Зачем России столько китайцев?

//Жаркое из блогов 13+

1 октября 2019, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Этим летом я выезжала со школьниками из Стрельны в парк «Александрия». Пока мы ждали свой автобус, перед нами промчалось двадцать (ребята подсчитали) огромных туристических «Мерседесов». Почти во всех ехали китайцы. Тут надо еще пояснить, почему мы так долго стояли на остановке — чтобы совсем уж все понять про туризм «для нас» и «для них».

А дело вот в чем. Летом в Стрельне внезапно подняли цену на проезд сразу по нескольким автобусным маршрутам. В два раза. Точнее, это называлось изменением тарифных зон. Как-то так вышло, что за семь остановок от Стрельны до парка «Александрии» стали брать столько же, сколько за расстояние от Ломоносова до Автово — 80 рублей. А за 40 продолжал возить только один автобус, который ходит примерно раз в полчаса. Были еще маршрутки за 30-50 рублей, но на них школьников не повезешь — это нарушит права владельцев льготных проездных, которых около 5% в каждом отряде. Организовать специальный автобус — дорого и сложно: надо сильно заранее согласовывать с ГИБДД.

И еще. Скромная «Александрия» с минимумом архитектурных достопримечательностей расположена рядом с помпезным Нижним парком, знаменитым своими фонтанами. Однако на фонтаны школьников Петродворцового района организованно не возят уже давно — велик шанс не усмотреть и потерять какого-нибудь слишком шустрого или, наоборот, нерасторопного ребенка в толпе. А окружающие зазевавшегося школьника гости из Китая вряд ли поведут его к представителям администрации — скорее начнут с ним весело селфиться или щупать его светлые кудряшки.

Я не буду писать о том, как вообще ведут себя китайцы во время экскурсий, и пересказывать те ужасы, которыми полны отзывы русских гидов и других туристов. Это отдельная тема, про культуру и менталитет. Тем более что дело ведь не в национальности, а в тех, кто иностранцами тут занимается, кто должен им объяснить, что у нас принято, а что нет. Но никто ничего подобного просто не делает. И вот это уже важный экономический нюанс.

Китайские туристы, как правило, приезжают со своими гидами, их группы курируют собственные менеджеры. А еще они обедают в китайских кафе, селятся в полулегальных отелях и хостелах, покупают сувениры в подпольных лавках. И российской экономике от китайского нашествия в итоге мало что остается. Об этом не раз говорили представители петербургских турфирм, даже письма писали Путину и Мединскому.

Среднему туристу из Китая недельная поездка в Петербург может обойтись всего в 5000 юаней (около 45 тысяч рублей). Это с перелетом, проживанием, питанием и экскурсиями. А ведь Петербург — город дорогой. Какая-нибудь семья из Челябинска, например, еще сто раз подумает: ехать смотреть Северную столицу, приобщать детей к культуре и искусствам — или слетать по горящей путевке в Турцию за порцией витамина D. А интуристам ничего, нормально. Для них, говорят, завтраки в формате шведского стола стоят 150 рублей на человека.

Никто не знает, за сколько продают билеты оптом китайцам в музеи Петербурга, но, например, двухчасовую экскурсию в Эрмитаж с трансфером на группы из 30 человек частные фирмы предлагают за 36 000. А экскурсию для школьников (на класс из тех же 30 человек) продолжительностью в 1 час 15 минут продают за 28 000 без трансфера. С расходами на автобус получаем почти те же 36 000. Это правильно? Это справедливо? Да, в индивидуальном порядке, без гидов и специальных программ, школьникам бесплатно, а сопровождающему взрослому — 400 рублей. Китайцам-одиночкам придется выложить уже 700 рублей. Но китайцы, конечно, предпочитают группы. Наверное, они хорошо умеют считать.

А вот российские чиновники, ответственные за туризм, считают, видимо, не так хорошо. Иначе бы не бонусы-поблажки предлагали гостям из Поднебесной, а повышали цены для интуристов — не только из Китая. Во всех музеях и парках для всех нерезидентов можно запросто поднять цены в два-три раза. Туристы из Европы и не почувствуют — рубль слишком дешев. Количество гостей из Азии, наверное, сократится. Ну так, может, и хватит уже брать количеством? Пора бы и о качестве турпотока побеспокоиться. Тем более что качественным и дорогим может быть даже Китай.

Источник: http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/09/26/1804592.html