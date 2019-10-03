Когда за полярным кругом жили крокодилы и бегемоты

//Жаркое из блогов 13+

3 октября 2019, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

И тогда в США на островах северных, рос даже виноград, а в Гренландии были зелёные долины, где росла пшеница. Как сейчас? Много в Гренландии возможностей для вольного сельского хозяйства? Раньше на пути плавания кораблей викингов, почти не упоминаются ни льды, ни опасные метели и так далее. А вот когда в малый ледниковый период похолодало, викинги просто не смогли толком держать торговые и культурные связи с Норвегией из за жутких айсбергов и льдов и постепенно вымерли, да и сама Гренландия стала пригодной только для жизни местных инуитов. Кстати, внезапно!, малый ледниковый период стартовал в XIII-XIV веке, а окончился в XIX веке. То есть нынешнее потепление, если следовать здравой логике, а не логике экспрессивных малолеток, аля хунвейбинка, это просто возвращение к более удобному климату прошлого, когда славяне процветали и заселили всю нынешнюю Восточную Европу, когда викинги ураганили и обучили католиков всей Европы упоминать в молитвах просьбу, уберечь от викингов.

Всё это называлось средневековый климатический оптимум, а проще говоря тепло тогда стало, начиная особенно с 900-х годов. В Гренландии в итоге колосились травы, способные кормить коров и коз, а нынче там рыба да морж тебе в подкрепу. В России нынешней не ведали зим снежных, и те же викинги спокойно носили один свитер в качестве утеплителя под кольчугу, я специально уточнял это у реконструкторов на "Временах и эпохах". Викинги просто не нуждались в тёплых шубах, а вот в XVI веке в России они бы сдохли через пол часа без козырной шубы на двойном подбое меховом, когда и снаружи мех и внутри мех. В США в период потепления индейцы активно стали заниматься сельским хозяйством, повысилась влажность и это помогало как ничто иное. Вся Европа благодарно плодилась и размножалась, урожаи пёрли как никогда. В Норвегии очень сильно страдали от такого потепления и от безысходности стали выращивать зерновые вплоть до Полярного круга. Наверное рыдали древние норды, когда пришлось вместо рыбы, жрать хлеб!

Самое жуткое, что в 2000-е годы, когда афера с глобальным потеплением разрасталась, пробовали знаете что? Отменить этот оптимум. Ну а как? А просто не было его, во как, он нам потеплелам не удобен, путает все карты, хоть и полностью историчен. Потом правда заткнулись и перешли на нытьё про углекислый газ и квоты на него. То бишь мошенники натуральные, погань а не учёные. Единственный вред от потепления - это риск что люди просто не сумеют голову вовремя включить и начать осваивать зоны, которые раньше нельзя было использовать из за льда, снега и холодрыги. То что в Африке негры голодают, и мол там будет усиливаться жара - а какое до этого дело Китаю, Индии и другим? Негроиды вполне способны сами решить свои проблемы, а не надеяться на кормёжку Западом. У них интеллект работает не хуже, а те же Банту в намного более худших условиях, отлично освоили почти весь континент, было бы желание. Так же рекомендую вспомнить истинную надобность глобализма и мирового правительства. Не для того оно, что бы мелко воровать и крупно гадить, а что бы строить мега дороги через все континенты и наконец научится летать на Луну на экскурсии школьные.

Когда Вернулись холода после 1300-х годов, Европа мягко говоря не обрадовалась, а в итоге по ходу нарастания ледниковой пьесы, в России участились голодные годы и вылились в итоге в жуткую смутную кашу, 1600-х годов, когда голод наложился на холод и извержение вулкана далёкое и привет, чуть страна не сдохла. В 1700-х годах в Барнауле снег лежал до мая. листья появлялись только в конце мая. Хорошо? Аххх, прям класс да?! То то радовались люди, то то славили чистоту снега и голод. Африке советую, когда потепление окончательно нарастёт, вспомнить чудного и порой дикого Каддафи, который хотел всю Сахару застроить бетонными бассейнами с водой и изменить её жуткий климат. Это была его лучшая идея. Пора уже вспоминать заветы Ефремова и начинать быть творцами на планете, а не пассивными нытиками. Хвала человеку, хомо сапиенсу сапинсовичу, он уже давно может менять ландшафты и в лучшую сторону.

Источник: https://sevastian-mos.livejournal.com/21598.html