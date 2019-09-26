Ненависть к власти толкает на предательство

//Жаркое из блогов 13+

26 сентября 2019, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Особую пикантность делу придает не только тот факт, что Хансен – сын военного разведчика, но и то, что провалившемуся китайскому шпиону 5 сентября «стукнуло» аж 60 лет! Седина в бороду – бес в ребро. Только в этом случае под бесом надо понимать желание потаскать каштаны из огня для китайского дракона. Правда, истинные действий Хансена не совсем ясны. Хотя он и говорил на следствии, что еще в юности, работая миссионером на Тайване, проникся любовью и к Тайваню, и к континентальному Китаю тоже.

Возможно, конечно, что бывший разведчик просто хотел скрасить свою старость, заработав дополнительные деньги: по оценкам следователей, Хансен получил около 800 тыс. долл. «Рон Хансен был готов нарушить свою присягу и предать свою страну ради финансовой выгоды», – подчеркивает в этой связи спецагент Пол Хэртел из отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити. Однако если не будет помилования или амнистии, Хансен выйдет на свободу весьма пожилым человеком, у которого, может статься, не будет вообще никаких денег – ни полученных от китайцев, ни заработанных на службе у американского правительства, поскольку государство их, если захочет, может и конфисковать подчистую.

Хотя до этого дело вряд ли дойдет, поскольку Хансен активно сотрудничал со следствием и, как было заявлено в суде, предоставил американскому правительству важную информацию о методах оперативной работы китайской разведки. В итоге он получил не самое серьезное наказание – даже изначально в рамках сделки со следствием для него просили 15 лет тюрьмы. А ведь за шпионаж в США можно «загреметь» и пожизненно, не говоря о том, что есть и такая опция, как электрический стул.

Ну, а ставшие известными контрразведке США сведения вполне могут привести к тому, что на чистую воду выведут еще не одного китайского шпиона, свившего себе гнездо в недрах Пентагона или другого федерального ведомства Америки.

«Китайское правительство продолжает попытки выявить и завербовать нынешних и бывших членов разведывательного сообщества Соединенных Штатов. Это очень тревожная тенденция. Эти лица должны сохранять бдительность и немедленно сообщать о любой подозрительной деятельности. Дело Хансена является примером того, что произойдет с теми, кто нарушает доверие общества и рискует нашей национальной безопасностью, раскрывая секретную информацию», – приводятся слова прокурора Джона У. Хубера в специальном пресс-релизе Министерства юстиции США (офис прокурора США по штату Юта), обнародованном 24 сентября с.г.

Впрочем, Билл Герц – старший редактор Washington Free Beacon – в своей статье «Бывший сотрудник РУМО получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая», опубликованной на этом онлайн-ресурсе 25 сентября с.г., приводит и другую версию того, почему же Хансен вдруг решил поработать на, как теперь уже считают многие в США, злейшего врага Америки. По словам журналиста, в расшифровке перехватов разговоров, которые вел Хансен, содержится информация о том, что тот, якобы, был в определенной мере «мотивирован шпионить в пользу Китая из-за ненависти к президенту Трампу».

Вот это поворот. Учитывая, сколько человек в США не любят своего действующего президента, количество потенциальных китайских шпионов просто не поддается учету!

Скоординированная атака

Впрочем, и это не самое главное.

Наиболее печальным во всей этой истории – по крайней мере, для спецслужб США – является тот факт, что Хансен стал лишь одним из трех бывших разведчиков, которые за последнее время были схвачены за шпионаж в пользу Китая. Причем эти сотрудники имели доступ к весьма чувствительной информации.

Так, в июне 2018 года виновным в продаже секретов китайцам был признан бывший сотрудник ЦРУ Кевин Патрик Мэллори, работавший также на РУМО и на ряд других американских агентств, а в мае 2019 года стало известно, что в аналогичном преступлении сознался еще один его бывший коллега по Лэнгли – Джерри Чун Шин Ли.

Последний служил в ЦРУ с 1994-го по 2007 год, после чего переехал жить в Гонконг, где и был завербован разведкой КНР, став в итоге виновником провала в 2010-2012 годы целой сети ЦРУ. В целом, как указывают западные СМИ, Центральное разведуправление потеряло не менее 20 своих информаторов в Китае, часть из которых якобы даже была убита.

А еще раньше, в 2006 году, бывший аналитик РУМО Рон Монтаперто, задержанный за незаконное хранение грифованных документов, в рамках сделки со следствием неожиданно признался, что еще в 1980-е годы он передавал секретную информацию китайской военной разведке.

«Соединенные Штаты сталкиваются с большой и растущей угрозой для своей национальной безопасности от китайских операций по сбору разведданных. Среди наиболее серьезных угроз – усилия Китая по киберпроникновению и внедрению агентов в американские организации, занимающиеся вопросами обеспечения национальной безопасности. Эти операции не являются новостью, но сообщения о китайском шпионаже против Соединенных Штатов значительно возросли за последние 15 лет», – указывалось в отчете Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности за 2016 год.

Тревога эта, как видим, была не напрасной. Судя по всему, «поднебесные» оперативники нашли эффективную отмычку к сердцам сотрудников спецслужб США и вербуют их одного за другим. Не исключено, что в этом – заслуга искусственного интеллекта (ИИ), на который, как считают специалисты Разведывательного сообщества США, их китайские коллеги в погонах сделали ставку. Если это так, то ставка эта себя пока оправдывает. Хотя ключевое слово здесь «пока», поскольку США в последнее время тоже активно внедряют этот самый ИИ в области разведки и контрразведки.

Такова суровая реальность XXI века: если в прошлом столетии успех в борьбе спецслужб зависел от естественного интеллекта разведчиков и обеспечивающей их работу технической аппаратуры, то сегодня все большую роль на себя начинает брать интеллект искусственный. Но вот предсказать, что будет, если один ИИ (например, китайский) завербует другой ИИ (американский, к примеру), не сможет сегодня ни один исследователь спецслужб. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как известно…

Источник: http://www.ng.ru/armies/2019-09-26/100_190926china.html