Нумерация улиц Манхеттена, как у нас на Васильевском острове в Питере. Бродвей впечатляет своей длиной 50 км. При этом в маленьких городах на улицах очень много проводов, словно в Азии. И они толстые и сильно провисают. У нас их гораздо меньше.

Поразило и впечатлило, что многие музеи бесплатны. В том числе и для иностранных туристов.

Кушают американцы быстро и часто даже стоя. Вкусную еду лучше искать в заведениях для туристов или в небольших ресторанчиках.

Кстати! В США на удивление очень вкусное молоко. Оно явно химическое, так как дешевое и почти не оставляет разводов на стакане, но на вкус словно настоящее парное молоко - химическая промышленность США достигла больших высот.

В магазинах США покупатель очень редко сам взвешивает свои товары. Продукты или уже взвешены, или их взвесит продавец уже на кассе.

Документы на приобретение спиртного спросят у всех, даже если вам за 50. Вдруг вы просто сильно болеющий, лысый облученный жизнью в России подросток... но, как мне кажется особенно женщин любят троллить документами. В Нью-Йорке спиртное купить сложно. Или в чисто винных магазинах или в больших. В Гарлеме рядом с квартирой где мы жили вино и сигареты можно было купить только в аптеке, жена мне всегда говорила что это лекарство, а я дурак не верил...

У нас много бездомных животных. В США же много бездомных белок, но вот кошек и собак почти не встретишь. По крайней мере, в крупных городах. Животное без хозяина в большом городе будет лишь только в том случае, если оно потерялось или на работе. В США в большинстве штатов животных (кроме выставочных) стерилизуют и там много приютов. Кошек в приюты чаще всего не берут, а усыпляют.

В Америке принято считать количество комнат в жилом помещении по количеству спален. Если в России говорят двухкомнатная квартира, то это значит - в квартире две комнаты. В Штатах двухкомнатная квартира подразумевает две спальни, а гостиная за комнату не считается (это, как бы само собой). Может потому что часто коридора нет, кухня объединена с гостиной и разделяется только стойкой. А комнаты - распашонки из гостиной. Но вообще квартиры там очень разные.

В США очень редко ставят входные железные двери. Обычно они деревянные со стеклянной вставкой. У нас в жилье за стеклом стояла решетка. В США очень серьезные законы по поводу безопасности и проникновения в чужую собственность. Кроме того, сдерживающий фактор - наличие оружия у хозяина. Но все равно - странная традиция.

С розетками для россиянина - беда. Наши вилки не подойдут. Розетки в США на 110 вольт и плоские. Зато на 110 вольтах у них работает вся техника и микроволновки и стиралки (достаточно мощные). Но мы подготовились. И тройники были и все что нужно.

В Штатах туалеты устанавливаются значительно ниже, чем это принято у россиян. И сами унитазы словно детские и почти все - вакуумные, с налитой наполовину водой. Сидишь, а под тобой булькает, приятно обдавая брызгами пятую точку... Ванны - половинки с низкими бортиками. Даже не знаю зачем они там такие, учитывая габариты большинства граждан

Отдельных кранов для холодной и горячей воды в ванной нет. Все заточено на одну ручку. Крутишь её по кругу и сначала идёт холодная, а затем включается - "ой, тепленькая пошла" и лишь потом уже горячая, или в обратную сторону - тогда наоборот. Хорошо что хоть в раковинах нормальные краны.

В небольших американских городах и в спальных районах почти нет небольших магазинчиков "шаговой доступности" (и в спальных районах больших городов). Или заказывайте доставку или садитесь в машину и в большой магазин на окраине. Без машины там сложно, так как и транспорт общественный развит слабо. Рядом с Вашингтоном национальный парк, так раньше туда ходило подобие электрички и рельсы есть, но отменили её. Сейчас добраться можно только на машине, даже автобус туда не ходит.

В небольших городках и на Юге в США многовато тучных и даже очень тучных людей. У нас такие встречаются реже. И что характерно - большинство в лосинах. Если очень толстые - в леопардовых. Впрочем, эта мода уже и до нас дошла.

Люди доброжелательные и отзывчивые. Очень редко ругаются на улице или делают кому-то замечания. Резкий контраст с китайцами, которые любят орать и ругаться между собой. На улицах достаточно много молодых крепких нищих. Но этого добра теперь и у нас хватает. Попрошайки все моложе и моложе.

