Европа поменяла вектор дружбы

//Жаркое из блогов 13+

30 сентября 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине некоторых громадян, активно представленных в социальных сетях, занимает такой вопрос: стал бы Трамп так же опускать Порошенко, как он опустил Зеленского? Я, как и вы, знаю на него ответ: разумеется. Полагаю, американский президент вообще не очень вникает, кто там на Украине зиц-председатель в данный момент. Или, допустим, в Гвинее-Бисау. Если для того, чтобы выиграть выборы в следующем году, ему бы понадобилось макнуть в (не ругаюсь, вы же знаете) лужу президента этой, без сомнения, прекрасной, но мало кому известной африканской страны, он бы его макнул.

То же самое с Украиной. Она занимает Трампа, потому что там наследил его соперник Байден. Наследил бы в Гвинее-Бисау, ее президент (или король, или вождь — не проверял) тоже удостоился бы телефонного звонка, вброса в медийное поле стенограммы, а потом аудиенции. И на фотографии с американским президентом у него было бы такое же ошарашенное лицо, как у бедолаги Зеленского.

Короче, Украина попала. И я, откровенно говоря, сомневаюсь, что ей удастся в обозримом будущем выкарабкаться из этой ситуации.

Собственно, этот нехитрый тезис и пытался донести до зрителей интернет-канала UkrLife Григорий Перепелица. И ему, надо сказать, удалось. Даже несмотря на то, что весь эфир он упрямо называл Штайнмайера Штайтмайером, что, конечно, заставляет сомневаться в квалификации профессора и директора авторитетного мидовского учреждения. А может, по-украински Штайнмайер будет Штайтмайер. На сельской мове все звучит или смешно, или с вывертом. Что тоже смешно.

При этом, должен заметить, свое попадание в расставленные Путиным (а кем же еще?) сети в нэньке заметили не сразу. И не все. Некоторое время интернет удовлетворенно гудел, обсуждая очередную перемогу — Зеленский, дескать, мастерски играет на внутриамериканских противоречиях.

Но потом из-за рубежа стали поступать тревожные вести — в основном, из Европы, конечно. Которая жутко обиделась на справедливые обвинения в том, что она плохо помогает Украине. «За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой объем помощи за всю историю Европейского Союза. Вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовали более 15 млрд. евро грантов и займов для поддержки процесса реформ» — возмутилась Федерика Могерини.

Вот ведь мелочная бабенка. Даже отвечать ей никто не будет, пусть дальше истерит.

Вчера помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что отношения с Францией и Германией стали после публикации стенограммы даже лучше. Хотя ни Меркель, ни Макрон Зеленскому пока не звонили. В большой политике всегда так, чтоб вы знали: если отношения между лидерами укрепляются и развиваются, они никогда друг другу не звонят. Вся ясно без лишних слов.

А с США стратегическое партнерство переросло в крепкую дружбу. «Наша дружба и наша поддержка двухпалатная, она есть, она очень мощная, и я считаю, и уверен, что она такой будет и впредь», — сказал помощник укропрезидента недоверчивому корреспонденту ТСН. И чтоб развеять последние сомнения, добавил: — «Мыслей и задач очень много, но ощущение именно гордости за свою страну и ощущение того, что мы имеем очень большие перспективы. Мы сегодня в очень хорошей ситуации, потому что мы в фокусе интереса».

Очень точное определение, согласитесь. Я вот очень люблю шашлык из бараньей корейки. И когда жарю ее на хорошо разогретых углях, испытываю к ней неподдельный интерес.

Кроме того, Ермак рассказал, что планируется новый официальный визит Владимира Зеленского в США. Потому что первый визит был уж очень удачным, и надо ковать железо, пока горячо.

Источник: https://pavel-shipilin.livejournal.com/1046500.html