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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Жаркое из блогов 13+

Что для русского похмелье, для немца – болезнь

Причём, болезнь официально признанная

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Итак, недавно высший региональный суд во Франкфурте-на-Майне постановил: похмелье — это болезнь.

Начиналось-то всё относительно безобидно: кто-то подал иск на компанию, которая производила порошки от похмелья. Всё бы ничего, но компания-то не фармацевтическая, а пищевая. Соответственно, и порошки не проходили по разряду лекарств.

А преподносились, как... ну вы в курсе, как это бывает с пищевыми и биологически активными добавками. В общем, лучше бы хашную открыли. Или капустный рассол ваучерами продавали. Поскольку нашлись бдительные граждане (а там это вообще легко) — может, кому-то с бодуна не особо порошочек пошёл, а может, у кого-то просто ретивое взыграло — дескать, почему это деньжищи гребут, а геморроя у них меньше, чем у фармацевтов? Ну и накатали телегу.

Суд позаседал, проникся — да и пошёл навстречу истцу. Даже формулировку болезни дал собственную: “Под болезнью следует понимать даже небольшие или временные нарушения нормального состояния или нормальной жизнедеятельности организма, включая усталость, тошноту и головные боли” — это почти дословно. А раз так, то и лечить похмелье надо не порошками и не по принципу similia similibus curantur (подобное излечивается подобным - лат.), а исключительно медикаментами, по назначению врача. Ну разве что эта hernia (не путать с латынью!) пройдёт сама, что, кстати, тоже с болезнью бывает, вы же все слышали про спонтанные ремиссии...

Вот так, стремясь прижучить производителя чудесатых порошков, франкфуртский суд создал интересный прецедент. Не столько для медиков: они-то понимают, какие процессы задействованы в формировании похмельного синдрома, и даже в целом могут согласиться, что да, это не норма ни разу.
Зато какие горизонты открываются для тех, у кого с утра нет той свежести! Это же можно пойти не на работу, а к врачу. И попросить назначить лечение. С вполне законным поводом не трудиться... кажется, дней этак до десяти (или 7 рабочих дней). Правда, что потом скажет работодатель...

Источник: https://dpmmax.livejournal.com/866167.html

 

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