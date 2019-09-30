Вопросов о свержении на повестке дня более нет

//Жаркое из блогов 13+

30 сентября 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Этим летом мы наблюдали еще одну успешную наступательную операцию САА, где "полудохлая российская авиация" размолотила доселе неприступный Эль-Латаминский выступ, который срезала сирийская армия, освободив такие крепкие орешки как Хан-Шейхун, Эль-Латамин, Кафр-Зита, Морек, Кафр-Набуда. Более подробно по кампании 2019 года как обычно пройдемся в конце года.

На осень 2019 года в сирийской войне остались следующие проблемы.

1. На юге сохраняется зона оккупации Ат-Танф, где США прикрываясь лагерем Рукбан, который контролируют боевики, пытаются забрасывать террористические группы в Восточный Хомс и в направлении Абу-Кемаля вдоль сирийско-иракской границы. Особо значимых достижений у США тут нет, а давление на анклав возрастает, по-мере сокращения числа беженцев в Рукбане. Главную задачу по перекрытию шиитского моста Тегеран-Бейрут Ат-Танф решить уже не может, так как основной маршрут снабжения иранских прокси в Сирии проходит через Абу-Кемаль, для которого опасность представляют не американские боевиков в Ат-Танфе, а набеги ИГИЛ (запрещена в РФ) из пустыни к югу от Дейр-эз-Зора и иракской провинции Анбар. Очевидно, что вопрос Ат-Танфа будет решаться путем политического и информационного давления на оккупационные войска США. Масштабных операций тут уже не ожидается.

2. Идлиб после завершения летней кампании и поражения "Хайят Тахрир-аш-Шам" ныне находится в подвешенном состоянии. Турция продолжает обещать, что она выполнит сочинскую сделку и разблокирует трассу Хама-Алеппо, а также добьется отвода "Ан-Нусры", "Джейш-аль-Исса" (запрещены в РФ) и прочих группировок с линии фронта. Но это она обещала и в прошлом году. С большой долей вероятности, если Турция будет продолжать дипломатически вилять, через некоторое время мы увидим новую полноценную наступательную операцию САА с целью освобождения Маарат-ан-Нумана и Саракиба, чтобы физически взять под контроль основную трассу проходящую через юго-восточный Идлиб. Подготовка к потенциальной наступательной операции уже идет и наверняка в ней (как и летом) будут принимать участие силы ВКС РФ, военные советники, ССО и ЧВК. Так что с оптимистичными заявлениями из Москвы, что война уже закончилась, я не совсем согласен - полноценные наступательные операции с задействованием российской группировки более чем возможны. Хотя если Турция возьмет и выполнит все свои обязательства и вопрос Идлиба будет решен дипломатическим путем, тогда да - по-факту основные события войны действительно завершились. Но меня терзают смутные сомнения насчет того, что "друг Реджеп" выполнит свои обязательства. Так что ставлю на то, что крупные бои в Идлибе (а также в северо-восточной Латакии) мы еще увидим. С военной точки зрения САА при поддержке России вполне по силам решить военные задачи и основные препятствия там скорее дипломатические, связанные с позицией Турции, а также эпизодическими угрозами со стороны США, организовать новую химическую провокацию.

3. Оккупированная США Рожава. Здесь масштабных боевых действий не ожидается, во всяком случае пока. Освобождение Рожавы от американской оккупации предполагается вести дипломатическим путем, но опция наступательной операции не отметается Дамаском.

Важным моментом является то, что созданный Конституционный комитет по Сирии не включает в себя курдов Рожавы, что исключает их числа тех, кто будет определять будущее послевоенной Сирии. Соответственно, с учетом близости позиций Дамаска, Тегерана, Анкары и Багдада, насчет недопустимости создания "американского Курдистана" на территории Сирии, давление на Рожаву будет возрастать. Россия официально контактирует и с курдами и с турками и с Дамаском, но если дело дойдет до ситуации или-или, то приоритет будет отдан поддержке Дамаска и договорнякам с Эрдоганом, как стратегически более перспективным, нежели потакание американским марионеткам в Кобани. Все это будет сохранять высокие риски турецкого вторжения в северо-восточную Сирию для создания "Зоны безопасности", откуда Анкара планирует вытеснить все курдские военные и политические структуры, являющиеся заложником текущей американской политики на Ближнем Востоке. С учетом уже известного опыта иракских курдов с Киркуком и сирийских курдов с Африном, проект Рожава вряд ли ожидают светлые перспективы в условиях полностью враждебного окружения. Но это опять же уже не вопрос работы российских военных.

4. Ситуация с терроризмом в Сирии продолжает оставаться сложной. Имеется высокая активность ИГИЛ (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, а также в Восточном Хомсе. В Дераа и Ярмуке (район у границы с Израилем) периодически наблюдаются вылазки боевиков. Теракты отнюдь не редки. В районе границы постоянно ведутся операции САА, Народного ополчения, иракской армии и различных иранских прокси. В целом, Сирии еще предстоит пережить несколько лет полноценной КТО, когда основную часть оставшихся боевиков банально не отстреляют, как это делали у нас различные ведомственные спецназы на Северном Кавказе после окончания военной фазы 2-й чеченской войны. Работа длительная, муторная и неблагодарная, но делать ее надо. Россия вряд ли будет серьезно участвовать в сирийской КТО, которой будут в первую очередь заниматься сами сирийцы и иранские прокси, ну а Россия будет предоставлять данные агентурно-технической разведки, оказывать некоторую материальную помощь и в некоторых случаях, помогать авиаударами.

В остальном же, перед Сирией стоят сейчас задачи политического урегулирования, которое должно начаться уже этой осенью посредством работы Конституционной Ассамблеи, созданной в рамках Сочинско-Астанинского формата. Она должна определить контуры будущей Сирии (светской, многоконфессиональной, полиэтничной, демократической, в довоенных границах) и обеспечить окончательный переход от войны к преодолению разрухи.

Разруху Сирия планирует преодолевать при помощи своих союзников, которые уже подтвердили, что будут помогать Сирии с восстановлением. К Ирану и России уже официально присоединился Китай. Интерес к участию в восстановлении Сирии выразили Египет, Иордания, Катар, ОАЭ и ряд других стран.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5313514.html