Негры афроамсериканцы - отдельная песня. Они через одного сами с собой громко разговаривают, ругаются или громко поют. Мазефака - самое частое слово, как мне показалось, отношение к жизни у бедных афроамериканцев такое - украл, выпил - молодец. А если поймали - Бог на тебя обиделся... надо идти в церковь и уже потом идти пить — воровать...

Женщины в США одеваются не айс. Небрежно и неряшливо, часто пренебрегают косметикой, особенно если им за 40. С нашими красотками, которым до 50-ти все еще 16 не сравнить. У наших с возрастом меняется лишь слой штукатурки. Вот подрастут еще губастые, им нас вообще не догнать! Хотя и там роковые женщины встречаются.

Подземка в Нью-Йорке - это полный ППЦ. Без бутылки не разберешься ))) у нас в метро ходят только "локальные поезда". такие есть и в США, но их мало, а основная масса - экспрессы и прочие, которые останавливаются не на всех станциях, а лишь на узловых или еще реже. В Нью-Йорке нужно смотреть номера поездов и расписание как они идут и где тормозят. Иначе можно уехать фиг знает куда. Кроме того в метро ходят разные типы вагонов по ширине и длинне и т.п.

Американцы не подадут виду, что им не понравился ваш подарок. И подарки там принято дарить с чеком, подчеркивая что подарок не передарили, а он новый. У них нормально пойти и сдать его обратно в магазин. Соседи обычно не общаются и не принято ходить друг к другу в гости, в том числе и за солью.

В театрах обычно нет гардероба. Зимой верхнюю одежду кладут на колени или вешают на спинку кресла. У нас не принято ходить во время представления, а тем более есть. В театре там сильно не шуршат, а вот в кинотеатре или цирке - норма. Попкорн, шелест шоколадной фольги, разговоры, смех, иногда даже сильно пахнущую пищу принимают. Садиться луче подальше от прохода, или вставать и пропускать придется постоянно

В лес за грибами, на дикую рыбалку или с палаткой на природу в большинстве штатов не сунешься. Только в специально отведенных местах. Зато в Майами, например, круто оборудованы бесплатные площадки для барбекю с навесами и столами.

Неприятны для мозга переводы милей, футов и фунтов в нашу систему измерения. В Канаде все как у нас, а в США уже нет.

США - страна автомобильных дорог. Если в России частных машин насчитывают около 50 миллионов, то в США эта цифра составляет 230 миллионов. Поездами здесь пользуются на порядок меньше, чем в России. Зато автомобильных дорог много и основная масса грузовых перевозок приходится именно на них. Дороги делятся на категории их 4 типа. Самые крутые дороги - интерстейты. Это магистрали, которые строили по типу немецких автобанов. У них, как минимум две полосы в каждую сторону, с обязательным разделением направлений движения. Интерстейты идут через всю страну, как правило по нескольким штатам - они для тех, кто едет совсем далеко. Можно пересечь Америку вообще без светофоров.

В США есть некоторые отличия от наших правил дорожного движения, например нет правила помехи справа. Кто первый подъехал к перекрестку, тот и прав. И на красный направо здесь можно поворачивать (если нет помехи другим машинам). За рулем даже дети могут ездить и без прав, если рядом сидит взрослый. И вообще, чаще всего в США учат водить машину родители.

В больших городах на фасадах домов очень часто торчат ржавые пожарные лестницы. Даже у небоскребов они не редкость. А на некоторых высоких домах есть баки для воды. Воду заливают туда, а затем она самотеком течет по квартирам.

Национальных флагов на улицах много. А дети иногда стоят плечом к плечу и хором повторяют за взрослым пионервожатым, что-то типа - "Мы нация которая обязана сделать мир свободным!" Похоже они нашли методички Троцкого. Идея хороша и правильна, плохо что в борьбе за свободу все средства хороши и они готовы не оставить камня на камне во всем мире, ради своего светлого будущего.

И еще о патриотизме и воспитании. Были в театре на Бродвее (мюзикл «Чикаго») сначала там показывают убийства, проституцию, продажную прессу, криминал и взяточничество в суде, а в конце когда почти все умерли, хором поют, что США самая справедливая и свободная страна в мире и все должны быть счастливы, что сюда понаехали.

Ну и главное - в Америке почти все заточены, как можно выше вскарабкаться на пирамиду Маслоу. Все в кредит, заработать любой ценой - это нормально. Понты - бесценны. Вопрос сколько ты зарабатываешь - в США верх бестактности.

Живут американцы хорошо и в полной уверенности - лучше страны не бывает. Чем-то все это крепко напоминает СССР 80-х.

Источник: https://pantv.livejournal.com/2680346.html