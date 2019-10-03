Водка вместо хлеба

//Жаркое из блогов 13+

3 октября 2019, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве и Ленинграде ежедневный паек рабочего или занятого в сфере производства служащего составлял 900 г. Для членов их семей и других – 500 г. По всей стране нормы имели тенденцию к снижению, в зависимости от возможностей и решений местных властей. Так, в Рязани, например, по февральской спецсводке рабочие получали 650 г черного хлеба и 150 г белого, а члены их семей – 500 г; служащие – 200 г черного и 300 г белого. Остальные, если состояли в центральном рабочем кооперативе, получали по 500 г, а если не были членами кооператива, то ничего не получали.

Если верить сводкам ОГПУ, рабочие приняли карточки без протеста и даже с облегчением, говоря, что крестьяне перестанут наконец вывозить мешки с хлебом из городов. Но в этих сводках слышатся также и обеспокоенные голоса: «Наверно будет война, если нас уже сажают на нормированный режим». Хотя эти слухи были абсурдными, они распространялись и воспринимались как приемлемое объяснение текущих трудностей: «Троцкий сейчас собирает в Турции войско, и к весне нужно обязательно ожидать войны».

Из статистики экспорта советского зерна: 1930 год — вывезено 4,76 млн. т.; 1931 год — 5,06 млн. т.; 1932 год — 1,73 млн. т.; 1933 год — 1,68 млн. т. Как видим, даже в 1932-1933 – годах многомиллионной смертности от голода - экспорт зерна продолжался в значительных объемах. Невозможно представить, что при тотальной слежке и контроле за жизнью народа советская верхушка не знала о масштабах голода. Прекрасно знала все и сознательно вывозила продовольствие из страны, причем не только зерно, но и мясо, масло, сахар, рыбу. В 1932 на экспорт вывезли 30,9 тысяч тонн сливочного масла, 35 тысяч тонн растительного, 76,1 тысяч тонн сахара, 17,4 тысяч тонн рыбных консервов. В голодный 1932 год 2 млн. банок мясных консервов ушло из СССР в Италию.

Государству не удавалось обеспечить питанием даже рабочих, установленные для них нормы были ниже реальных потребностей. Но и эти нормы были нереальны из-за бюрократической волокиты и больших потерь, обусловленных проблемами с логистикой и воровством. Доставка товаров была ненадежной, а для некоторых видов продуктов периодически прерывалась полностью.

В городах нехватка продовольствия и товаров сказывалась на внешнем виде людей, они выглядели обнищавшими. Одежда, обувь и ткани распределялись по талонам на предприятиях или в новопостроенных универмагах. Их свободная продажа стала практически невозможной в связи с несчастными случаями, иногда смертельными, которые имели место в давке перед магазинам.

После повсеместного введения карточек на хлеб с ним стало лучше. Но мясо и рыба каждый день полагались только промышленным рабочим: от ста до двухсот грамм мяса (часто это была конина) или рыбы, но регулярное получение других продуктов первой необходимости даже им никак не было гарантировано. Сливочное масло, молоко и яйца предназначались главным образом детям. Продукты, не подлежащие распределению по карточкам (сыр, колбаса, конфеты), государство не учитывало. Это означало, что их нельзя было найти или они были очень дорогими на "черном" рынке.

Единственным продуктом, с покупкой которого у народа не возникало трудностей, была водка. С начала 1930 г. вялая борьба с пьянством стала постепенно прекращаться, а количество вино-водочных магазинов резко увеличиваться. За шесть месяцев 1933 г. количество винно-водочных магазинов в Ленинграде возросло с 444 до 625 (в 1926 г. в городе было примерно 200 точек). В сентябре 1930 г., Сталин писал Молотову: «Нужно, по-моему, увеличить производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны».

16.09.1930г. Политбюро вынесло решение: «з) разрешить НКФ СССР выпустить в сентябре месяце 2 миллиона ведер водки в 43 градуса по ранее установленной цене — 5 рублей литр; и) обязать НКФ СССР выпустить в сентябре месяце в дополнение к установленному контингенту не менее, чем 1 миллион ведер водки по прежней цене — 3 рубля 50 копеек за литр при прежней крепости; к) обязать НКФ СССР немедленно принять меры, обеспечивающие дальнейшее расширение водочно-спиртового производства уже в октябре месяце; л) поручить НКТоргу СССР немедленно же обеспечить спирто-водочную промышленность необходимым сырьем в сентябре месяце; м) в целях ускорения развертывания спирто-водочного производства поручить ОГПУ произвести необходимую проверку соответствующих предприятий и оказать максимальное содействие НКФ по выполнению возложенных на него соответствующих заданий (в частности, использование порченных овощей и т. п.)». (РГАСПИ. Ф.17. Оп.3. Д.797. Л.1-2)

А вот еще интересная цитата из решения Политбюро от 1 ноября 1933 г., п.145/127: «Обязать НКПС в декадный срок обеспечить перевозку большой скоростью 250 цистерн спирта и перевозку 1,5 тысячи вагонов посуды для водки, скопившейся на станциях железных дорог, а также производить погрузку и перевозку водки немедленно по предъявлении.» Таким образом, водочные вагоны и поезда приобрели в сталинской системе путей сообщения гриф срочных и литерных.

Новый всплеск производства водки произошел во время войны.За 1942-1944 годы в СССР было построено 26 (!) новых спиртовых заводов, столько не строилось за вместе взятые 1920-30-е годы. В товарной структуре розничного товарооборота водка в 1940 году составляла 11,8%, в 1943-м уже 25,1%, а в 1945 году 35,1%.

Таким образом, сталинская власть, которая усердно рекламировала себя как "народную", оказалась фактически самой антинародной в истории России. Смертность от голода в сталинский период достигла многомиллионных пиковых цифр. Многократно вырос и уровень алкоголизма, а также связанных с пьянством преступлений.

Источник: https://historical-fact.livejournal.com/177016.html