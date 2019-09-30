Когда обычный гражданин мог купить больше?

//Жаркое из блогов 13+

30 сентября 2019, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Разумеется, это неправда — и это легко опровергается математикой. В сегодняшнем посте мы сравним среднюю советскую заплату со средней современной и посчитаем, чего и сколько на них можно было купить.

Итак, давайте считать. Средняя зарплата в СССР составляла примерно 120-150 рублей. Фанаты СССР любят рассказывать про 500, 600 и даже 1000 рублей зарплаты, но такие деньги получала очень ограниченная группа партийных чиновников (зарплата министра была 800 рублей), у 90% населения средняя зарплата была именно в районе 120-150 рублей — кто-то получал 250, кто-то 80. Минимальная зарплата в СССР равнялась 70 рублям — её получали различные неквалифицированные сотрудники, вроде уборщиц.

Теперь давайте посчитаем, что мог купить советский человек на свою среднюю зарплату, за единую цифру примем 130 рублей. Ниже я перечислю советские товары и их стоимость, а правее укажу, сколько можно их было купить на среднюю зарплату.

Продукты:

Колбаса вареная, 2,2 руб.................................можно было купить 59 кг.

Колбаса копченая, 4,5 руб................................можно было купить 29 кг.

Мясо (свинина либо говядина), 2,3 руб............можно было купить 56,5 кг.

Мясо (свежая вырезка на рынке), 4,5 руб.......можно было купить 29 кг.

Десяток яиц, 1,3 руб..........................................можно было купить 100 десятков.

Бутылка водки 2,87 руб.....................................можно было купить 45 бутылок.

Килограмм риса, 0,9 руб...................................можно было купить 144 кг.

Обед в столовой, 1 руб......................................можно было купить 130 обедов.

Поход в ресторан (скромный), 10 руб...............можно было сходить 13 раз.

Другие товары:

Пылесос "Тайфун", 45 руб.............................зарплаты хватало на 2,8 пылесоса.

Авиаблилет Москва — Алма-Ата, 48 руб....зарплаты хватало на 2,7 авиабилета.

Авиабилет Москва — Братск, 72 руб...........зарплаты хватало на 1,9 авиабилета.

Сапоги женские на синтет. меху, 82 руб.........зарплаты хватало на 1,5 пар сапог.

Джинсы "Монтана", около 200 руб....................зарплаты хватало на 0,65 пар джинс.

Пальто женское, 110 руб.................................... хватало на 1 пальто и 20 рублей оставалось.

Магнитофон "Днепр-12", 147 руб......................зарплаты хватало на 0,8 магнитофона.

Люстра хрустальная, 230 руб...............люстра стоила почти 2 средние зарплаты.

Холодильник "Минск-16", 390 руб.........холодильник стоил 3 средние зарплаты.

Цветной телевизор "Юность", 430 руб...телевизор стоил почти 4 ср. зарплаты.



Дорогие покупки:

Турпоездка в Болгарию, 600 руб...........поездка стоила почти 5 средних зарплат.

Мотоцикл "Ява"-250, 650 руб...............мотоцикл стоил ровно 5 средних зарплат.

Холодильник "Rozenlew", 800 руб..холодильник стоил более 6 средних зарплат.

Автомобиль "Москвич-412", 5000 руб............ нужно было отложить 38 зарплат.

Автомобиль "ВАЗ-21011", 6000 руб.....................на "Копейку" надо 46 зарплат.

Автомобиль "ВАЗ-2103", 7500 руб..........на "Тройку" надо отложить 57 зарплат.

Как видите, всё было далеко не так радужно, как это хотят показать поклонники СССР — особенно это касается всего того, что выходило за пределы еды. А теперь давайте сравним это с современными ценами. Средняя зарплата в Росссии, Беларуси и Украине составляет сейчас около $500. Что же можно купить на них сейчас?

Продукты:

Кг вареной колбасы стоит $2,2.........можно купить 227 кг (а не 59, как в СССР).

Кг сырокопченой колбасы стоит $6....можно купить 83 кг (а не 29, как в СССР).

Свежее мясо стоит около $7 за кг......можно купить 70 кг (а не 56, как в СССР).

Десяток яиц стоит чуть больше $1...можно купить 450 д-в (не 100, как в СССР).

Килограмм риса стоит $0,8.........можно купить 625 кг (а не 144 кг, как в СССР).

Хороший обед в кафе $4...можно отобедать 125 раз (как в СССР, но качество?).

Другие покупки:

За $500 можно купить крутой телевизор...одна средняя зарплата, а в СССР 4зп.

Очень хорошие джинсы стоят сейчас $100..............5 пар, а в СССР - 0,65 пары.

Женские сапоги можно купить за $100...5 пар, в СССР зарплаты хватало на 1,5.

Люстра стоит от $100..можно купить 3-5 штук, в СССР одна стоила 2 зарплаты.

Отличный холодильник стоит сейчас $500 - зарплату, в СССР один стоил 3 зп.

Турпоездка в Болгарию тоже обойдется в $500.... в СССР путёвка стоила 5 зп.

Про автомобили и остальное даже писать не буду — давайте просто переведем их стоимость в СССР на современные деньги. "Копейка" стоила 46 средних зарплат — сейчас это $23000. "Тройка" стоила 57 зарплат — $28500. Сейчас за такие деньги можно купить очень хорошие автомобили, а что-нибудь попроще, вроде новенького "FW Polo" можно купить в салоне в 2 раза дешевле — за $13-15 тысяч, причем без очереди и "разрешений" — через которые приходилось проходить всем, кто покупал автомобиль в СССР.

В общем, как видите — народ в СССР жил намного беднее, чем сейчас даже не в фигуральном, а в абсолютном числовом выражении — на среднюю зарплату можно было купить намного меньше товаров, чем сегодня. При этом учтите, что за среднюю зарплату мы взяли довольно высокую цифру в 130 рублей, при этом множество народу жило и на 70-100 рублей зарплаты. И это я ещё даже не упоминаю дефицит — многие товары из списка в СССР нельзя было просто так придти и купить в магазине, это требовало дополнительных временных и нередко финансовых затрат.

Источник: https://maxim-nm.livejournal.com/536867.html